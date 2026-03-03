Nói thẳng: Dứt khoát vứt 5 "đống rác" trong nhà, cuộc sống tự khắc hanh thông, nhìn đâu cũng thấy cơ hội

Trước Tết, hầu như gia đình nào cũng bước vào đại hội dọn dẹp nhà cửa. Và sau Tết, công cuộc ấy vẫn tiếp tục, thậm chí còn rộn ràng hơn bởi một mùa trang trí, bày biện và vui chơi hết mình vừa đi qua. Nhà cửa sau những ngày sum họp thường đầy ắp đồ đạc, quà cáp và cả những thứ không còn cần thiết. Dọn nhà ở thời điểm đầu năm không chỉ đơn thuần là làm đẹp không gian sống mà còn mang ý nghĩa mở ra một khởi đầu mới.

Nếu muốn xoay chuyển vận may ngay từ đầu năm, hãy mạnh tay loại bỏ 5 "đống rác" quen thuộc trong nhà. Chỉ cần dọn sạch những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, bạn sẽ thấy cuộc sống tự khắc thông thoáng và hanh thông hơn rất nhiều.

1. Thanh lọc quà Tết tồn đọng

Sau Tết, hầu như gia đình nào cũng rơi vào cảnh quà biếu, sữa, nước ngọt, bánh kẹo, trái cây chất kín một góc nhà. Nếu không rà soát sớm, chúng rất dễ rơi vào tình trạng quá hạn, hư hỏng mà chẳng ai hay. Việc đầu tiên nên làm là kiểm tra và phân loại thay vì để nguyên đó.

Với thực phẩm tươi như trái cây, chỉ cần dập hay mốc một phần cũng nên mạnh dạn bỏ, đừng vì tiếc mà cắt đi chỗ hỏng để ăn tiếp. Các sản phẩm đóng gói cần xem kỹ hạn sử dụng, món nào cận date thì ưu tiên dùng trước. Nếu số lượng quá nhiều, có thể chủ động san sẻ, biếu tặng lại cho người thân, hàng xóm để tránh lãng phí. Giữ nhà gọn gàng và dùng thực phẩm đúng thời điểm cũng là một cách mở đầu năm mới thật chỉn chu.

2. Đồ ăn vặt đã quá hạn

Trước và trong Tết, nhiều gia đình có thói quen mua sẵn bánh kẹo, snack, sữa chua, bánh mì… để nhâm nhi hoặc tiếp khách. Thế nhưng sau kỳ nghỉ dài, không ít món bị bỏ quên trong tủ. Có loại hạn sử dụng ngắn, có loại mở ra rồi nhưng không buộc kín, bảo quản không đúng cách nên nhanh chóng ỉu mềm, mốc hoặc biến chất.

Với thực phẩm, đặc biệt là đồ ngọt và chế phẩm từ sữa, chỉ cần quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường về mùi vị, màu sắc thì nên bỏ ngay. Đừng vì tiếc vài gói bánh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đầu năm, dọn lại ngăn tủ đồ ăn vặt cũng là cách giúp không gian sống gọn gàng và an tâm hơn.

3. Thùng carton và chai lọ rỗng

Tết là dịp tiêu thụ nhiều nước ngọt, rượu bia, quà biếu nên việc một góc nhà đầy ắp thùng carton và chai lọ rỗng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu để lâu, chúng vừa chiếm diện tích vừa khiến không gian trông bừa bộn, dễ bám bụi.

Hãy dành chút thời gian để phân loại lại cho gọn gàng. Thùng carton và chai lọ đã dùng xong nên gom lại, bán ve chai hoặc bỏ đúng nơi quy định để tránh chiếm diện tích. Với những chai nước vẫn còn nguyên chưa khui, đừng để lẫn trong đống vỏ hộp, hãy lấy ra xếp ngăn nắp vào tủ hoặc tủ lạnh.

4. Cây xanh đã héo úa

Cây xanh vốn mang lại cảm giác tươi mới và nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Tuy nhiên, một chậu cây vàng lá, khô héo hay đã chết lại vô tình khiến căn nhà trở nên ảm đạm, thiếu sức sống.

Nếu cây vẫn có thể chăm lại, hãy dành thời gian cắt tỉa và phục hồi. Nhưng khi đã không còn khả năng cứu vãn, đừng ngần ngại thay bằng một chậu mới. Một mảng xanh khỏe khoắn không chỉ làm đẹp nhà cửa mà còn giúp tinh thần bạn nhẹ nhõm, tươi sáng hơn trong những ngày đầu năm.

5. Mỹ phẩm không phù hợp

Mỹ phẩm là món đồ nhiều người ít khi để ý đến hạn sử dụng, bởi phần lớn đều có thời hạn khá dài nên dễ tạo cảm giác “còn lâu mới hết”. Thế nhưng, điều đáng quan tâm không chỉ là ngày in trên bao bì, mà còn là thời gian sử dụng sau khi mở nắp. Nhiều sản phẩm chỉ nên dùng trong vài tháng hoặc 1,2 năm kể từ lúc khui, nếu để quá lâu rất dễ biến chất.

Bên cạnh đó, những món không hợp da, gây kích ứng, bí bách hay đơn giản là dùng không thấy hiệu quả cũng không nên cố giữ lại. Skincare không nằm ở số lượng hay giá tiền, mà ở mức độ phù hợp. Đầu năm là thời điểm lý tưởng để tinh gọn bàn trang điểm, chỉ giữ lại những sản phẩm thực sự cần và hợp với làn da của mình.