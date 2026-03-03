10 món đồ giá rẻ mẹ tôi mua, dùng rồi mới thấy: Tiện hơn tưởng tượng và tiết kiệm cả đống tiền mỗi tháng

Cho đến khi tôi chuyển về sống chung một thời gian và trực tiếp dùng thử, tôi mới hiểu: Không phải mẹ keo kiệt. Mẹ đơn giản là người tiêu tiền có chiến lược. Và 10 món đồ dưới đây là minh chứng rõ nhất.

Không phải đồ công nghệ đắt tiền, không phải nội thất xịn sò. Chỉ là những vật dụng nhỏ, nhưng giải quyết đúng vấn đề. Và quan trọng hơn: Giúp tiết kiệm chi phí lặt vặt mỗi tháng mà trước đây tôi không để ý.

1. Nắp silicon thực phẩm - giải pháp thay màng bọc nilon

Chiếc nắp silicon co giãn nhìn chẳng có gì đặc biệt, giá chỉ vài chục nghìn đồng/bộ. Nhưng nó thay thế gần như toàn bộ màng bọc thực phẩm trong nhà.

Hộp thủy tinh mất nắp? Chỉ cần kéo nắp silicon phủ lên là kín mít. Nửa quả dưa hấu ăn chưa hết? Đậy lại, cho vào tủ lạnh không lo ám mùi. Ly nước trẻ uống dở? Che lại là xong.

Trước đây mỗi tháng tôi tốn khoảng 40.000–60.000 đồng tiền màng bọc. Từ ngày dùng nắp silicon, khoản đó gần như bằng 0.

2. Dây phơi quần áo du lịch - món "nhỏ mà có võ"

Mẹ tôi luôn mang theo dây phơi có nút chặn khi đi du lịch. Lúc đầu tôi thấy… hơi phiền. Nhưng đi chuyến dài ngày mùa hè, giặt đồ mỗi tối mới thấy giá trị.

Các nút chặn giúp quần áo không dồn về một phía khi gió thổi. Không cần móc. Không cần tìm chỗ treo. Mắc ngang phòng là xong.

Giá chỉ khoảng 30.000–50.000 đồng. Nhưng giúp tiết kiệm chi phí giặt sấy khách sạn – đôi khi 100.000–200.000 đồng/lần.

3. Màng dán tĩnh điện - bảo vệ tường khỏi bẩn

Sau khi chuyển nhà, mẹ mua cuộn màng tĩnh điện trong suốt dán sau bàn học của cháu. Nhìn không lộ, bóc ra không hỏng tường.

Nhờ vậy, tôi không phải sơn lại mảng tường sau 1 năm vì vết bút chì, dấu chân, vết tay.

Lưu ý quan trọng: Không dán gần bếp hoặc nguồn nhiệt cao vì vật liệu không chịu nhiệt tốt.

4. Nút xả nước nhấn cho lavabo - giải quyết triệt để chuyện tóc rối

Lavabo nhà tôi trước đây là loại nắp lật. Vệ sinh rất mệt. Tóc mắc lại khó lấy. Đôi khi rơi khuyên tai coi như… mất luôn.

Mẹ thay bằng nút nhấn có lưới lọc bên trong. Khi cần vệ sinh, chỉ cần nhấc lõi ra là xong. Chi phí chưa đến 100.000 đồng, nhưng tiết kiệm được tiền gọi thợ thông tắc vài trăm nghìn mỗi năm.

5. Đầu nối dài vòi nước - giúp trẻ tự lập

Vòi rửa tay quá cao so với trẻ nhỏ là chuyện nhiều nhà gặp phải. Mẹ mua đầu nối silicon kéo dài vòi nước ra phía trước.

Từ đó con tôi tự rửa tay được. Không cần bắc ghế nguy hiểm. Không cần người lớn bật tắt hộ.

Giá chưa tới 50.000 đồng. Nhưng giá trị là sự tự lập.

6. Hộp đựng đồ câu cá biến thành hộp trang sức

Nghe có vẻ "lệch tông", nhưng hộp câu cá của bố tôi có nhiều ngăn nhỏ, đóng kín tốt, rất bền. Mẹ dùng để đựng khuyên tai, kim chỉ, phụ kiện nhỏ. Rõ ràng – dễ nhìn – khó thất lạc.

Nhiều hộp trang sức chuyên dụng giá vài trăm nghìn chưa chắc bền bằng.

8. Dây Velcro cố định cáp thay cho dây rút nhựa

Khác với dây rút dùng một lần, Velcro có thể tháo ra, dùng lại. Mẹ cố định dây máy tạo ẩm, quạt, robot hút bụi sát thân máy. Nhà nhìn bớt rối hẳn.

Tôi từng mua hộp dây rút nhựa dùng xong là bỏ. Giờ thì không cần nữa.

9. Kem tẩy rửa đa năng cứu nồi cháy

Một tuýp kem tẩy giá khoảng 30.000–60.000 đồng có thể xử lý:

– Đáy nồi cháy

– Bếp gas ám dầu

– Inox ố màu

Chồng tôi từng định bỏ chiếc nồi cũ vì đáy đen sì. Sau khi mẹ xử lý, nó sáng lại gần như mới.

Tiết kiệm ít nhất vài trăm nghìn tiền mua nồi mới.

10. Khăn lau sợi tre không bám dầu

Đây là món mẹ thích nhất. Khăn thấm tốt, không giữ mùi, giặt bằng nước nóng và nước rửa chén là sạch.

Tôi từng mua khăn rẻ tiền, lau dầu xong là ám mùi, phải bỏ. Loại này dùng lâu, tính ra tiết kiệm hơn.

Điều tôi học được từ 10 món đồ "rẻ tiền" này

Vấn đề không nằm ở giá tiền. Vấn đề là:

Có giải quyết đúng nhu cầu không?

Có giúp giảm chi phí lặt vặt về lâu dài không?

Có bền và linh hoạt không?

Mẹ tôi không chạy theo đồ đắt. Bà chọn đồ "đúng việc".

Trước đây tôi nghĩ tiêu nhiều mới là nâng cấp cuộc sống. Giờ tôi hiểu: Tiêu thông minh mới là nâng cấp thật sự.

Nếu tính sơ, những món đồ nhỏ này giúp gia đình tôi tiết kiệm mỗi tháng khoảng 200.000–400.000 đồng từ các chi phí phát sinh lặt vặt: màng bọc, giặt sấy, sửa ống nước, thay nồi, sơn lại tường…

Một năm có thể là 3–5 triệu đồng. Và điều đáng giá hơn tiền bạc là: Nhà gọn hơn. Việc nhà nhẹ hơn. Con cái tự lập hơn.

Ai nói "đồ rẻ thì không tốt"? Tôi từng nghĩ vậy. Cho đến khi sống cùng mẹ và nhìn cách bà chi tiêu từng món nhỏ – rất tỉnh táo, rất thực tế, và cũng rất có gu.