Đến nhà bạn học, tôi "đổ gục" khi nhìn vào căn bếp vỏn vẹn 2m²

Đến nhà bạn học chơi, tôi không ấn tượng bởi phòng khách hay decor xịn xò, mà lại đứng sững trước căn bếp chỉ vỏn vẹn 2m². Nhỏ thật sự, quay người thôi cũng đã chạm tường, vậy mà mọi thứ lại gọn gàng đến khó tin. Nồi niêu, chai lọ, gia vị, đồ khô… tất cả đều có chỗ riêng, nhìn vào là thấy ngay, không hề có cảm giác chật chội. Tôi từng nghĩ bếp nhỏ thì kiểu gì cũng bừa, nhưng căn bếp ấy khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Hóa ra không phải diện tích quyết định sự ngăn nắp, mà là cách sắp xếp và tận dụng từng khoảng trống nhỏ nhất.

Dưới đây là 7 mẹo mà bạn tôi áp dụng cho căn bếp 2m² của mình. Nghe thì đơn giản, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tôi mới hiểu vì sao một không gian nhỏ xíu lại có thể gọn đến vậy. Không hề đập phá hay làm lại tủ bếp, chỉ là sắp xếp lại cho đúng cách.

Đầu tiên là cách bạn ấy tận dụng không gian bên trong tủ. Thay vì để đồ trực tiếp lên kệ rồi chồng lên nhau, bạn thêm kệ chia tầng và giỏ treo dưới kệ. Nhờ vậy một tầng biến thành hai tầng, khoảng trống phía trên không còn bị bỏ phí. Dầu ăn, gia vị, đồ khô đều được phân khu rõ ràng nên mở tủ ra là thấy ngay, không còn cảnh lục tung mọi thứ.

Tiếp theo là phần cánh tủ, thứ mà trước giờ tôi gần như bỏ quên. Bạn tôi dán thanh ray nhỏ phía sau cánh để treo kéo, muỗng đong và vài món dụng cụ lặt vặt. Thậm chí túi nilon đi chợ cũng được nhét gọn vào túi lưới dán sẵn ở đó. Nhờ vậy mỗi lần mở tủ là nhìn thấy hết, đứng một chỗ cũng lấy được, không phải cúi lên cúi xuống tìm kiếm.

Ngăn kéo cũng được bạn ấy xử lý rất khéo. Thay vì bỏ tất cả vào chung một chỗ, bạn phân loại rồi dùng hộp chia ngăn theo đúng kích thước. Đũa, muỗng, đồ mở nắp, kéo… món nào ra món nấy. Mở ngăn ra là mọi thứ nằm yên đúng vị trí, dùng xong cũng biết đặt lại đâu, nên bếp lúc nào cũng gọn.

Chưa hết, bạn tôi còn tận dụng cả mảng tường. Thanh treo được lắp gọn gàng để treo muôi, vá và kéo bếp. Nhìn thì tưởng chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng nhờ đưa đồ lên tường mà mặt bàn trống hẳn, cảm giác bếp rộng ra thấy rõ. Ngay cả khoảng hành lang nhỏ cạnh bếp cũng được tận dụng theo chiều dọc, khiến không gian như được “nới” thêm.

Với những kệ sâu khó lấy đồ, bạn không chấp nhận chịu trận mà lắp thêm ray trượt để biến chúng thành dạng ngăn kéo. Chỉ cần kéo ra là lấy được cả phần bên trong, không còn cảnh thò tay mò mẫm. Chi phí không quá cao nhưng trải nghiệm dùng bếp tăng lên hẳn, đặc biệt là khu vực để nồi và gia vị.

Khu vực dưới bồn rửa vốn ẩm thấp cũng không bị bỏ phí. Bạn tôi không để thực phẩm ở đó mà chuyển sang cất nồi, chậu kim loại và đồ vệ sinh. Thêm giá đỡ phân tầng và giỏ kéo là mọi thứ đâu vào đấy, nhìn sạch sẽ hơn hẳn so với kiểu nhét đại vào trong.

Cuối cùng là nguyên tắc dựng đứng mọi thứ có thể dựng. Nắp nồi, thớt, khay nướng đều được đặt theo chiều đứng thay vì chồng nằm ngang. Nhờ vậy không gian tiết kiệm đáng kể mà khi cần lấy cũng rất thuận tay. Tôi đứng nhìn một hồi mới nhận ra, hóa ra căn bếp 3m2 ấy không hề nhỏ, chỉ là trước giờ tôi chưa biết cách sắp xếp mà thôi.

