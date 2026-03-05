Hàng xóm ghé chơi, nhìn cảnh này trong nhà tôi lập tức bái 2 tiếng: "Sư phụ"!

Hàng xóm đến nhà tôi luôn thắc mắc 1 vấn nhà: Trong nhà không có món đồ gia dụng đắt tiền nào, vậy mà cái gì cũng tiện, cũng gọn, cũng hợp lý. Tôi nghe mà chỉ biết cười, vì thật ra tôi từng mua không ít “đồ gia dụng thần thánh” trên mạng, mang về dùng mới thấy… không thần thánh như quảng cáo. Sau này tôi mới nhận ra, những ý tưởng hay nhất không nằm trong trung tâm thương mại hay video triệu view, mà nằm trong chính cuộc sống thường ngày. Chỉ cần chịu khó nghĩ thêm một chút, tận dụng đồ có sẵn trong nhà, rất nhiều “điểm đau” sinh hoạt tự nhiên được giải quyết gọn gàng.

Dưới đây là 13 mẹo nhỏ tôi đã áp dụng, đơn giản nhưng hiệu quả đến mức ai ghé chơi cũng phải hỏi cách làm.

1. Tạp dề gắn khăn lau tay di động.

Khi nấu ăn hay rửa rau, lau tay vào tạp dề vừa không thấm vừa nhanh bẩn, vì thế tôi gắn thêm khăn lau tay bằng nút bấm để có thể tháo rời giặt riêng. Khăn luôn ở ngay bên hông, di chuyển theo mình, dùng xong tháo ra cho vào máy giặt, vừa tiện vừa sạch sẽ.

Món đồ này là tôi tự chế, tuy nhiên nếu bạn thấy hay ho thì có thể mua sẵn loại tạp dề kèm túi và khăn lau trên mạng nhé. Rất sẵn hàng mà giá siêu rẻ, chỉ vài chục nghìn là sắm được rồi.

2. Biến góc sạc điện thành “trạm sạc gia đình”.

Dây sạc lúc nào cũng rối tung khiến bàn làm việc nhìn rất bừa, nên tôi tận dụng hộp đựng cũ, khoét lỗ nhỏ cho dây đi vào bên trong và treo thêm hộp nhỏ để phân loại từng thiết bị. Nhìn bên ngoài cực kỳ gọn gàng, nhưng bên trong vẫn đủ chỗ cho ổ điện và dây cáp.

3. Giấu dây điện sau TV bằng kệ trong suốt.

Vì không đi dây âm tường nên thiết bị và dây nhợ nhìn rất rối, tôi đặt kệ acrylic trong suốt phía sau TV để gom toàn bộ router và dây lên đó. Nhìn từ phía trước gần như không thấy gì, tủ TV lập tức sạch sẽ hơn hẳn.

4. Treo quạt trong tủ thay vì để góc phòng.

Mỗi lần đổi mùa, quạt điện cất đi rất vướng víu, nên tôi tháo rời và dùng móc treo trong tủ để tận dụng không gian thẳng đứng. Nhờ vậy sàn nhà không bị chiếm diện tích mà mọi thứ cũng “tàng hình” gọn gàng.

5. Hộp giấy rút biến thành giá treo ô.

Tôi dán hộp nhựa đựng giấy rút lên mặt trong cánh tủ để chứa ô gấp, vừa không cần mua giá riêng vừa tận dụng được đồ cũ.

6. Nắp khăn ướt chống chạm nhầm công tắc.

Khi nấu ăn rất dễ chạm nhầm nút cảm ứng của máy rửa bát, vì thế tôi dán nắp khăn ướt đã dùng lên phần nút, bình thường đóng lại, khi cần thì mở ra, đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

7. Lắp giỏ treo dưới bàn ăn để chứa đồ lặt vặt.

Bàn ăn thường thành nơi chất đủ thứ linh tinh, nên tôi lắp ray treo dưới mặt bàn và gắn giỏ làm “ngăn kéo ẩn”, đồ lặt vặt bỏ vào đó là mặt bàn lại sạch ngay.

8. Treo cuộn giấy và vật dụng dài ở chân bàn.

Tôi dùng móc và thanh treo gắn ở chân bàn để treo tranh cuộn hoặc giấy dài, nhờ vậy mặt bàn luôn thoáng mà đồ vẫn có chỗ cố định.

9. Cố định móc S bằng dây thun.

Móc S treo dụng cụ bếp rất dễ rơi khi lấy đồ, chỉ cần quấn thêm một vòng thun nhỏ để cố định là mọi thứ đứng yên, không còn cảnh rơi lạch cạch.

10. Thiết kế giỏ đồ bẩn hai tầng tiện lợi.

Thay vì để một chiếc giỏ đồ bẩn lộ thiên trong phòng, tôi làm một tủ nhỏ hai tầng: tầng trên để những bộ quần áo “mặc lại được”, còn tầng dưới là ngăn chứa giỏ đồ bẩn có thể kéo ra kéo vào. Phần mặt tủ được khoét một ô nhỏ để chỉ cần thả quần áo xuống là rơi thẳng vào giỏ bên dưới, không cần mở ra mỗi lần bỏ đồ. Nhờ vậy không gian nhìn vẫn gọn gàng, kín đáo mà việc sử dụng lại cực kỳ tiện.

11. Tab đầu giường bằng ghế nhỏ và giỏ sắt.

Tôi dùng ghế làm mặt đặt đèn và nước, bên dưới đặt giỏ sắt để sách báo, khi bẩn chỉ cần mang giỏ đi xịt rửa rồi phơi khô, rất linh hoạt.

12. Bình hoa kiêm bình phong che ổ điện.

Tận dụng tấm chiếu tre cũ cuộn lại thành dạng bình hoa đứng, vừa trang trí vừa che khu ổ điện phía sau, một vật dụng mà hai công năng.

13. Giá treo máy sấy tự chế.

Tay xách bình nước lớn kết hợp với móc treo tường tạo thành giá đỡ máy sấy, chỉ cần ngồi một chỗ và xoay hướng gió, không phải cầm tay mỏi nữa.

Theo: Toutiao



