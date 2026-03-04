Showbiz có mỹ nhân U35 mà "trẻ măng", body đẹp ác chiến: Style đỉnh trường tồn, gái trẻ vẫn phải học lỏm

Dù không hoạt động rầm rộ trong showbiz, Thiều Bảo Trang vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1992 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ghi điểm với nhan sắc trẻ trung và gu thời trang sành điệu, tinh tế. Dễ nhận ra, ở tuổi 34, cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối, phong độ nhan sắc ổn định cùng với đó là phong cách thời trang ngày càng thăng hạng, không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn.
Style của Thiều Bảo Trang: Đơn giản mà sang, mặc cũng gì đẹp, phối đồ cực có gu
Style của Thiều Bảo Trang dễ khiến hội mê mặc đẹp bị "chuốc say" bởi sự tối giản nhưng đầy tinh tế. Cô ưu tiên những thiết kế cơ bản, phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn nhưng khi diện lên người lại toát ra khí chất sang xịn rất riêng. Từ cá tính, điệu đà đến thanh lịch, mỗi outfit đều được phối khéo léo, tạo tổng thể hài hòa, dễ ứng dụng mà vẫn nổi bật.