Showbiz có mỹ nhân U35 mà "trẻ măng", body đẹp ác chiến: Style đỉnh trường tồn, gái trẻ vẫn phải học lỏm

Dù không hoạt động rầm rộ trong showbiz, Thiều Bảo Trang vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1992 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ghi điểm với nhan sắc trẻ trung và gu thời trang sành điệu, tinh tế. Dễ nhận ra, ở tuổi 34, cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối, phong độ nhan sắc ổn định cùng với đó là phong cách thời trang ngày càng thăng hạng, không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn.

Style của Thiều Bảo Trang: Đơn giản mà sang, mặc cũng gì đẹp, phối đồ cực có gu

Style của Thiều Bảo Trang dễ khiến hội mê mặc đẹp bị "chuốc say" bởi sự tối giản nhưng đầy tinh tế. Cô ưu tiên những thiết kế cơ bản, phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn nhưng khi diện lên người lại toát ra khí chất sang xịn rất riêng. Từ cá tính, điệu đà đến thanh lịch, mỗi outfit đều được phối khéo léo, tạo tổng thể hài hòa, dễ ứng dụng mà vẫn nổi bật.

Thiều Bảo Trang khoe phong cách điệu đà xinh xắn khi diện áo cổ yếm mix cùng chân váy dài thướt tha. Tổng thể thanh thoát, nhẹ nhàng, không cần phối cầu kỳ vẫn toát lên vẻ tinh tế và cuốn hút

Style ăn vận của Thiều Bảo Trang đơn giản mà sang, outfit nào cũng cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô chọn phối áo tweed cùng quần jeans, bên trong layer áo trắng mỏng để tổng thể hài hoà, mang đến giao diện vừa sành điệu vừa thanh lịch

Với outfit tông nâu trung tính, Thiều Bảo Trang chọn phối cùng áo len mỏng kết hợp chân váy ngắn, bên ngoài diện áo dạ dáng dài. Các phụ kiện như tất và túi xách đều ưu tiên gam nâu để hài hoà với tổng thể set đồ

Diện cardigan kẻ phối cùng quần jeans, Thiều Bảo Trang chọn kết thân với áo blazer và giày sneaker, mang đến vẻ ngoài năng động và thời thượng

Gợi ý mua sắm: Blazer , cardigan kẻ

Vi vu dạo phố, Thiều Bảo Trang chọn combo mặc đẹp với áo ống trắng mix cùng quần suông đen. Điểm nhấn nằm ở chiếc dây chuyền nổi bật giúp tổng thể thêm phần cá tính, vừa tối giản vừa đủ thu hút ánh nhìn

Gợi ý mua sắm: Quần suông , áo ống

Sở hữu vóc dáng cân đối và chiều cao ấn tượng, Thiều Bảo Trang dễ dàng chinh phục nhiều phong cách khác nhau. Cô ghi điểm khi diện set áo hai dây bản to phối cùng chân váy dài, tông vàng rực rỡ giúp tổng thể thêm nổi bật, tươi tắn mà vẫn giữ được nét nữ tính, thanh thoát

Váy hoa là một trong những món đồ được Thiều Bảo Trang đặc biệt ưu ái. Những thiết kế mềm mại, bay bổng không chỉ tôn lên vóc dáng cân đối mà còn mang đến cho cô vẻ ngoài yêu kiều, nữ tính.

Gợi ý mua sắm: Váy hoa



