"Phát sốt" với thú cắm dứa cảnh mini: Thơm nức không gian, chưng tận 4 tháng không hỏng mà giá chỉ chừng 400 "cành"!

Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà độc lạ để tặng sếp, tặng cô giáo, người thương hay đơn giản là muốn tự thưởng cho góc làm việc của mình một chút mảng xanh tươi mới, thì xin thưa, dứa cảnh mini chính là "chân ái" của mùa này. Không rực rỡ như hoa hồng, chẳng kiêu sa như hoa lan, những trái dứa bé xíu "cưng xỉu" này đang làm mưa làm gió tại các shop hoa Hà Nội nhờ vẻ ngoài mộc mạc, mùi hương trái cây thư giãn và đặc biệt là độ bền "vô địch" lên tới vài tháng.

Không phải dứa ăn bình thường, đây là "tiểu thư" dứa cảnh không gai!

Nhiều người khi mới nhìn thấy những cành dứa cảnh mini thường thắc mắc: "Ủa, đây có phải là quả dứa xanh ngoài chợ người ta tiện tay cắt cành cắm vào bình không?". Câu trả lời là hoàn toàn không nhé! Đây được mệnh danh là giống dứa nhỏ nhất thế giới, được nhập khẩu và sinh ra với sứ mệnh làm đẹp cho đời.

Khác biệt lớn nhất và cũng là điểm cộng to đùng của dòng dứa cảnh này chính là phần lá của chúng. Nếu dứa nhà nông thường có lá dài và đầy gai nhọn hoắt, thì dứa cảnh mini lại sở hữu những chiếc lá êm ái, hoàn toàn không có gai. Sự tinh tế này khiến chúng trở nên cực kỳ thân thiện với những gia đình có trẻ nhỏ hay nuôi thú cưng. Bạn có thể thoải mái đặt chúng trên bàn trà, bàn làm việc, kệ sách mà không lo những chiếc gai vô tình làm xước da tay hay vướng víu.

4 lý do khiến dứa cảnh mini trở thành "ngôi sao" trong làng chơi hoa lá

1. Trải nghiệm lớn lên cùng cây cực kỳ thú vị

Dứa là loài cây nhiệt đới, và thú thật là phần lớn chúng ta ở thành thị hiếm khi được nhìn tận mắt xem quả dứa lớn lên như thế nào. Việc chưng một bình dứa cảnh hay trồng một chậu dứa mini giúp bạn lấp đầy khoảng trống tò mò đó. Mỗi ngày thức dậy, ngắm nhìn quả dứa nhỏ xíu chuyển dần từ sắc xanh non mát mắt sang màu vàng ươm rực rỡ mang lại một cảm giác chữa lành vô cùng. Cảm giác được tự tay chăm sóc và chờ đợi một loại quả chín ngay trên bàn làm việc của mình thực sự là một thú vui tao nhã hiếm có.

2. Máy tỏa hương tự nhiên, an toàn tuyệt đối

Không chỉ để ngắm, dứa mini còn là một chiếc "máy khuếch tán tinh dầu" chạy bằng tự nhiên hoàn hảo. Khi những quả dứa nhỏ bắt đầu chín vàng, chúng sẽ tự động tỏa ra một mùi hương thanh mát, ngọt ngào đặc trưng của trái cây nhiệt đới. Giữa những ngày bộn bề công việc, bước vào căn phòng thoang thoảng mùi dứa chín, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi dường như cũng tan biến hết. Và tất nhiên, khi chín hẳn, bạn hoàn toàn có thể gọt ra và nếm thử hương vị của chúng.

3. Lời đồn về khả năng "chống ngáy ngủ"

Trong giới chơi cây cảnh, nhiều người còn rỉ tai nhau một công dụng cực kỳ hay ho của loài cây này. Theo một số nghiên cứu thị trường, việc đặt một chậu dứa cảnh trong phòng ngủ có thể giúp cây tiết ra một loại chất mang tính bay hơi, hỗ trợ làm dịu không khí và phần nào giúp giảm bớt triệu chứng ngáy khi ngủ. Dù công dụng này đến đâu thì việc có một chậu cây xanh mát, thơm tho trong phòng ngủ cũng đã đủ giúp chất lượng giấc ngủ của bạn thăng hạng rồi.

4. Chơi hoa sợ tàn, chơi dứa thì "chấp" cả thời gian

Đây có lẽ là lý do thực tế nhất khiến hội chị em sẵn sàng rút ví. Dứa mini có thời gian chưng cực kỳ lâu. Khi đã đậu quả, quá trình dứa chuyển từ màu xanh sang màu vàng chín cẩn thận có thể kéo dài tới 3-4 tháng. Quả dứa cũng rất cứng cáp, chịu được va đập nhẹ khi vận chuyển, lại sống khỏe cả trong môi trường thiếu sáng của dân văn phòng. Với mức giá dao động khoảng 410.000 VNĐ cho 5 cành dứa tại các shop hoa ở Hà Nội, chia ra thì số tiền bạn bỏ ra cho mỗi ngày ngắm cây, ngửi hương là quá hời.

Có một bí mật cực kỳ thú vị mà những người bán hàng ít khi nói cho bạn biết, đó là dứa mini có khả năng tái sinh cực mạnh. Khi quả dứa đã chín vàng và hoàn thành sứ mệnh chưng cảnh, bạn đừng vội vứt đi nhé.

Hãy dùng dao cắt lấy phần đầu (phần cuống lá) của quả dứa, để chỗ mát vài ngày cho khô vết cắt, sau đó ngâm phần gốc này vào một ly nước nhỏ hoặc giâm thẳng xuống chậu đất ẩm. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ phần đầu này sẽ đâm rễ mới, phát triển thành một cây dứa con và nếu chăm sóc tốt, bạn sẽ lại có thêm một lứa dứa cảnh mini "cây nhà lá vườn" mang thương hiệu của riêng mình. Nếu chưa tự tin, bạn cứ lên mạng gõ "cách trồng lại đầu quả dứa" là sẽ có hàng tá video hướng dẫn chi tiết từng bước.

Cuối tuần này, thay vì mua một bó hoa quen thuộc, sao bạn không thử rước vài cành dứa mini về cắm lọ nhỉ? Đảm bảo góc phòng của bạn sẽ trở nên có gu và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều đấy!