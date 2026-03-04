Cô dâu hot nhất toàn cầu ngồi siêu xe 300 tỷ về dinh: Mặt thiên thần body ác quỷ, mặc đẹp đến nỗi mỗi khung hình đều hóa bìa magazine

Vừa qua, mạng xã hội toàn cầu gần như “bùng nổ” trước loạt hình ảnh về cặp đôi được gọi là đẹp nhất tháng 3: nàng thơ nước Pháp Alexandra Saint Mleux và nam thần F1 Charles Leclerc. Từ châu Âu đến châu Á, đâu đâu cũng chia sẻ khoảnh khắc cô dâu - chú rể xuất hiện cùng nhau với visual đúng chuẩn điện ảnh.

Tâm điểm của màn rước dâu chính là chiếc siêu xe giới hạn của Ferrari - mẫu xe chỉ sản xuất vỏn vẹn 30 chiếc trên toàn thế giới, trị giá hơn 300 tỷ đồng. Động cơ V12 trứ danh, thiết kế khí động học đậm chất đường đua và lớp sơn độc bản khiến chiếc xe đã hiếm lại càng thêm biểu tượng. Thế nhưng điều khiến dân mạng bàn tán nhiều hơn cả không phải tiếng gầm máy, mà là khoảnh khắc Alexandra bước xuống xe trong bộ váy cưới thanh thoát, thần thái tự tin và ánh nhìn cuốn hút.

Alexandra vốn được biết đến là người mẫu, influencer sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách sống nghệ thuật. Cô gây ấn tượng bởi gương mặt ngọt ngào pha nét cổ điển, vóc dáng săn chắc nhưng mềm mại và vô cùng quyến rũ. Không chỉ nổi bật trên thảm đỏ hay tại các chặng đua F1, phong cách đời thường của Alexandra cũng là điều khiến nhiều cô gái phải lưu lại để học hỏi: tối giản nhưng sang, gợi cảm mà không phô trương, mỗi outfit đều toát lên sự chỉn chu và khí chất riêng.

Là một cô gái Pháp chính hiệu, Alexandra Saint Mleux đặc biệt yêu thích những thiết kế chấm bi - họa tiết gần như biểu tượng của phong cách Parisienne. Trong mùa hè, cô thường chọn váy chấm bi có phom dáng nhẹ, chất liệu bay mềm để tôn lên vẻ nữ tính tự nhiên.

Với những chuyến đi biển, Alexandra Saint Mleux thường chọn váy cổ yếm chất vải mỏng nhẹ bay theo gió. Thiết kế hở lưng vừa đủ, phần cổ yếm tôn vai và xương quai xanh, tạo cảm giác thướt tha nhưng vẫn rất tinh tế. Tông hồng ngọt ngào đặc biệt hợp vibe của Alex - nữ tính, mềm mại nhưng không hề sến. Giữa background biển xanh cát trắng, gam màu này càng làm nổi bật làn da và thần thái dịu dàng của cô.

Nếu đang tìm một item cho mùa hè, chị em hoàn toàn có thể tham khảo kiểu váy cổ yếm bay bổng này: dễ mặc, lên hình cực xinh mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Nếu có lợi thế về hình thể, chị em đừng ngần ngại học Alexandra Saint Mleux diện những chiếc đầm thun gân ôm body. Thiết kế tối giản nhưng tôn đường cong rõ rệt, vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ theo cách rất tinh tế - chỉ cần phối thêm túi nhỏ và sandal mảnh là đủ nổi bật.

Là một cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, Alexandra Saint Mleux chắc chắn không thể thiếu những chiếc váy trắng hai dây trong tủ đồ. Thiết kế mảnh mai, tông trắng tinh khôi giúp tổng thể vừa trong trẻo vừa thanh lịch. Điểm nhấn nằm ở chi tiết buộc dây trước ngực tạo độ nhấn nhẹ nhàng, đủ gợi cảm nhưng không phô trương. Kiểu váy này đặc biệt hợp cho những ngày hè nắng đẹp, chỉ cần thêm một đôi sandal tối giản là đã toát lên vibe “nàng thơ” đúng chuẩn.

Chiếc váy vàng họa tiết này của Alexandra Saint Mleux đúng chuẩn vibe mùa hè: tươi tắn, rực rỡ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Gam vàng bắt nắng giúp tổng thể nổi bật hơn hẳn khi đứng giữa khung cảnh biển xanh hay phố cổ đầy nắng. Chị em hoàn toàn có thể tham khảo kiểu váy này cho những chuyến du lịch sắp tới - vừa dễ lên hình, vừa tạo cảm giác năng động, trẻ trung mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.



