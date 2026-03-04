9 chiêu "sinh tồn" trong bếp tôi tự luyện thành thần

Trong bếp, những phiền toái nhỏ lúc nào cũng xuất hiện. Nhìn thì tưởng chuyện vặt, nhưng gặp hoài cũng đủ làm mình bực. Có những thứ thậm chí bỏ tiền ra chưa chắc giải quyết được. Thế nhưng đôi khi chỉ một mẹo nhỏ rất đời thường lại xử lý gọn những “nỗi đau” ấy. Dưới đây là 9 mẹo bếp núc tôi đã tự kiểm chứng. Không tốn tiền, không cầu kỳ, nhưng cực kỳ đã khi dùng.

1. Cắt hành không cay mắt

Tôi từng thử đủ cách như bật vòi nước khi cắt, đeo kính bơi, cho hành vào ngăn đá trước… có cách đỡ thật nhưng lỉnh kỉnh và phiền. Sau này tôi đổi cách đơn giản hơn nhiều. Bổ hành làm bốn, úp mặt cắt xuống một thau nước, ngâm khoảng 5 phút rồi mới thái. Kết quả là gần như không cay mắt. Không cần dụng cụ gì thêm mà hiệu quả rõ rệt.

2. Cắt ớt xong bị rát tay

Ai từng bị chắc hiểu cảm giác nóng rát như bỏng. Nếu lỡ không đeo găng, hãy rửa tay bằng nước lạnh trước, lau khô rồi thoa một lớp dầu ăn hoặc dầu ô liu, xoa kỹ vùng rát khoảng một phút. Để yên thêm vài phút rồi rửa lại bằng nước rửa chén, sau đó bôi kem dưỡng tay. Dầu sẽ hòa tan chất gây cay, nên cảm giác bỏng rát giảm đi rất nhanh.

3. Ngâm tỏi trước khi bóc

Cuối tuần tôi hay chuẩn bị sẵn tỏi để dùng dần. Chỉ cần tách từng tép rồi ngâm nước khoảng nửa tiếng. Sau đó bóc vỏ sẽ cực kỳ dễ. Tỏi bóc xong lau khô, cho vào hộp kín và lót một lớp giấy bếp bên dưới để hút ẩm. Cất ngăn mát, dùng cả tuần vẫn ổn.

4. Tận dụng hộp kem

Hộp kem ăn xong đừng vội bỏ. Nó có nắp sẵn, chất liệu dùng được cho ngăn đông nên rất hợp để trữ há cảo, sủi cảo, hoặc hành gừng tỏi đông lạnh. Đông nhiều lần cũng không dễ nứt vỡ. Nhà có trẻ nhỏ ăn kem thường xuyên thì coi như mỗi hai tháng lại có thêm một chiếc hộp miễn phí.

5. Khay nhựa của đồ đông lạnh để làm đá

Những khay nhựa đựng há cảo hay bánh bao đông lạnh cực hợp để làm đá viên. Đổ nước vào, đông lại rồi lấy ra rất dễ, gần như không bị dính. Dùng xong có thể bỏ, không chiếm chỗ. Nếu không phải tủ lạnh làm lạnh bằng gió, nên bọc kín trước khi đông để tránh ám mùi.

6. Làm thịt viên bằng nắp hộp

Tôi từng thử dùng nắp chai tương làm khuôn ép thịt bò viên và bất ngờ vì quá tiện. Lót một lớp màng bọc thực phẩm, cho thịt đã trộn vào, ấn chặt rồi úp ngược xuống hộp có lót giấy nến. Nhấc màng bọc ra là có ngay một miếng thịt tròn đều. Không còn cảnh nặn tay dính khắp nơi hay miếng to miếng nhỏ nữa.

7. Chia khẩu phần thịt băm

Nếu không làm thành viên, tôi cho thịt băm vào túi, cán mỏng rồi dùng muỗng hoặc đũa ấn chia sẵn thành từng phần. Đem đông phẳng trong ngăn đá. Khi cần chỉ việc bẻ đúng một phần đem dùng, không phải rã đông cả túi.

8. Xà phòng thay chất tẩy rửa

Gần đây tôi phát hiện chỉ cần làm ướt khăn, chà vào xà phòng rồi lau mặt bếp, tường bếp, máy hút mùi. Lau một lượt, xả sạch khăn rồi lau lại lần nữa là bếp sáng bóng. Gặp dầu mỡ nặng thì dùng nước nóng pha xà phòng để ngâm hoặc chà. So với nhiều loại dung dịch tẩy rửa đắt tiền và mùi gắt, xà phòng truyền thống vừa rẻ vừa dịu tay mà vẫn sạch.

9. Dùng lò nướng giữ ấm thức ăn

Mùa lạnh, món ăn dễ nguội trước khi kịp dọn ra bàn. Tôi thường làm nóng lò trước rồi tắt đi, sau đó đặt món đã nấu vào trong, tận dụng nhiệt dư để giữ ấm. Đơn giản nhưng rất hiệu quả, nhất là khi nấu nhiều món cùng lúc.



Theo: Toutiao