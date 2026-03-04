"Vua rau xanh" bán đầy chợ Việt, giàu chất xơ, càng ăn da càng đẹp, chị em đua nhau mua

Cải kale - vua của các loại rau xanh, "siêu thực phẩm" cực tốt cho da

Kale thuộc họ cải, lá xoăn, màu xanh đậm hoặc tím. Điểm nổi bật của loại rau này nằm ở hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa cao. Trong kale có nhiều vitamin C, một thành phần quan trọng giúp cơ thể sản sinh collagen. Collagen đóng vai trò duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da. Bên cạnh đó, vitamin A trong kale hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da, còn vitamin K góp phần cải thiện tình trạng quầng thâm và giúp da trông tươi tắn hơn.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như beta carotene và flavonoid giúp bảo vệ da trước tác động của môi trường. Khi cơ thể được bổ sung đầy đủ dưỡng chất, làn da thường có xu hướng sáng khỏe hơn từ bên trong. Dù vậy, cần hiểu đúng rằng kale chỉ là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh, không phải "thần dược" ăn vào là da đẹp tức thì.

Giá cải kale hiện nay

Trước đây, cải kale chủ yếu là hàng nhập khẩu nên giá khá cao. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nông trại trong nước đã trồng thành công nên mức giá dễ tiếp cận hơn.

Tùy khu vực và mùa vụ, cải kale thường dao động khoảng 40.000 - 80.000 đồng/kg. Ở các siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm hữu cơ, giá có thể nhỉnh hơn một chút nếu là sản phẩm trồng theo tiêu chuẩn sạch. So với nhiều loại rau "siêu thực phẩm" khác, mức giá này được xem là khá hợp lý. Một bó kale có thể dùng được cho nhiều bữa, từ xào, luộc, nấu canh đến làm salad hoặc sinh tố, nên xét về chi phí trên mỗi khẩu phần thì không hề tốn kém.

Nguồn ảnh: TikTok @vanskitchen

Cải kale có phổ biến, dễ mua không?

Cải kale là loại rau dễ tìm mua tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng rau sạch, cửa hàng thực phẩm hữu cơ hoặc đặt qua các ứng dụng đi chợ online. Nhờ được trồng trong nước ngày càng nhiều, nguồn cung ổn định hơnn và giá cả mềm hơn so với thời điểm mới du nhập.

Khi chọn mua, nên ưu tiên những bó có lá tươi, màu xanh đậm hoặc tím sẫm đặc trưng, bề mặt lá còn độ xoăn tự nhiên, không héo úa hay dập nát. Phần cuống không bị nhũn hoặc thâm đen. Kale tươi thường có độ giòn nhất định, khi chế biến sẽ bớt vị đắng và giữ được độ ngọt nhẹ. Sau khi mua về, nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong vài ngày để đảm bảo độ tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng.

Ngoài chế biến món ăn, cải kale còn được ưa chuộng khi xay sinh tố cùng hoa quả

Bên cạnh các món xào, luộc hay salad, xay sinh tố là một trong những cách sử dụng kale phổ biến nhất hiện nay. Nhiều chị em thường kết hợp cải kale với chuối, táo, dứa hoặc xoài để làm dịu vị đắng nhẹ đặc trưng của loại rau này, đồng thời tăng độ ngọt tự nhiên, giúp thức uống dễ thưởng thức hơn.

Khi chế biến, nên rửa thật sạch từng lá dưới vòi nước chảy, ngâm qua nước muối loãng nếu cần. Sau đó cắt nhỏ phần lá, có thể loại bớt cuống cứng để thành phẩm mịn hơn. Kale được xay cùng trái cây yêu thích và thêm một ít nước lọc hoặc sữa hạt để tạo độ sánh. Thành phẩm thường có màu xanh mát mắt, vị ngọt thanh, dễ uống hơn nhiều so với việc ăn sống.

Tuy nhiên, dù tốt đến đâu cũng không nên lạm dụng. Mỗi tuần có thể dùng vài lần để bổ sung rau xanh, thay vì uống liên tục với lượng lớn. Sự cân bằng trong chế độ ăn mới là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài.

Nguồn ảnh: TikTok @sundaydetoxjuice

Lưu ý khi sử dụng cải kale

Dù giàu dinh dưỡng, kale vẫn cần được ăn với lượng hợp lý. Người có vấn đề về tuyến giáp hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi dùng thường xuyên, vì kale thuộc nhóm rau họ cải có chứa một số hợp chất ảnh hưởng đến hấp thu iốt nếu dùng quá nhiều.

Ngoài ra, nên rửa kỹ trước khi chế biến để loại bỏ bụi bẩn và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Tổng hợp