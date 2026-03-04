5 loại cây đừng trồng trước cửa nhà

Dưới đây là những loại cây thường được khuyên không nên đặt ngay trước cửa chính cùng lý do cụ thể.

Cây đa

Cây đa thuộc chi Ficus, từ lâu đã gắn với hình ảnh đình làng, chùa chiền và không gian tâm linh.

Theo quan niệm dân gian, cây đa có tán rất rộng, rễ phụ buông dài, dễ tạo cảm giác âm u nếu trồng trước nhà. Khi tán cây che kín mặt tiền, ánh sáng tự nhiên bị hạn chế, khiến ngôi nhà trở nên tối và ẩm thấp. Ngoài yếu tố phong thủy, rễ cây đa phát triển mạnh còn có thể làm nứt tường, ảnh hưởng đến nền móng nếu trồng quá gần công trình.

Lời khuyên là nếu yêu thích cây đa, nên trồng ở khu vực sân vườn rộng hoặc tạo dáng bonsai trong chậu, tránh đặt chắn cửa chính.

Cây si

Giống như cây đa, cây si cũng thuộc chi Ficus và có đặc điểm tán dày, rễ phát triển mạnh.

Trong phong thủy dân gian, cây si um tùm trước cửa bị cho là dễ "tụ âm", cản trở luồng khí tốt lưu thông vào nhà. Thực tế, tán cây rậm rạp khiến khu vực trước cửa thiếu sáng, không thông thoáng. Hệ rễ si cũng có thể len vào các khe nứt của tường hoặc sân.

Nhiều gia đình vẫn trồng si bonsai để trang trí, nhưng thường đặt lệch hướng cửa và cắt tỉa gọn gàng để giữ không gian sáng sủa.

Cây dâu tằm

Dâu tằm là cây có giá trị kinh tế và dược liệu.

Dâu tằm không nên trồng trước nhà.

Trong văn hóa Đông Á, từ "dâu" (trong dâu tằm) phát âm tương tự từ "tang" (tang lễ, tang ma), tượng trưng cho sự chia ly đau buồn và mất mát. Do đó, dâu tằm thường kiêng kị trông trước cồng nhà.

Nếu trồng dâu để lấy quả hoặc làm cảnh, gia chủ thường bố trí ở góc vườn thay vì ngay lối ra vào chính.

Cây liễu

Cây liễu nổi bật với dáng cành mềm mại rủ xuống.

Tuy đẹp và giàu chất thơ, liễu trong văn hóa Á Đông thường gắn với hình ảnh chia ly, buồn bã. Cành liễu rủ trước cửa bị xem là biểu tượng của sự ủ rũ, thiếu sinh khí. Bên cạnh đó, cành lá che lối vào cũng làm giảm ánh sáng và sự lưu thông không khí, khiến mặt tiền kém thông thoáng.

Vì vậy, liễu thường phù hợp hơn với không gian ven hồ hoặc sân vườn rộng thay vì trồng thẳng trước cửa nhà.

Cây xương rồng lớn

Xương rồng đặc trưng với gai nhọn.

Trong phong thủy, các vật sắc nhọn hướng thẳng vào cửa chính được cho là tạo "sát khí", có thể ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Ngoài ra, hình dáng khô cứng của xương rồng lớn cũng không tạo cảm giác thân thiện ở khu vực đón khách.

Tuy vậy, nhiều người vẫn đặt xương rồng ở ban công hoặc cửa sổ để trang trí, nhưng tránh đặt đối diện cửa ra vào.

Bên cạnh việc kiêng một số loại cây cụ thể, người Việt cũng tránh trồng đại thụ quá lớn chắn ngay mặt tiền. Một cây che kín cửa chính không chỉ làm giảm ánh sáng và gió tự nhiên mà còn tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ khi mưa bão.

Nhiều chuyên gia cho rằng, phần lớn những kiêng kỵ này bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tế: nhà thiếu sáng dễ ẩm mốc, rễ cây lớn làm hư hại công trình, cành lá rậm rạp cản gió. Yếu tố phong thủy vì thế vừa mang tính tâm linh, vừa phản ánh sự quan sát trong đời sống.

Khi chọn cây trồng trước nhà, điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho cửa chính thông thoáng, sáng sủa và an toàn. Một không gian xanh mát nhưng không che chắn lối đi sẽ luôn tạo cảm giác dễ chịu và góp phần mang lại sự an yên cho gia đình.