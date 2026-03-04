40 năm nội trợ, mẹ tôi có 2 chiêu dọn dẹp thần thánh: Tôi học cả đời vẫn thấy mình "non"

Dạo này trên mạng xuất hiện vô số mẹo dọn dẹp nghe rất lạ tai. Nào là dùng túi nilon lau bếp, nào là những cách làm càng dị càng hay. Không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng người thực sự hay làm việc nhà thì thấy rườm rà, còn người lười dọn thì cũng chẳng buồn áp dụng. Trong khi đó, mẹ tôi chưa bao giờ chạy theo những mẹo cầu kỳ ấy. Với bà, làm sạch nhà bếp chỉ cần nhớ đúng bản chất vấn đề. Bà luôn nói một câu rất đơn giản: axit xử lý cặn nước, kiềm xử lý dầu mỡ. Chỉ cần nắm vững hai nguyên tắc này, gần như không cần mua thêm chất tẩy rửa đắt tiền.

Dưới đây là hai chiêu dọn dẹp của mẹ, kèm theo cách áp dụng cụ thể.

1. Kiềm xử lý dầu mỡ

Ở nhà tôi, baking soda dùng cho việc lau dọn hằng ngày. Khi gặp dầu mỡ cứng đầu hơn thì dùng thêm kiềm thực phẩm hoặc xà phòng bánh là đủ.

Tuy nhiên, muốn hiệu quả thì phải làm đúng cách.

Thứ nhất, nhất định phải dùng nước nóng. Dầu mỡ gặp nhiệt sẽ mềm ra và dễ bị phân hủy hơn. Khi kết hợp baking soda hoặc xà phòng với nước trên 60 độ, khả năng làm sạch tăng lên rõ rệt.

Thứ hai, nên lau dọn ngay khi bếp còn ấm. Sau khi nấu ăn xong, tranh thủ một phút lau quanh bếp sẽ ngăn dầu mỡ tích tụ. Nhờ vậy, những buổi tổng vệ sinh sau này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thứ ba, với vết bẩn lâu ngày, hãy để dung dịch có thời gian phản ứng. Xịt dung dịch lên rồi chờ ít nhất mười lăm phút, hoặc ngâm trực tiếp trong nước nóng pha kiềm. Khi đó việc chà rửa sẽ không còn tốn sức. Cách áp dụng cụ thể cũng rất đơn giản. Có thể pha hai muỗng baking soda với khoảng 400ml nước, thêm chút nước rửa chén rồi cho vào bình xịt để lau bếp và bàn ăn hằng ngày. Với đáy nồi cháy hoặc giá đỡ bếp nhiều dầu mỡ, chỉ cần cho vào nước pha kiềm rồi đun sôi vài phút, sau đó chà nhẹ là sạch.

2. Axit xử lý cặn nước

Cặn nước trong ấm đun, nồi inox hay đồ kim loại thực chất là khoáng chất tích tụ. Với loại vết bẩn này, mẹ tôi dùng axit citric hoặc giấm trắng. Chỉ cần cho một ít vào ấm, thêm nước rồi đun sôi như bình thường. Sau khi để yên khoảng mười lăm phút, rửa lại là bên trong sáng bóng. Nồi inox bị ố vàng cũng có thể áp dụng cách tương tự.

Sau khi quan sát mẹ làm bếp bao năm, tôi mới nhận ra dọn dẹp không nằm ở việc sưu tầm bao nhiêu mẹo lạ, mà nằm ở chỗ hiểu đúng bản chất của vết bẩn. Khi đã biết dầu mỡ sợ kiềm và cặn nước sợ axit, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.