"Mỹ nữ trượt băng" 21 tuổi khiến 7 triệu người xao xuyến: Thần thái gây bão toàn cầu, gu thời trang đỉnh thôi nhé

Alysa Liu (sinh năm 2005) đang là cái tên nhận được sự quan tâm của netizen toàn cầu sau khi giành huy chương vàng đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ thuật điêu luyện trên sân băng, cô còn gây ấn tượng khi xuất hiện với diện mạo vô cùng nổi bật: mái tóc nhuộm phân tầng cá tính, loạt khuyên tai phá cách cùng thần thái đầy tự tin, chuyên nghiệp của một thiếu nữ 21 tuổi.

Dù trong lúc trình diễn hay ở những khoảnh khắc hậu trường, Alysa Liu luôn toát lên nguồn năng lượng tích cực và tinh thần thi đấu rực lửa. Chính sức hút này đã giúp cô "bùng nổ" trên mạng xã hội sau kỳ Olympic. Alysa Liu sau đó nhanh chóng lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler. Tài khoản Instagram cá nhân từ hơn 200.000 người theo dõi tăng vọt lên 7 triệu chỉ trong thời gian ngắn, và con số này hiện vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

Alysa Liu (sinh năm 2005) gây chú ý với diện mạo phá cách, có chút nổi loạn cùng với đó là thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng tích cực suốt mùa Olympic 2026

Kỹ năng tuyệt vời đã giúp Alysa Liu giành được huy chương vàng đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội Mùa đông 2026

Sau mùa Olympic, tài khoản Instagram cá nhân của Alysa Liu nhảy vọt từ hơn 200.000 lên hơn 7 triệu lượt theo dõi

Style đời thường của mỹ nữ khiến 7 triệu người xao xuyến: Đậm chất Y2K cá tính, bụi bặm và cuốn hút

Không chỉ là "công chúa băng" gây thương nhớ trên sân trượt, Alysa Liu còn khiến dân tình mê mẩn bởi gu thời trang đời thường cực cuốn. Mỹ nữ sinh năm 2005 chuộng những item quen thuộc như quần jeans, áo thun ôm, túi tote… nhưng cách cô mix match lại toát lên tinh thần Y2K rất rõ nét. Phong cách của Alysa Liu mang đậm hơi thở đầu những năm 2000, pha trộn giữa nét hoài cổ và sự hiện đại năng động. Y2K vốn là xu hướng được giới trẻ toàn cầu yêu thích suốt nhiều năm và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi được Alysa Liu lăng xê, phong cách này càng thêm sức hút: trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn giữ được sự sành điệu rất riêng.

Trong một outfit mới đây, khi diện áo dáng ôm tôn dáng, Alysa Liu khéo mix cùng quần jeans ống rộng tạo cảm giác thoải mái và cá tính. Thay vì túi xách điệu đà, cô ưu tiên túi tote để hoàn thiện vẻ ngoài năng động, đậm chất Y2K.

Vẫn trung thành với jeans nhưng lần này Alysa Liu chọn diện cùng áo thun cổ V, nhấn thêm dây chuyền dài tạo hiệu ứng layering. Chiếc túi da mềm dáng dài giúp tổng thể trông bụi bặm và phóng khoáng hơn hẳn.

Dù được gọi là "công chúa băng", Alysa Liu vẫn cool ngầu hết nấc khi diện nguyên cây đen cá tính, nhấn nhá mũ beret và chiếc túi họa tiết camo. Outfit đơn giản nhưng thần thái đủ khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.

Alysa diện quần jeans wash ống loe phối cùng áo kẻ ngang ôm sát, mang đến tổng thể đậm chất Y2K pha chút bụi bặm. Cô hoàn thiện outfit bằng túi dáng dài đeo chéo - phụ kiện quen thuộc giúp tăng nét phóng khoáng đặc trưng.

Style đời thường của Alysa Liu cũng thường ưu ái phong cách hiện đại, tối giản. Cô diện áo thun slimfit gọn gàng, phối cùng quần ống rộng để tạo hiệu ứng trên ôm - dưới rộng, vừa tôn dáng vừa sành điệu, trẻ trung.

Dễ nhận ra quần ống rộng, đặc biệt là jeans - là item rất được Alysa Liu chuộng diện. Cô phối đơn giản cùng áo thun dài tay, giày sneaker và nhấn nhá thêm mũ lưỡi trai là hoàn thiện outfit sang xịn mịn, street style đơn giản mà đẹp mê.

Alysa Liu diện sơ mi trắng phối cùng chân váy lửng, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng mà vẫn đậm chất vintage. Chiếc túi dáng dài đeo chéo trở thành điểm nhấn tinh tế, mang lại nét phóng khoáng và cá tính cho set đồ tưởng chừng đơn giản.



