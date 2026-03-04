Đời tôi lên level sau khi học mót 11 mẹo vặt của người IQ cao

Càng sống tôi càng nhận ra, có những người thật sự rất thông minh trong cách họ xử lý chuyện nhỏ hằng ngày. Họ không mua thêm đồ đắt tiền, không phức tạp hóa vấn đề, chỉ đổi một chút cách nghĩ là giải quyết được cả đống phiền toái. Và tôi sau vài lần áp dụng đạt hiệu quả, đã phải thừa nhận: đời mình đúng là lên level nhờ học mót mấy mẹo đó thật.

Dưới đây là 11 mẹo tôi dùng nhiều năm nay, cái nào cũng từng khiến tôi phải thốt lên: "Sao mình không biết sớm hơn?"

1. Ga giường không còn xộc xệch sau một đêm

Tôi rất thích những bộ ga không có chun vì nhìn phẳng và đẹp, nhưng nhược điểm là chỉ cần ngủ một đêm là sáng hôm sau ga nhăn nhúm, lệch hẳn sang một bên. Trước đây tôi từng nghĩ phải mua kẹp cố định chuyên dụng, nhưng rồi lười nên thôi. Sau đó tôi học được một mẹo cực đơn giản: dùng dây thun buộc cố định bốn góc ga lại với nhau rồi nhét xuống dưới nệm. Nghe thì đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ, sáng dậy giường vẫn phẳng phiu như tối hôm trước. Từ ngày áp dụng, tôi không còn mất thêm 5-10 phút mỗi sáng chỉ để chỉnh lại ga giường nữa.

2. Vết mực trên chăn ga cũng có ngày "đầu hàng"

Nhà có trẻ con thì chuyện mực bút dính lên chăn ga gần như là định mệnh. Lần đầu gặp tôi đã nghĩ chắc phải bỏ luôn vì giặt mãi không ra. Nhưng nhờ một mẹo trên mạng, tôi thử dùng dầu tẩy trang thoa lên vết mực, chà nhẹ rồi xả nước ấm nhiều lần cho mực tan dần. Sau đó bôi thêm một lớp dày kem dưỡng tay hoặc glycerin, để yên một lúc rồi giặt lại. Kết quả sạch gần như không còn dấu vết. Khoảnh khắc đó tôi thật sự cảm giác mình vừa học được “bí kíp cao nhân”.

3. Cứu nguy vết bẩn trên ga chỉ bằng cách… thấm ngược

Có những buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy vết bẩn trên ga do "đến kỳ" mà tim tôi như rớt xuống. Thay vì chà mạnh khiến vết loang rộng hơn, tôi học được cách lót khăn khô phía dưới vết bẩn, phía trên đặt khăn ẩm vắt ráo rồi dùng giấy khô ấn nhẹ để hút ngược vết lên. Làm chậm rãi, từng chút một, vết sẽ mờ dần thay vì lan ra. Sau đó nhỏ thêm chút xà phòng loãng hoặc dung dịch chuyên dụng rồi tiếp tục thấm. Phương pháp này đòi hỏi kiên nhẫn nhưng cực kỳ hiệu quả.

4. Bình xịt nước – khắc tinh của tĩnh điện

Mùa lạnh tôi chạm đâu cũng bị giật điện, từ tay nắm cửa đến lông mèo trong nhà. Cảm giác đó vừa khó chịu vừa sợ. Tôi từng nghĩ phải mua xịt chống tĩnh điện chuyên dụng, nhưng rồi biết được rằng chỉ cần một bình xịt nhỏ đựng nước sạch là đủ. Trước khi chạm vào kim loại hay cửa xe, xịt nhẹ một chút lên tay hoặc bề mặt, hiện tượng tĩnh điện giảm hẳn. Đơn giản đến mức tôi còn tự hỏi sao mình lại chịu đựng bao lâu như vậy.

Đổi góc nhìn, mở thêm công năng cho đồ cũ

5. Thú bông cũ biến thành đệm ngồi đáng yêu

Thú bông tích lại nhiều năm, bỏ thì tiếc mà giữ thì chật nhà. Tôi từng nghĩ chỉ còn cách tặng bớt đi. Nhưng có người đã khâu chúng lại thành một tấm đệm lớn bằng cách ghép các hình dáng lại với nhau và may cố định hai mặt. Kết quả là một chiếc đệm vừa cứng cáp vừa dễ thương, lại mang đầy kỷ niệm. Từ đồ chiếm chỗ thành vật hữu ích, đúng kiểu nâng cấp tư duy.

6. Dây niêm phong trà sữa thành dây buộc cáp

Mỗi lần uống trà sữa hay mua đồ mang về, tôi đều vứt đi đoạn dây niêm phong nhỏ. Sau này mới biết chỉ cần bóc ra, dán hai mặt lại là thành dây buộc gọn dây sạc cực tiện. Không cần mua dây rút mới, lại tận dụng được thứ vốn định bỏ đi. Những chi tiết nhỏ như vậy khiến tôi thấy mình sống “khôn” hơn một chút mỗi ngày.

7. Tự chế móc phơi mũ ủ tóc

Mũ ủ tóc rất khó phơi vì hình tam giác, treo kiểu bình thường thì lâu khô và dễ ám mùi. Tôi học được cách bẻ một chiếc móc áo thành hình tam giác phù hợp với mũ, phần trên bẻ thẳng để treo chắc chắn hơn. Nhờ vậy mũ được thông thoáng hai mặt, khô nhanh hơn hẳn. Một thay đổi nhỏ nhưng giúp tránh được cả mùi khó chịu sau này.

8. Vạn vật đều có thể làm đế cắm nhang

Có lần tôi làm mất đế cắm nhang và định mua cái mới. Nhưng rồi tôi thấy người ta dùng bánh quy, củ tỏi hay vỏ cam để cắm tạm thời. Ban đầu nghe rất buồn cười, nhưng thử rồi mới thấy vừa an toàn vừa thú vị. Không cần phải có đúng “đồ chuyên dụng” thì mới làm được việc, chỉ cần linh hoạt một chút là đủ.

9. Mẹo chống cát cho điện thoại khi đi biển

Đi biển chụp hình mà sợ nhất là cát lọt vào cổng sạc. Tôi từng nghĩ phải mua túi chống nước riêng. Sau đó học được cách tháo ốp lưng, đặt một miếng nhựa mỏng che vị trí cổng sạc rồi lắp lại. Cát gần như không lọt vào mà vẫn dùng máy bình thường. Nhỏ thôi nhưng cực kỳ hữu ích trong chuyến đi.

10. Chai nước khoáng – “anh hùng” thông tắc

Có lần bồn cầu tắc giữa đêm, cảm giác thật sự tuyệt vọng. Thay vì chờ mua dụng cụ, tôi cắt đáy chai nước, buộc kín vào cán gậy rồi dùng như cây thụt mini, ấn liên tục tạo áp lực nước. Chỉ sau vài chục giây nước rút xuống, nhẹ cả người. Với bồn rửa cũng vậy, chỉ cần chai nước đầy, úp vào miệng thoát nước rồi bóp mạnh vài lần là dòng chảy cải thiện đáng kể.

11. Nấu ăn “ăn gian” bằng gia vị pha sẵn

Tôi từng nghĩ dùng gia vị pha sẵn là không đảm đang, nhưng càng bận tôi càng hiểu: thông minh là biết tiết kiệm thời gian. Chuẩn bị sẵn vài loại sốt ngon giúp tôi làm món trộn, món nguội cực nhanh khi có khách. Vẫn ngon miệng, vẫn được khen, mà mình không phải đứng bếp hàng giờ. Đó không phải lười, đó là tối ưu.

