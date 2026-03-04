5 thói quen tiết kiệm mù quáng trong bếp cướp đi sức khỏe của cả nhà

Trong căn bếp mỗi gia đình, có không ít thói quen được duy trì suốt nhiều năm vì nghĩ là hợp lý và tiện lợi. Thế nhưng, một số việc tưởng chừng vô hại ấy lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe nếu lặp lại thường xuyên. Dưới đây là những thói quen rất phổ biến mà nhiều nhà vẫn làm mỗi ngày.

1. Tái sử dụng dầu chiên rán nhiều lần

Sau những bữa chiên rán, không ít người tiếc dầu nên chắt lại để dùng tiếp. Thế nhưng dầu ăn khi đun ở nhiệt độ cao nhiều lần sẽ bị biến đổi cấu trúc, sinh ra các hợp chất oxy hóa và chất béo chuyển hóa không có lợi cho cơ thể. Việc tái sử dụng dầu liên tục không chỉ làm món ăn kém ngon mà còn tăng gánh nặng cho gan và tim mạch nếu dùng lâu dài.

Lời khuyên: Nên ước lượng vừa đủ lượng dầu khi chiên rán. Dầu đã qua sử dụng chỉ nên giữ lại nếu còn trong, chưa cháy khét và mới dùng một lần; lọc sạch, bảo quản kín và không tiếp tục đun ở nhiệt độ cao. Nếu dầu sẫm màu, có mùi lạ, nên bỏ để đảm bảo an toàn.

2. Ăn đồ thừa qua đêm quá thường xuyên

Cất thức ăn vào tủ lạnh rồi hâm lại hôm sau là thói quen quen thuộc. Tuy nhiên, không phải món nào cũng an toàn khi để lâu. Rau xanh, món trộn, hải sản rất dễ biến đổi thành phần nếu bảo quản không đúng cách. Thời gian lưu trữ càng dài, nguy cơ vi khuẩn phát triển và hình thành các chất không có lợi càng cao, kể cả khi đã được làm lạnh.

Lời khuyên: Nấu lượng vừa đủ cho mỗi bữa. Nếu còn dư, bảo quản trong hộp kín đạt chuẩn và dùng lại sớm nhất có thể. Riêng rau trộn, hải sản nên hạn chế để qua đêm.

3. Tiếp tục dùng đũa, thớt gỗ bị mốc

Đũa và thớt gỗ rất dễ ẩm mốc nếu không được phơi khô kỹ. Khi xuất hiện đốm đen hoặc mùi lạ mà vẫn sử dụng, nguy cơ nhiễm nấm mốc là điều khó tránh. Một số độc tố từ nấm có khả năng chịu nhiệt cao, không thể loại bỏ hoàn toàn chỉ bằng cách tráng nước sôi.

Lời khuyên: Thay mới ngay khi phát hiện đũa, thớt gỗ bị mốc. Đồng thời giữ thói quen rửa sạch, phơi khô và vệ sinh định kỳ để hạn chế ẩm ướt.

4. Không bật máy hút mùi vì sợ tốn điện

Nhiều người chỉ mở cửa sổ khi nấu ăn để “tiết kiệm điện”. Nhưng khói dầu sinh ra trong quá trình xào nấu chứa nhiều hạt siêu nhỏ, dễ xâm nhập đường hô hấp nếu hít phải thường xuyên. Trong khi đó, mức tiêu thụ điện của máy hút mùi hiện nay không quá cao so với lợi ích bảo vệ sức khỏe.

Lời khuyên: Bật máy hút mùi ngay khi bắt đầu nấu và duy trì thêm vài phút sau khi kết thúc. Đồng thời vệ sinh định kỳ để máy hoạt động hiệu quả.

5. Dùng túi nhựa đựng hoặc hâm nóng thức ăn

Cho đồ ăn còn nóng vào túi nhựa, thậm chí đặt cả túi vào lò vi sóng, là thói quen tiềm ẩn rủi ro. Nhiệt độ cao có thể làm túi biến dạng và khiến một số thành phần trong nhựa thôi nhiễm vào thực phẩm. Đáng nói là không phải loại túi nào cũng được sản xuất để chịu nhiệt, vì vậy dùng sai cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lời khuyên: Ưu tiên hộp thủy tinh hoặc gốm sứ để đựng và hâm nóng thức ăn. Tránh sử dụng túi nhựa cho thực phẩm còn nóng hoặc trong lò vi sóng.

Theo Toutiao