Nam NSND mang hàm Đại tá, cưới vợ đẹp kém 13 tuổi: U60 sống bình yên trong biệt thự bề thế ở Hà Nội

NSND Quốc Trượng sinh năm 1966 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Anh được biết đến là gương mặt gạo cội của sân khấu chèo với lối diễn duyên dáng, đậm chất dân gian. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn khi đảm nhận vai Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần . Dù không phải Ngọc Hoàng của Táo quân phát sóng đêm 30 Tết mà là nhân vật trong các tiểu phẩm hài cuối tuần, cùng xuất hiện với Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long…, vậy nên anh vẫn được khán giả ưu ái gọi vui là "Ngọc Hoàng đầu tiên".

NSND Quốc Trượng mang quân hàm Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam và đã nghỉ hưu cuối năm 2024. Bên cạnh sự nghiệp thành công và hôn nhân viên mãn bên NSƯT Lâm Thanh kém 13 tuổi, điều khiến nhiều người chú ý còn là cơ ngơi biệt thự bề thế của gia đình nam nghệ sĩ tại Hà Nội. Không gian sống rộng rãi, thiết kế chỉn chu và sang trọng trở thành tổ ấm đáng mơ ước, nơi anh cùng vợ và các con tận hưởng cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Căn biệt thự song lập của NSND Quốc Trượng tọa lạc trên đường Xuân Đỉnh (Hà Nội), sở hữu mặt tiền rộng rãi và thoáng đãng. Gia đình nam nghệ sĩ chuyển về đây sinh sống từ năm 2022. Công trình được thiết kế chỉn chu, chăm chút từng chi tiết, nhìn từ bên ngoài đã toát lên vẻ bề thế và sang trọng.

Toàn cảnh biệt thự song lập của NSND Quốc Trượng

Vào dịp Tết, nam nghệ sĩ trưng bày nhiều chậu cỡ lớn cho biệt thự

Xung quanh nhà trồng nhiều cây xanh, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên

Không gian bên trong biệt thự

Không chỉ gây ấn tượng ở vẻ ngoài, không gian bên trong biệt thự càng khiến người nhìn trầm trồ khi quan sát kỹ từng chi tiết. Cơ ngơi được NSND Quốc Trượng thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lấy chất liệu gỗ làm điểm nhấn chủ đạo, kết hợp tông màu ấm sang trọng và hệ nội thất tinh xảo được chọn lựa cẩn trọng, tạo nên tổng thể hài hòa, bề thế nhưng vẫn ấm cúng.

Nam nghệ sĩ đặc biệt yêu thích đồ gốm phong thủy, lọ lộc bình, tranh nghệ thuật cùng nhiều món trưng bày giàu giá trị thẩm mỹ nên không gian trong nhà xuất hiện khá nhiều điểm nhấn. Dù bày biện đa dạng, tổng thể vẫn được sắp xếp có chủ đích, giữ sự cân đối và chiều sâu cho từng khu vực.

Bên trong biệt thự của gia đình NSND Quốc Trượng gây ấn tượng với phong cách tân cổ điển, chất liệu gỗ sang trọng, xa hoa

Biệt thự cao 4 tầng nên NSND Quốc Trượng lắp đặt thêm thang máy, giúp việc di chuyển giữa các tầng trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn trong sinh hoạt hằng ngày

Đồ gốm, lọ lộc bình, bức tượng Phật Bà và nhiều món trưng bày giàu giá trị thẩm mỹ được bày trí khắp nơi trong biệt thự của nam nghệ sĩ

Khu bếp tiếp tục sử dụng chất liệu gỗ làm chủ đạo, mang lại cảm giác ấm áp và đồng bộ với tổng thể căn nhà. Điểm nhấn đặc biệt là chiếc lồng bàn cỡ lớn đan từ mây, được nam nghệ sĩ đặt riêng để phù hợp với bàn ăn diện tích rộng của gia đình

Phòng ngủ được thiết kế tối giản, có ban công và hệ cửa kính để đón tối đa ánh sáng vào phòng

Trên tầng 4 của biệt thự, NSND Quốc Trượng dành riêng một không gian trang trọng để đặt bàn thờ gia tiên. Tại đây, anh bài trí đủ 12 con giáp tượng trưng cho 12 năm trong hệ thống địa chi của người Việt, thể hiện sự coi trọng yếu tố truyền thống và đời sống tâm linh trong gia đình.

Tổng hợp