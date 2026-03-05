Đại mỹ nhân ở dinh thự 55 tỷ, mê “trồng rau nuôi cá”: Vibe chữa lành mạnh mẽ tràn màn hình

"Ngọc nữ Thái Lan" Baifern Pimchanok (sinh năm 1992) không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất nổi bật và nhan sắc trong trẻo mà còn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sau gần hai thập kỷ miệt mài đóng phim, làm mẫu, cô khiến dân tình trầm trồ khi tậu căn biệt thự đầu tiên trị giá gần 55 tỷ đồng vào năm 2022.

Cơ ngơi được thiết kế theo phong cách hiện đại, chỉn chu đến từng chi tiết, góc nào cũng toát lên sự tinh tế. Là thành quả của hành trình làm việc bền bỉ, Baifern dành rất nhiều tâm huyết chăm chút cho tổ ấm của mình, đặc biệt là khu vực sân vườn. Tại đây, cô trồng đủ loại hoa, cây cảnh đến rau củ, trái cây theo mùa. Có thể nói, hình ảnh mỹ nhân 9x hào hứng xắn tay làm vườn giữa dinh thự bạc tỷ đã trở thành "đặc sản" quen thuộc trong mắt người hâm mộ - vừa đời thường, vừa chill và tràn ngập cảm giác chữa lành.

Baifern Pimchanok (sinh năm 1992)

Dinh thự 55 tỷ được "ngọc nữ Thái Lan" tậu vào năm 2022 sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật

Khu sân vườn sinh động trong dinh thự 55 tỷ của Baifern

Dinh thự của Baifern không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi và thiết kế hiện đại, sang trọng mà còn nổi bật nhờ khu vườn xanh mát, sinh động. Sau những giờ làm việc bận rộn, khi trở về nhà, nữ diễn viên lại dành thời gian chăm chút từng góc nhỏ trong không gian sống. Sân vườn được cô phủ đầy cây xanh và hoa cảnh như liễu, thông, hoa hồng, cẩm tú cầu, tạo nên khung cảnh nên thơ và thư giãn.

Không dừng ở việc trồng hoa, Baifern còn yêu thích làm vườn theo đúng nghĩa khi tự tay gieo trồng nhiều loại rau và cây ăn quả như bắp, chanh, cà tím, nấm, khổ qua… Trên mạng xã hội, cô nhiều lần chia sẻ thành quả thu hoạch cây trái ngay tại nhà. Qua từng khung hình có thể cảm nhận rõ niềm đam mê vườn tược cùng sự háo hức của mỹ nhân 9X mỗi khi đến mùa hái trái, được tận hưởng quả ngọt do chính bản thân chăm sóc.

Vườn cây trái đa dạng với đủ loại rau củ quả do chính tay Baifern vun trồng và chăm sóc

Baifern đặc biệt yêu thích việc chăm sóc mảng xanh trong không gian sống. Tại dinh thự của mình, cô tự tay trồng cây dưỡng hoa, tưới nước mỗi ngày như một thú vui tao nhã giúp thư giãn và cân bằng sau những giờ làm việc bận rộn

Một điểm nhấn nổi bật trong khu sân vườn: Cây oliu hơn 700 năm tuổi

Không chỉ dừng lại ở niềm đam mê trồng cây trái, Baifern còn mạnh tay đầu tư những giống cây đẹp và có giá trị cao cho không gian sống. Trong đó, cây oliu cổ thụ đặt phía trước lối vào dinh thự là niềm tự hào đặc biệt của cô. Oliu vốn được xem là biểu tượng của sự bình an, hạnh phúc và đủ đầy, vậy nên càng khiến lựa chọn trồng cây của Baifern thêm phần ý nghĩa. Điều khiến nhiều người trầm trồ hơn cả là gốc oliu này đã có tuổi đời hơn 700 năm, nghiễm nhiên trở thành điểm nhấn độc đáo và mang đậm dấu ấn riêng cho toàn bộ khu sân vườn.

Gốc oliu hơn 700 năm tuổi của Baifern

Nữ diễn viên vô cùng tự hào khi mua được cây oliu như ý, biểu tượng cho hạnh phúc, bình an và đủ đầy

Baifern đã trực tiếp đến tận vườn để tìm và chọn mua cây oliu, cho thấy sự yêu thích đặc biệt cũng như quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, tỉ mỉ trước khi đưa "báu vật" về dinh thự

