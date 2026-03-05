"Soi" balo đi học Tăng Thanh Hà sắm cho con trai cưng: Trông rất xịn sò nhưng giá tiền mới bất ngờ!

Mới đây, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ một khoảnh khắc rất đời thường: chiếc balo đi học của con trai được đặt ngay ngắn trong tủ, kèm dòng caption giản dị: “Hôm qua làm việc hơn 14 tiếng, sáng vẫn đạt chỉ tiêu đưa con đi học".

Thiết kế của balo khá bắt mắt, lấy cảm hứng từ hình ảnh tàu vũ trụ với phần nổi 3D phía trước như một phi hành gia nhỏ, tông màu xám phối xanh và cam nổi bật.

Bên cạnh lời khen dành cho sự chu đáo của nữ diễn viên, nhiều người cũng nhanh chóng “soi” chiếc balo mà cô chọn cho con. Đó là mẫu balo Smiggle Junior Character Bag Backpack Blast Off - Grey, đến từ thương hiệu phụ kiện trẻ em nổi tiếng của Úc. Thiết kế của balo khá bắt mắt, lấy cảm hứng từ hình ảnh tàu vũ trụ với phần nổi 3D phía trước như một phi hành gia nhỏ, tông màu xám phối xanh và cam nổi bật. Thân balo in họa tiết không gian với các hành tinh, tên lửa, tạo cảm giác vui nhộn, đúng chất trẻ thơ. Hai bên có ngăn lưới tiện lợi, phía trước là phần họa tiết nổi giúp chiếc balo trở nên sinh động, dễ khiến các bé yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Theo thông tin từ trang bán hàng quốc tế, mẫu balo này có giá 46 USD, tương đương khoảng hơn một triệu đồng. Với nhiều gia đình, đây có thể là mức giá không hề rẻ cho một chiếc balo trẻ em. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh thu nhập và điều kiện kinh tế của Tăng Thanh Hà, con số này lại được xem là khá “mềm”. Đặc biệt, khi so với hình ảnh sang trọng, kín tiếng nhưng đẳng cấp mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua, lựa chọn này càng khiến nhiều người bất ngờ.

Giàu có từ trong trứng nước, cứ ngỡ các con của Tăng Thanh Hà luôn có món đồ chơi, đồ dùng đắt tiền nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trên trang cá nhân, nàng Trúc từng khoe ảnh hai con ngồi chơi đùa cùng nhau, nhưng món đồ chơi gây bất ngờ toàn tập. Theo đó, Tăng Thanh Hà không mua sắm những món đồ chơi hàng hiệu, đắt đỏ cho con mà tận dụng chính những vật dụng trong nhà như tấm bìa cát-tông cũ, bút màu,... Tuy nhiên những món đồ giản dị đó lại giúp Chloe và Richard có những phút giây chơi đùa vui vẻ thực sự.

Chiếc balo hình tàu vũ trụ vì thế không chỉ đơn thuần là một vật dụng đi học. Nó phản ánh cách một người mẹ nổi tiếng chọn lối sống cân bằng: đủ đầy nhưng không phô trương, đầu tư cho con nhưng không đặt nặng hình thức.

Tất bật với công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà luôn cố gắng dành thời gian ở bên cạnh các con. Cô không ngần ngại nấu ăn, tự tay chăm sóc từng bé.

Mason sinh năm 2021, là con trai út của gia đình Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Cậu bé có ngoại hình kháu khỉnh, dễ thương. Trước đây Tăng Thanh Hà hạn chế chia sẻ hình ảnh các con, tuy nhiên gần đây cô đã cởi mở hơn trong việc đăng ảnh của các con lên mạng xã hội. Nữ diễn viên cũng thường có những chia sẻ tình cảm gửi đến các con trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Cô cũng thỉnh thoảng kể về những câu chuyện, tình huống nhỏ trong cuộc sống đời thường của gia đình.

Nhờ phương pháp nuôi dạy tinh tế, các con nữ diễn viên đều được nhận xét thông minh, ngoan ngoãn. Các bé hầu như đều có sở thích đọc sách ngay từ khi còn nhỏ, đánh đàn, yêu thể thao, thường xuyên tham gia các hoạt động đòi hỏi sự bền bỉ, dẻo dai để nâng cao sức khoẻ. Thay vì bắt con phải làm theo sự sắp xếp của người lớn, ép con vào khuôn khổ, nề nếp thì vợ chồng Hà Tăng đóng vai trò là người hướng dẫn, đồng hành để các con hình thành nên lối sống, tư duy đúng đắn.

Ngoài ra, mặc dù con sinh ra "ngậm thìa vàng", nhưng Hà Tăng và chồng đã giáo dục cho các bé tính tự lập ngay từ nhỏ qua các công việc như tưới cây hay rửa bát.