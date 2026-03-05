41 tuổi sửa nhà, tôi tỉnh ngộ: 6 thiết kế tránh càng xa càng tốt kẻo hối hận cả đời

Người ta thường nói nhà ở lâu mới biết đúng sai. Lúc còn trẻ, khi mới làm nhà hay sửa nhà, ai cũng muốn mọi thứ phải thật đẹp, thật hợp xu hướng, nhìn đâu cũng thấy sang trọng. Nhưng chỉ khi sống vài năm, mỗi ngày phải lau dọn, sử dụng và va chạm với từng góc nhỏ trong nhà mới hiểu có những thiết kế nhìn rất đẹp nhưng dùng lại vô cùng mệt mỏi.

Năm 41 tuổi, khi quyết định cải tạo lại căn nhà của mình, tôi mới thật sự tỉnh ngộ. Rất nhiều thứ từng khiến tôi tự hào khi mới hoàn thiện, giờ nhìn lại chỉ thấy đó là những bài học đắt giá. Không phải vì khó tính hay cầu toàn, mà vì có những thiết kế chỉ khi ở rồi mới thấy bất tiện đến mức nào.

Nếu đang chuẩn bị sửa nhà hoặc làm nhà mới, 6 kinh nghiệm dưới đây có thể giúp bạn tránh được những sai lầm mà tôi đã từng trải qua.

1. Đừng biến cả ngôi nhà thành thế giới màu xám

Có một thời gian màu xám sang trọng gần như là công thức trang trí được rất nhiều người yêu thích. Tường xám, gạch xám, rèm xám nhìn trên ảnh thì hiện đại và tối giản. Nhưng khi sống lâu mới thấy quá nhiều màu xám khiến không gian trở nên lạnh lẽo, giống như bước vào một khối bê tông hơn là một ngôi nhà ấm áp.

Sau vài năm, tôi bắt đầu cảm thấy căn nhà của mình thiếu sức sống và thiếu sự gần gũi. Nếu làm lại, tôi sẽ chọn cách phối màu nhẹ nhàng hơn. Tông be hoặc kem làm nền, kết hợp với màu gỗ ấm áp và điểm thêm vài màu yêu thích ở rèm cửa, gối tựa hay tranh treo tường. Chỉ cần thay đổi như vậy thôi cũng đủ khiến không gian trở nên sáng sủa và dễ chịu hơn rất nhiều.

2. Đừng chạy theo mốt phụ kiện đen trong bếp và nhà tắm

Trước đây tôi rất thích các loại vòi nước, tay nắm hay thanh treo màu đen vì nhìn cực kỳ cá tính và hiện đại. Nhưng sau vài năm sử dụng, chúng bắt đầu lộ rõ nhược điểm. Bề mặt dễ bám cặn nước, dễ trầy xước và thậm chí bong lớp sơn phủ. Chỉ cần vài giọt nước khô lại cũng đủ khiến bề mặt trông lấm tấm và cũ đi rất nhanh. Cuối cùng tôi mới nhận ra những món inox đơn giản tuy không quá nổi bật nhưng lại bền, sạch và dễ vệ sinh hơn rất nhiều.

3. Đừng dùng gạch quá nhỏ trong khu bếp và nhà tắm

Khi làm nhà lần đầu, tôi từng nghe lời thợ chia gạch lớn thành gạch nhỏ để dễ lát. Nhưng sau khi sống một thời gian, tôi mới thấy vấn đề nằm ở các đường ron gạch. Càng nhiều viên gạch nhỏ thì càng nhiều khe, mà các khe này lại là nơi tích tụ dầu mỡ, cặn xà phòng và bụi bẩn. Chỉ sau vài năm, chúng chuyển sang màu vàng hoặc đen, nhìn rất cũ và rất khó làm sạch. Nếu làm lại, tôi chắc chắn sẽ chọn gạch khổ lớn để giảm số lượng đường ron. Không gian nhìn gọn gàng hơn mà việc lau dọn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

4. Thiết kế đẹp nhưng không nghĩ đến chuyện dọn dẹp

Lúc thiết kế nhà, tôi chỉ tập trung vào thẩm mỹ và bố cục mà quên mất một điều quan trọng là ngôi nhà sẽ phải được dọn mỗi ngày.

Ví dụ như tủ không kịch trần nên phía trên bám bụi rất nhanh. Sofa có chân thấp khiến robot hút bụi không thể chui vào. Các khe rãnh trang trí trên cánh tủ nhìn đẹp nhưng lau chùi lại vô cùng vất vả.

Sau này tôi mới hiểu rằng một ngôi nhà thực sự dễ sống là ngôi nhà giúp giảm bớt việc nhà. Tủ nên làm kịch trần để tránh bám bụi. Nội thất hoặc đặt sát sàn hoặc đủ cao để máy hút bụi đi vào. Bề mặt càng phẳng càng dễ vệ sinh và tiết kiệm rất nhiều thời gian dọn dẹp.

5. Phòng khách không nhất thiết phải xoay quanh chiếc TV

Trước đây tôi cũng bài trí phòng khách theo cách quen thuộc là sofa, bàn trà và TV. Nhưng sau vài năm, tôi nhận ra chiếc TV gần như không được sử dụng nhiều, trong khi cả gia đình lại cần một không gian sinh hoạt chung rộng rãi hơn.

Nếu làm lại, tôi sẽ dành nhiều diện tích cho các hoạt động khác như một kệ sách lớn, một góc đọc sách hoặc một khoảng trống để trẻ nhỏ vui chơi. Khi đó phòng khách không chỉ là nơi xem TV mà trở thành không gian kết nối thực sự của cả gia đình.

6. Nhà tắm nên tính đến chuyện già đi của người trong nhà

Khi còn trẻ, ít ai nghĩ đến việc nhà tắm cần an toàn cho người lớn tuổi. Nhưng khi bố mẹ đến ở cùng một thời gian, tôi mới nhận ra sàn trơn và thiếu điểm bám có thể nguy hiểm đến thế nào. Những chi tiết như gạch chống trượt, tay vịn trong khu tắm hay một chiếc ghế nhỏ để ngồi tắm tưởng chừng không quan trọng nhưng lại cực kỳ cần thiết. Thiết kế nhà nên nghĩ xa một chút, bởi một ngôi nhà tốt là ngôi nhà có thể đồng hành với cả gia đình trong nhiều giai đoạn của cuộc sống.