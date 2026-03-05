Sau tuổi 45, hãy buông bỏ 5 thứ này: Nhà rộng hơn, tâm trí cũng nhẹ đi rất nhiều

Một người phụ nữ tên Lý (45 tuổi) gần đây chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội: Chỉ sau vài lần quyết tâm "buông bỏ", ngôi nhà của chị bỗng rộng rãi hơn, và tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm. Không ít người trung niên thừa nhận rằng sau tuổi 40, nhà cửa thường chất đầy những thứ "từng rất cần" nhưng giờ gần như không còn dùng đến.

Thực ra, đôi khi chỉ cần buông bỏ vài thứ quen thuộc, cuộc sống cũng có thể thay đổi theo cách rất dễ chịu.

1. Buông bỏ những dụng cụ nhà bếp mua theo cảm hứng

Cách đây vài năm, cô Lý từng muốn thử nấu các món ăn "chuẩn nhà hàng" như trên mạng. Thế là chị lần lượt mua nồi chiên không dầu, máy nướng bánh mì, máy làm sữa chua, chảo nướng bít tết…

Thời gian đầu, chị dùng khá hào hứng. Nhưng chỉ sau vài lần, phần lớn thiết bị bị bỏ quên trong góc bếp.

Khi mở ngăn kéo, mọi thứ chồng chéo lên nhau: kẹp, muỗng, dao, khuôn nướng… đến mức muốn tìm một con dao cũng phải mất vài phút.

Cuối cùng, chị quyết định gom lại toàn bộ những món đồ ít dùng và đem tặng. Trong bếp chỉ giữ lại những dụng cụ thực sự cần thiết: một bộ nồi, vài chiếc chảo và những món dùng mỗi ngày.

Kết quả khá bất ngờ: căn bếp trông rộng hơn hẳn, nấu ăn cũng dễ dàng hơn.

Nhiều người dùng mạng bình luận rằng họ cũng từng rơi vào tình trạng tương tự: mua rất nhiều đồ bếp theo trào lưu, nhưng thực tế chỉ dùng vài món quen thuộc.

2. Buông bỏ quần áo không còn mặc

Tủ quần áo là nơi dễ "phình to" nhất trong nhà.

Trước đây, cô Lý rất thích mua sắm trực tuyến. Mỗi mùa lại có thêm vài chiếc áo khoác, vài chiếc váy mới. Sau vài năm, tủ đồ gần như chật cứng. Điều trớ trêu là mỗi sáng, chị vẫn cảm thấy "không có gì để mặc".

Khi quyết định dọn lại tủ quần áo, cô Lý chia đồ thành ba nhóm:

- Quần áo mặc thường xuyên

- Quần áo ít dùng nhưng vẫn phù hợp

- Quần áo không còn mặc

- Những món không dùng được bán lại hoặc đem tặng.

Sau khi dọn xong, tủ đồ chỉ còn lại những bộ thực sự cần. Mỗi sáng chọn đồ nhanh hơn nhiều, và căn phòng cũng gọn gàng hơn.

Nhiều cư dân mạng cũng thừa nhận một thực tế khá phổ biến: dù tủ đầy quần áo, họ vẫn chỉ mặc đi mặc lại vài bộ quen thuộc.

3. Buông bỏ thói quen nổi nóng trong gia đình

Không chỉ đồ vật, đôi khi điều cần buông bỏ lại là cảm xúc tiêu cực.

Một lần con gái của cô Lý làm mất chìa khóa nhà. Trước đây, chị có thể đã nổi giận ngay lập tức. Nhưng lần này chị dừng lại vài giây.

Chị nghĩ đơn giản: Làm lại chìa khóa chỉ tốn vài chục nghìn đồng, nhưng nếu mắng con, tâm trạng cả nhà có thể nặng nề cả ngày.

Thế là chị chỉ nhẹ nhàng nói: "Lần sau nhớ cẩn thận hơn". Không khí trong nhà lập tức trở nên dễ chịu hơn.

Một người hàng xóm sau đó cũng chia sẻ: "Trẻ con bây giờ áp lực rất nhiều. Nếu cha mẹ bớt cáu gắt, gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn."

Sau đó, cô Lý bắt đầu tập thói quen nói chuyện chậm lại, bình tĩnh hơn. Những cuộc căng thẳng trong nhà cũng ít dần.

4. Buông bỏ đồ chơi trẻ em đã hết tuổi

Con gái của cô Lý khi nhỏ từng rất thích xếp hình, chơi búp bê và ghép hình.

Nhưng khi bước vào tuổi thiếu niên, những món đồ chơi đó gần như không còn được động tới. Chúng vẫn nằm trong phòng khách, chiếm khá nhiều diện tích.

Cuối cùng, hai mẹ con cùng ngồi lại và quyết định:

- Đồ chơi hỏng thì bỏ

- Đồ còn tốt thì tặng

- Một số món được đem đến chợ trời trong khu phố, nơi trẻ em có thể bán đồ chơi cũ của mình.

Điều thú vị là cô bé khá vui khi thấy đồ chơi cũ của mình có thể mang lại niềm vui cho những đứa trẻ khác. Sau khi dọn xong, phòng khách trông thoáng đãng hơn rất nhiều.

5. Buông bỏ mỹ phẩm mua theo trào lưu

Một "kho đồ" khác trong nhà chính là bàn trang điểm.

Trước đây, cô Lý thường xem livestream bán hàng. Mỗi lần người bán giới thiệu một màu son mới hay bảng phấn mắt đang "hot", chị lại mua thêm.

Chỉ sau một thời gian, bàn trang điểm đã đầy chai lọ. Một số món thậm chí gần hết hạn sử dụng. Sau khi dọn lại, chị chỉ giữ lại những sản phẩm thực sự phù hợp với mình.

Kết quả không chỉ là bàn trang điểm gọn gàng hơn, mà chi tiêu hàng tháng cũng giảm đáng kể.

Khi nhà bớt đồ, lòng cũng bớt nặng

Sau vài lần dọn dẹp như vậy, cô Lý nhận ra một điều khá thú vị:

Buổi tối khi ngồi trong phòng khách, nhìn quanh căn nhà gọn gàng, chị cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn trước rất nhiều. Hàng xóm đến chơi cũng nhận xét rằng căn nhà trông sáng sủa và rộng rãi hơn hẳn.

Thực ra, đây là câu chuyện mà rất nhiều người trung niên gặp phải. Sau nhiều năm sống, chúng ta tích lũy quá nhiều đồ đạc và đôi khi cũng tích lũy cả những cảm xúc không cần thiết.

Vì vậy, việc dọn dẹp không chỉ là sắp xếp nhà cửa. Đó còn là cách sắp xếp lại cuộc sống.

Như một cư dân mạng đã viết: "Buông bỏ đồ vật đôi khi cũng là buông bỏ những gánh nặng trong lòng".

Và khi bớt đi những thứ không cần thiết, chúng ta mới nhận ra rằng sự thoải mái thật ra rất giản đơn: Một căn nhà gọn gàng, một tâm trạng nhẹ nhõm và một cuộc sống vừa đủ.