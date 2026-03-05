Biệt thự nghỉ dưỡng đẹp như mộng của "MC giàu nhất Việt Nam"

Đại Nghĩa (sinh năm 1978) là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, hoạt động đa năng từ diễn xuất, dẫn chương trình cho đến ca hát. Sự hoạt ngôn, duyên dáng cùng lối nói chuyện gần gũi giúp anh luôn mang lại tiếng cười và năng lượng tích cực cho khán giả.

Ở tuổi U50, nam nghệ sĩ vẫn giữ được nhiệt huyết với nghề, thường xuyên xuất hiện trên sân khấu kịch, đồng thời đảm nhận vai trò MC và giám khảo ở nhiều chương trình. Đại Nghĩa được nhiều người biết đến là "MC giàu nhất Việt Nam", đủ để hiểu anh sở hữu khối tài sản đáng nể như nào sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Trong số những bất động sản đắt đỏ của Đại Nghĩa, nổi bật phải kể đến căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - cơ ngơi được thiết kế tuyệt đẹp, đồng thời cũng là nơi nam MC tìm về để tận hưởng sự bình yên, sống chậm và hòa mình với thiên nhiên.

Chốn an yên của Đại Nghĩa là một cơ ngơi xinh đẹp nằm lặng lẽ giữa lòng Đà Lạt, được bao bọc bởi rừng thông bạt ngàn và bầu không khí mát lành đặc trưng của cao nguyên. Biệt thự nghỉ dưỡng này không đơn thuần là nơi nghỉ ngơi mà còn là không gian để nam MC thực hành lối sống tối giản, ăn chay, thiền định và hòa mình với thiên nhiên.

Là người bận rộn với lịch trình dày đặc, Đại Nghĩa từng chia sẻ anh luôn cần một nơi để chậm lại và cân bằng năng lượng. Chính vì vậy, Đà Lạt với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng cùng sự tĩnh lặng vốn có đã trở thành lựa chọn lý tưởng. Ngôi nhà nằm ở khu vực ngoại ô, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị, mang đến cảm giác bình yên đúng nghĩa.

Không gian bên trong

Căn nhà được thiết kế theo phong cách giản dị, gần gũi với thiên nhiên khi phần lớn vật liệu sử dụng đều là gỗ và các chất liệu mộc. Tổng thể không gian được thiết kế nhẹ nhàng, tiết chế chi tiết trang trí để giữ lại cảm giác thanh tĩnh, đúng với tinh thần sống chậm mà Đại Nghĩa theo đuổi.

Bên trong, mọi thứ được sắp đặt tối giản nhưng vẫn ấm áp và tinh tế. Những món nội thất quen thuộc như bàn gỗ, ghế mây, ghế cói được lựa chọn để tạo cảm giác gần gũi. Các ô cửa lớn mở ra khung cảnh rừng thông xanh mát, giúp ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng và gió trời, mang lại cảm giác thư thái, an yên.

Không gian thiền định trong nhà là nơi Đại Nghĩa dành nhiều thời gian mỗi khi trở về Đà Lạt. Góc nhỏ được bài trí giản dị với tấm thảm trải sàn, vài cuốn sách và làn hương trầm thoang thoảng, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng, dễ khiến lòng người chậm lại. Đây cũng là nơi nam MC duy trì thói quen ngồi thiền mỗi ngày, lắng nghe nhịp thở và tìm lại sự cân bằng sau những lịch trình bận rộn.

Gian bếp trong nhà cũng được thiết kế theo tinh thần tối giản, mộc mạc, đồng điệu với tổng thể không gian sống. Nội thất gọn gàng, chất liệu tự nhiên và ánh sáng ấm áp tạo nên cảm giác gần gũi, dễ chịu. Đây cũng là nơi Đại Nghĩa cùng bạn bè quây quần nấu những bữa cơm chay giản dị nhưng đầy ắp sự sẻ chia, biến căn bếp nhỏ thành góc sinh hoạt ấm cúng trong ngôi nhà giữa rừng thông.

Xung quanh ngôi nhà là khu vườn nhỏ do chính Đại Nghĩa tự tay chăm sóc. Anh trồng nhiều loại rau củ sạch để phục vụ cho chế độ ăn chay hằng ngày, vừa đảm bảo nguồn thực phẩm tươi vừa tạo thú vui làm vườn giữa thiên nhiên.

Những luống rau xanh mướt, vài khóm hoa nở rực rỡ cùng tiếng chim líu lo mỗi sáng khiến không gian quanh nhà lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mang lại cảm giác bình yên và thư thái đúng tinh thần sống chậm mà nam MC theo đuổi.

