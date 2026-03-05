Thời tiết nồm ẩm miền Bắc khiến sàn nhà "đổ mồ hôi", trơn như bôi mỡ: 5 cách vệ sinh mọi người nên biết

Những ngày nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc thường khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh sàn nhà lúc nào cũng ướt nhẹp, trơn trượt như vừa lau nước. Hiện tượng sàn nhà “đổ mồ hôi” không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu vệ sinh sai cách - như lau nhà quá nhiều nước hay mở cửa cho thoáng, tình trạng này thậm chí còn trở nên tệ hơn. Vậy làm thế nào để giữ sàn nhà khô ráo trong những ngày nồm ẩm?

1. Hạn chế lau nhà bằng quá nhiều nước

Khi thấy sàn nhà ẩm ướt, nhiều người thường nghĩ rằng lau nhà nhiều lần với thật nhiều nước sẽ giúp sàn sạch và khô hơn. Tuy nhiên, trong những ngày nồm ẩm, cách làm này lại phản tác dụng. Độ ẩm trong không khí vốn đã rất cao, nếu tiếp tục dùng nhiều nước để lau sàn, bề mặt sẽ càng ướt và khó khô hơn, thậm chí còn khiến sàn trơn trượt, dễ gây té ngã.

Thay vì “dội nước” như những ngày bình thường, tốt nhất bạn nên dùng khăn hoặc cây lau nhà đã vắt thật khô, lau nhanh tay để hút bớt lớp nước đang đọng trên bề mặt sàn. Cách lau này giống như lau khô, giúp giảm độ ẩm trên mặt sàn thay vì làm sàn ướt thêm. Nếu sàn vẫn còn ẩm, có thể lau lại thêm một lần nữa bằng cây lau khô hoặc khăn khô để bề mặt nhanh ráo và an toàn hơn khi di chuyển.

2. Lau lại bằng khăn khô hoặc cây lau nhà khô

Sau khi lau sàn bằng khăn ẩm đã vắt thật kỹ, bạn nên thực hiện thêm một bước nữa là lau lại bằng khăn khô hoặc cây lau nhà khô. Bước này giúp hút bớt lượng hơi nước còn sót lại trên bề mặt sàn - nguyên nhân chính khiến sàn luôn trong tình trạng “đổ mồ hôi” và trơn trượt vào những ngày nồm ẩm.

Khi lau, nên đi theo một chiều cố định để gom hơi nước và độ ẩm về một phía, tránh lau qua lau lại nhiều lần khiến sàn lại bị ẩm trở lại. Với những khu vực dễ đọng nước như lối đi lại nhiều, cửa ra vào, gần ban công hoặc khu bếp, bạn nên kiểm tra thường xuyên trong ngày. Nếu thấy sàn bắt đầu ẩm hoặc trơn, chỉ cần dùng khăn khô lau nhanh một lượt là có thể cải thiện đáng kể, giúp sàn nhà khô ráo và an toàn hơn khi di chuyển.

3. Đóng kín cửa khi độ ẩm ngoài trời quá cao

Nghe có vẻ ngược đời nhưng khi trời nồm, mở cửa để lấy gió thường không giúp nhà khô hơn. Lý do là độ ẩm ngoài trời lúc này thường cao hơn trong nhà, khiến hơi ẩm tràn vào và bám lên sàn, tường, đồ nội thất. Vì vậy, vào những ngày nồm ẩm nặng, nên đóng cửa sổ và cửa chính, hạn chế luồng không khí ẩm từ bên ngoài.

4. Sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm

Điều hòa ở chế độ khô (Dry) hoặc máy hút ẩm là giải pháp khá hiệu quả trong những ngày nồm. Chúng giúp giảm độ ẩm không khí trong phòng, từ đó hạn chế hiện tượng ngưng tụ nước trên sàn nhà. Khi độ ẩm giảm xuống, sàn nhà cũng sẽ nhanh khô và ít bị “đổ mồ hôi” hơn.

5. Trải thảm thấm nước ở khu vực thường xuyên đi lại

Ở những vị trí có tần suất đi lại nhiều như cửa ra vào, hành lang, khu bếp hoặc trước cửa nhà vệ sinh, bạn nên đặt thêm các loại thảm thấm nước. Những tấm thảm này có tác dụng giữ lại hơi ẩm và nước từ giày dép, chân ướt hoặc đồ dùng, nhờ đó hạn chế việc nước lan ra khắp mặt sàn – nguyên nhân khiến sàn nhà ngày nồm càng trơn và khó khô.

Ngoài ra, thảm còn giúp tăng độ ma sát, giảm nguy cơ trượt ngã khi di chuyển trên nền nhà ẩm. Tuy nhiên, vì môi trường nồm ẩm rất dễ khiến thảm bị bí hơi và sinh mùi, bạn nên giặt và phơi khô thảm thường xuyên, tốt nhất là đặt ở nơi thoáng gió hoặc có ánh nắng để tránh ẩm mốc và vi khuẩn tích tụ.