8 tiếng ở văn phòng: Dưỡng da thế nào để không “già đi” mỗi ngày?

Với nhịp sống bận rộn, nhiều nàng công sở thường chỉ chú trọng skincare vào buổi sáng và tối, mà quên rằng 8 tiếng ở văn phòng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến làn da. Môi trường điều hòa hoạt động liên tục khiến độ ẩm trong không khí giảm thấp, da dễ mất nước, khô căng và lâu dài có thể thúc đẩy quá trình lão hóa sớm. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ máy tính và điện thoại cũng góp phần khiến da xỉn màu, kém tươi tắn.

Vì vậy, chăm sóc da tại nơi làm việc không cần quá cầu kỳ, chỉ cần vài bước cơ bản nhưng đúng và đủ là đã giúp làn da duy trì trạng thái ẩm mịn, tươi tắn suốt cả ngày. Dưới đây là quy trình nhanh gọn mà bất kỳ nàng công sở nào cũng có thể áp dụng.

1. Xịt khoáng cấp ẩm: 2-3 lần mỗi ngày

Trong môi trường điều hòa, da rất dễ bị "rút nước". Biểu hiện thường thấy là cảm giác căng nhẹ, lớp nền mốc hoặc da tiết dầu nhiều hơn để bù ẩm. Một chai xịt khoáng nhỏ gọn trong túi xách sẽ là "cứu tinh" tức thì. Bạn nên xịt khoáng khoảng 2-3 lần/ngày, đặc biệt vào giữa buổi sáng và giữa buổi chiều. Khi xịt, giữ chai cách mặt khoảng 20-30cm, xịt đều khắp mặt rồi vỗ nhẹ để dưỡng chất thẩm thấu. Nếu đang trang điểm, có thể dùng khăn giấy mỏng thấm nhẹ để tránh làm trôi lớp nền. Xịt khoáng không chỉ giúp cấp ẩm tạm thời mà còn làm dịu da, giảm cảm giác khô rát và giúp lớp makeup trông mềm mại hơn.

Torriden Xịt dưỡng căng bóng DIVE IN chứa Hyaluronic Acid, 120ml, Mist

Nơi mua: Torriden

2. Thoa lại kem chống nắng vào đầu giờ chiều

Nhiều người nghĩ rằng làm việc trong văn phòng thì không cần thoa lại kem chống nắng. Tuy nhiên, tia UV vẫn có thể xuyên qua cửa kính, chưa kể ánh sáng xanh từ màn hình điện tử cũng ảnh hưởng đến da. Thông thường, kem chống nắng có hiệu quả bảo vệ trong khoảng 2-4 tiếng. Nếu bạn thoa từ 7-8 giờ sáng, thì đến đầu giờ chiều là thời điểm phù hợp để dặm lại. Với nàng công sở, có thể chọn dạng kem chống nắng mỏng nhẹ hoặc chống nắng dạng thỏi, dạng cushion để tiện sử dụng mà không làm xô lệch lớp nền. Thoa lại kem chống nắng đều đặn giúp duy trì hàng rào bảo vệ da, hạn chế sạm nám và lão hóa sớm.

Kem chống nắng Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++

Nơi mua: Skin1004

3. Bộ makeup tối giản: Nhỏ gọn nhưng đủ tươi tắn

Không cần mang theo cả túi mỹ phẩm cồng kềnh, nàng công sở chỉ cần một bộ makeup tối giản gồm: má hồng, cushion, kẻ lông mày và son môi.

- Cushion giúp dặm lại lớp nền khi da xuống tông hoặc đổ dầu.

- Má hồng mang lại vẻ tươi tắn, giúp gương mặt không bị nhợt nhạt dưới ánh đèn văn phòng.

- Kẻ lông mày giúp gương mặt sắc nét, chuyên nghiệp hơn.

- Son môi là "vũ khí" nhanh nhất để thay đổi thần thái, đặc biệt trước các cuộc họp quan trọng.

Chỉ mất 3-5 phút chỉnh trang nhẹ nhàng là bạn đã có diện mạo chỉn chu, tự tin hơn rất nhiều.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush

Nơi mua: Lemonade

4. Cushion chống nắng: Kết hợp làm đẹp và bảo vệ da

Nếu muốn tối giản hơn nữa, bạn có thể chọn cushion có chỉ số chống nắng SPF phù hợp. Đây là sản phẩm "2 trong 1" vừa giúp da đều màu, che phủ nhẹ khuyết điểm, vừa bổ sung lớp bảo vệ trước tia UV. Khi dặm lại vào buổi chiều, bạn chỉ cần dùng bông phấn ấn nhẹ lên vùng chữ T, hai bên má và trán. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa giúp da tươi tắn mà vẫn đảm bảo khả năng chống nắng cơ bản.

TFIT Cushion chống nắng 12g SPF 50+ PA++++ che phủ cao, làm mát, lâu trôi, da khô, hỗn hợp thiên khô ICY FIT CUSHION

Nơi mua: TFIT

Ngoài các bước trên, đừng quên uống đủ nước trong ngày để cấp ẩm từ bên trong. Bạn cũng có thể đặt một cốc nước nhỏ trên bàn làm việc hoặc sử dụng máy tạo ẩm mini nếu văn phòng quá khô. Chăm sóc da nơi công sở không cần phức tạp hay tốn kém. Chỉ với vài sản phẩm cơ bản và thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày, bạn đã có thể giữ làn da mềm mịn, tươi tắn suốt 8 tiếng làm việc. Một làn da khỏe không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn là nền tảng cho vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉn chu nơi công sở.