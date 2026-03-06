BTV làm 3 việc này trước khi thoa kem chống nắng để da luôn mịn đẹp

Buổi sáng là thời điểm "vàng" để chuẩn bị cho làn da một ngày dài đối mặt với ánh nắng, khói bụi và ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính. Một chu trình chăm sóc da đúng cách không chỉ giúp lớp trang điểm mịn hơn mà còn góp phần ngăn ngừa lão hóa sớm. Tin vui là bạn không cần quá nhiều bước cầu kỳ. Chỉ cần thực hiện đúng và đủ 5 bước dưới đây, làn da đã có thể trông tươi tắn, mịn màng và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

1. Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Làm sạch là bước nền tảng của mọi quy trình skincare. Sau một đêm, da tiết dầu và tích tụ bụi mịn từ môi trường. Tuy nhiên, buổi sáng không cần dùng sản phẩm làm sạch quá mạnh. Một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, độ pH cân bằng sẽ giúp loại bỏ dầu thừa mà không làm mất đi lớp màng ẩm tự nhiên. Nếu chọn sản phẩm quá nhiều bọt hoặc có tính tẩy rửa cao, da dễ bị khô căng, từ đó tiết dầu nhiều hơn để bù lại. Vì vậy, ưu tiên kết cấu gel hoặc dạng cream nhẹ nhàng để da vẫn mềm mịn sau khi rửa.

2. Sử dụng serum vitamin C để ngừa lão hóa

Vitamin C là "ngôi sao" trong chu trình buổi sáng. Thành phần này nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ làm sáng da và cải thiện tình trạng thâm sạm. Khi sử dụng đều đặn, vitamin C còn giúp da trông rạng rỡ và đều màu hơn. Sau bước làm sạch, hãy thoa một lượng serum vừa đủ và vỗ nhẹ để tinh chất thẩm thấu. Vitamin C hoạt động hiệu quả khi kết hợp với kem chống nắng, giúp tăng cường khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia UV. Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu, nên chọn nồng độ vừa phải để da có thời gian thích nghi.

3. Cấp ẩm nhẹ nhàng với serum và kem dưỡng

Nhiều người nghĩ da dầu không cần dưỡng ẩm, nhưng đây là quan niệm sai lầm. Bất kể loại da nào cũng cần được cấp ẩm đầy đủ để duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên. Buổi sáng nên ưu tiên serum cấp ẩm có kết cấu mỏng nhẹ như chứa hyaluronic acid hoặc glycerin. Sau đó, khóa ẩm bằng một lớp kem dưỡng mỏng. Với da dầu hoặc hỗn hợp, chọn kem dạng gel hoặc lotion để tránh bí da. Với da khô, có thể chọn kem đặc hơn một chút để duy trì độ ẩm suốt ngày dài. Khi da đủ ẩm, lớp nền sẽ tiệp hơn, hạn chế tình trạng mốc hoặc cakey khi trang điểm.

4. Thoa kem chống nắng

Đây là bước quan trọng nhất nếu muốn da "đẹp không tỳ vết" lâu dài. Tia UV là nguyên nhân chính gây lão hóa sớm, nám và nếp nhăn. Dù trời nắng hay râm mát, làm việc ngoài trời hay trong văn phòng, bạn vẫn cần thoa kem chống nắng mỗi ngày. Chọn sản phẩm có chỉ số SPF từ 30 trở lên, thoa đủ lượng (khoảng hai ngón tay cho mặt và cổ). Đừng quên tán đều ở những vùng dễ bỏ sót như hai bên cánh mũi, viền tóc và cổ. Nếu phải hoạt động ngoài trời lâu, nên thoa lại sau 2-3 tiếng để đảm bảo hiệu quả bảo vệ.

5. Phấn phủ để da ráo mịn

Sau khi hoàn thành các bước dưỡng và chống nắng, một lớp phấn phủ mỏng sẽ giúp "cố định" lớp nền và kiểm soát dầu thừa. Phấn phủ tạo hiệu ứng da mịn màng, hạn chế bóng nhờn trong nhiều giờ. Với những ngày không trang điểm cầu kỳ, bạn chỉ cần thoa kem chống nắng, sau đó phủ nhẹ một lớp phấn là đủ để gương mặt trông tươi tắn, gọn gàng. Chọn phấn có hạt mịn để không làm lộ lỗ chân lông hay vân da.

Bên cạnh chu trình buổi sáng, hãy duy trì thói quen ngủ đủ giấc, uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh, trái cây. Skincare chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi kết hợp với lối sống lành mạnh. Một làn da đẹp không đến từ những bước phức tạp mà từ sự đều đặn và phù hợp. Chỉ cần 5 bước cơ bản mỗi sáng, bạn đã xây dựng được nền tảng vững chắc để da luôn mịn màng, rạng rỡ và ít khuyết điểm hơn theo thời gian.