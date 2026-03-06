Mẹ ở Hà Nội chia sẻ cách “săn” đồ điện tử trên sàn TMĐT: Có lần tiết kiệm hơn 6 triệu mà vẫn giao tận nhà, bảo hành đầy đủ

Thay vì rong ruổi đến các trung tâm thương mại hay cửa hàng điện máy như thói quen của nhiều người, gia đình ChiMi (kênh TikTok @nhacuachimi với hơn 72 nghìn lượt theo dõi) lại chọn một cách hoàn toàn khác để sắm sửa cho tổ ẩm sau khi hoàn thiện nhà.

Từ chiếc tủ lạnh, điều hòa cho đến máy hút bụi..., tất cả đều được đặt mua ngay trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Không cần mất thời gian đi lại, mọi món đồ đều được giao tận nhà, hưởng đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng, mà giá còn rẻ hơn nhờ hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn, thậm chí có sản phẩm được giảm tới vài triệu đồng. Và đây là những chia sẻ của gia đình ChiMi mà mọi người có thể tham khảo.

* Lưu ý quan trọng khi đặt mua đồ trên sàn TMĐT:

- Tìm hiểu kỹ các thương hiệu, ưu - nhược điểm, độ bền, mức giá... rồi mới bắt đầu xác định muốn mua món đồ nào, sau đó căn sale và đặt mua.

- Săn voucher ưu đãi khủng vào những ngày sale lớn như: Ngày đôi, ngày trùng tháng, ngày 15-20-25 hàng tháng.

- Nên chọn mua tại shop mall có 4,8 - 5* đánh giá.

- Kiểm tra kỹ số bao bì, số seri, thông tin khách hàng, và giữ lại thùng giấy trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua để đề phòng đổi trả nếu cần.

- Mua tại sàn TMĐT vẫn được vận chuyển tận nơi, và có nhân viên đến lắp đặt và được hưởng chế độ bảo hành như bình thường.

* Các món đồ điện tử gia đình từng đặt mua tại sàn TMĐT:

Điều hòa 2 chiều: Giá hơn 9 triệu

Chiếc điều hòa được gia đình ChiMi chọn mua trên sàn TMĐT có giá chỉ khoảng 9 triệu đồng, rẻ hơn rõ rệt so với giá niêm yết tại cửa hàng điện máy.

Trước khi quyết định, gia đình dành thời gian đọc kỹ đánh giá của người mua và so sánh thông số giữa các hãng. Sản phẩm được giao tận nhà, lắp đặt nhanh chóng và có đầy đủ chế độ bảo hành chính hãng. Nhờ đó, gia đình vừa tiết kiệm được chi phí, vừa yên tâm về chất lượng.

Tủ lạnh: Giá gần 23 triệu (tiết kiệm hơn 6 triệu)

Với nhu cầu sử dụng lâu dài và có con nhỏ, gia đình ChiMi ưu tiên chọn chiếc tủ lạnh dung tích lớn 569 lít. Sau khi khảo giá tại nhiều nơi, gia đình nhận thấy trên sàn TMĐT, mẫu tủ này rẻ hơn vài triệu so với giá mua tại cửa hàng điện máy. Ngoài giá tốt, đơn hàng còn được miễn phí vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt tận nơi. Sản phẩm chính hãng, bảo hành đầy đủ nên anh chị hoàn toàn yên tâm khi đặt mua online.

Máy giặt + máy sấy: Mua tại sàn TMĐT rẻ hơn bên ngoài 3 triệu

Cặp máy giặt và máy sấy cũng được gia đình quyết định mua trên sàn TMĐT sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi món đều được giảm khoảng 3 triệu đồng so với giá bán tại cửa hàng điện máy. Việc giao hàng diễn ra nhanh chóng, kỹ thuật viên đến lắp đặt và hướng dẫn sử dụng ngay trong ngày. Cả hai thiết bị hoạt động êm ái, giúp việc giặt giũ trở nên nhẹ nhàng và tiết kiệm thời gian hơn.

Máy hút bụi: Giá khoảng 1,7 triệu

Với gia đình có con nhỏ, máy hút bụi không dây là vật dụng không thể thiếu để giữ nhà cửa luôn sạch sẽ. Gia đình ChiMi chọn mua mẫu máy nhỏ gọn, dễ thao tác và có thời lượng pin tốt. Sản phẩm được giao tận nơi, đi kèm đầy đủ phụ kiện và chính sách bảo hành rõ ràng. Nhờ khuyến mại trên sàn TMĐT, gia đình tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể mà vẫn sở hữu thiết bị chất lượng.

Nguồn: @nhacuachimi