Đừng vung tiền mua sắm vô tội vạ, phụ nữ sành điệu chỉ cần đúng 4 kiểu "áo khoác mỏng" này để cân trọn thời trang mùa xuân

Mùa xuân năm 2026 đã gõ cửa, vạn vật đâm chồi nảy lộc cũng là lúc chúng ta rũ bỏ những lớp áo phao, áo dạ nặng nề của mùa đông để nhường chỗ cho những bộ cánh nhẹ nhàng, bay bổng hơn. Thế nhưng, thời tiết giao mùa thường khá "đỏng đảnh", nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khiến việc lên đồ trở nên khó khăn. Lúc này, những chiếc áo khoác mỏng chính là "vũ khí tối thượng" giúp bạn giải quyết êm đẹp sự ẩm ương của thời tiết.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ ấm vừa đủ khi sương sớm hay gió lạnh ùa về, áo khoác mỏng còn là mảnh ghép hoàn hảo giúp tổng thể trang phục trở nên có gu và có chiều sâu hơn. Bí quyết để mặc đẹp mùa xuân không nằm ở việc bạn mua bao nhiêu bộ quần áo, mà nằm ở việc bạn có chọn đúng những chiếc áo khoác "đinh" có khả năng mix&match vô hạn hay không. Dưới đây là 4 gợi ý xuất sắc nhất dành cho bạn.

1. Áo blazer mỏng nhẹ: "Bùa yêu" cho khí chất thanh lịch và hiện đại

Nếu như trước đây, nhắc đến áo vest hay blazer, người ta thường nghĩ ngay đến chốn công sở cứng nhắc và có phần già dặn, thì nay mọi thứ đã khác. Thế giới thời trang phát triển đã mang đến những chiếc blazer mùa xuân với chất liệu mỏng nhẹ, đường cắt may phóng khoáng, hoàn toàn rũ bỏ vẻ khô khan truyền thống.

Khi diện một chiếc blazer mỏng kết hợp cùng chiếc váy lụa hay chân váy xếp ly, bạn sẽ dễ dàng hóa thân thành một quý cô mang đậm khí chất "đại tỷ" vừa thanh lịch, vừa quyền lực nhưng vẫn vô cùng nữ tính. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của chị em khi mặc blazer là chọn sai độ dài. Nhiều người thích mốt áo dài trùm mông để mặc theo kiểu "giấu quần", nhưng cách này rất dễ làm mất đi đường eo tự nhiên, khiến cơ thể trông thấp bé và mũm mĩm hơn.

Thay vào đó, hãy ưu tiên những chiếc blazer phom rộng vừa phải, có chiều dài rơi vào khoảng ngang xương hông. Kiểu áo này dù bạn khoác hờ hững hay cài cúc thì vẫn chia tỷ lệ cơ thể cực kỳ hoàn hảo, mix cùng quần âu hay váy vóc đều tạo hiệu ứng kéo dài chân, giúp vóc dáng thêm phần thanh thoát.

2. Áo khoác cardigan len mỏng: Chút thơ thẩn ngọt ngào ngày giao mùa

Dưới vạt nắng vàng ươm và làn gió xuân nhè nhẹ, sẽ thật thiếu sót nếu tủ đồ của bạn vắng bóng một chiếc áo khoác cardigan len mỏng. Với chất liệu đan dệt mềm mại, cardigan sinh ra là để dành cho mùa xuân, mang đến cho người mặc cảm giác dễ chịu, ấm áp mà không hề bí bách. Dù là khoác vội đi làm hay diện đi cà phê cuối tuần, món đồ này đều chiều lòng bạn một cách hoàn hảo.

Để cardigan không biến bạn thành một "bà cô" già dặn, bí quyết nằm ở việc lựa chọn phom dáng. Bạn nên chọn những thiết kế có độ ôm vừa vặn để tôn lên đường cong tự nhiên, mang lại vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào. Chiều dài lý tưởng nhất là qua eo một chút, không nên dài quá hông để giữ trọn vẹn nét trẻ trung, hack tuổi.

Đặc biệt, hãy tránh xa những chiếc áo dệt kim có họa tiết vặn thừng to bản hoặc chất liệu quá dày, sần sùi vì chúng sẽ cộng thêm cho bạn vài cân thịt một cách oan uổng. Chỉ cần một chiếc cardigan mỏng mịn, khoác ngoài chiếc váy hoa qua gối là bạn đã có ngay một diện mạo thanh tao, nữ tính đến xao xuyến.

3. Áo khoác măng tô (trench coat): Tuyên ngôn của sự sành điệu vượt thời gian

Nhắc đến áo khoác mùa xuân, măng tô (trench coat) luôn chiếm giữ một vị trí độc tôn không thể xô đổ. Mang trong mình sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng chắn gió, chống mưa phùn nhẹ và vẻ đẹp cổ điển, măng tô giúp người mặc tự động toát lên khí chất sang trọng mà không cần cố gắng. Thiết kế tinh giản, không kén dáng, không kén tuổi biến nó thành món đồ "mặc sao cũng đẹp".

Chìa khóa để diện măng tô thật sang nằm ở chất liệu. Nếu bạn theo đuổi phong cách mạnh mẽ, cool ngầu, hãy chọn chất liệu vải kaki đứng dáng. Ngược lại, nếu yêu thích sự mềm mại, lãng mạn, một chiếc măng tô vải voan lụa rủ nhẹ sẽ làm bớt đi sự trang trọng, tăng thêm phần thời thượng và bay bổng. Đối với những chị em bước vào độ tuổi trung niên, khi vóc dáng bắt đầu có sự thay đổi, việc chọn một chiếc áo có thiết kế vai vuông vức (đệm vai nhẹ) và phom dáng suông thẳng đứng sẽ là thủ thuật tuyệt vời để giấu đi vòng eo kém thon, giúp cơ thể trông gọn gàng và khí chất hơn hẳn.

4. Áo khoác gió (áo khoác thể thao kiểu gorpcore): Năng động, cá tính và cực kỳ hack dáng

Món đồ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng để hoàn thiện tủ đồ mùa xuân chính là những chiếc áo khoác gió mang âm hưởng thời trang dã ngoại. Không còn bị giới hạn trong phòng tập hay những chuyến leo núi, áo khoác gió ngày nay đã trở thành biểu tượng của sự năng động, trẻ trung và sành điệu. Để mặc đẹp item này, bạn hãy ưu tiên phom dáng rộng rãi, thoải mái kết hợp cùng đường may cầu vai chuẩn xác.

Sự kết hợp này không chỉ tạo sự linh hoạt trong vận động mà còn làm rất tốt nhiệm vụ che khuyết điểm cơ thể. Độ dài áo lý tưởng cũng nên dừng ở ngang mông, tránh những chiếc áo quá ngắn làm lộ vòng eo, hay áo quá dài gây cảm giác luộm thuộm. Cách phối đồ đỉnh cao và được ưa chuộng nhất hiện nay là kết hợp áo khoác gió dáng rộng với quần legging thun ôm sát (quần tập).

Công thức "trên rộng, dưới chật" này sẽ giúp đôi chân của bạn trông thon nhỏ đi đáng kể, mang lại một tổng thể vừa năng động, khỏe khoắn lại không kém phần quyến rũ, cực kỳ phù hợp cho những ngày tản bộ dạo phố đầu năm.

