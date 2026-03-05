4 loại cây đừng trồng cạnh tường nhà

Dưới đây là những loại cây được các chuyên gia khuyến cáo không nên trồng bám trực tiếp lên tường nhà.

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng sinh trưởng mạnh và dễ chăm sóc. Khi trồng trong chậu treo hoặc trong nhà, cây giúp thanh lọc không khí và tạo cảm giác xanh mát.

Tuy nhiên, nếu để trầu bà leo trực tiếp lên tường, cây sẽ phát triển các rễ ký sinh bám chặt vào bề mặt . Những rễ này có thể len vào các khe nứt nhỏ của tường, giữ lại độ ẩm và lâu ngày làm bong tróc lớp sơn hoặc lớp vữa.

Ngoài ra, khi trầu bà phát triển thành mảng lá dày, khu vực này thường giữ ẩm và ít ánh sáng, dễ trở thành nơi trú ẩn của muỗi, kiến và nhiều loại côn trùng nhỏ.

Cây thường xuân

Thường xuân là loài cây leo được nhiều người yêu thích vì tạo nên những bức tường xanh giống phong cách châu Âu. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những loại cây có khả năng bám tường mạnh nhất .

Rễ bám của thường xuân có dạng sợi nhỏ, có thể bám sâu vào lớp vữa. Khi cây phát triển lớn, các rễ này có thể làm nứt bề mặt tường, gây bong lớp sơn hoặc khiến tường khó sửa chữa khi cần.

Bên cạnh đó, tán lá rậm rạp của cây còn dễ thu hút nhện, rệp, bọ và nhiều loại côn trùng khác, đặc biệt trong những khu vực ít nắng.

Cây sử quân tử

Sử quân tử nổi tiếng với những chùm hoa thơm và màu sắc đẹp mắt nên thường được trồng trước cổng hoặc làm giàn leo trong sân vườn.

Tuy nhiên, nếu để cây leo trực tiếp lên tường nhà, phần thân gỗ của cây khi trưởng thành có thể phát triển lớn và tạo áp lực lên bề mặt tường. Cành cây vươn dài, đan chằng chịt cũng có thể che kín bức tường, khiến khu vực này luôn ẩm.

Mùi thơm của hoa sử quân tử thường thu hút ong, bướm và một số côn trùng khác. Nếu cây được trồng sát cửa sổ hoặc ban công, điều này có thể gây bất tiện cho sinh hoạt của gia đình.

Cây hoa giấy

Hoa giấy là loại cây được nhiều gia đình trồng để trang trí cổng hoặc ban công nhờ màu hoa rực rỡ và khả năng chịu nắng tốt.

Tuy nhiên, hoa giấy không thực sự phù hợp để leo trực tiếp lên tường nhà. Thân cây khi già trở nên cứng và nặng, cành có nhiều gai nên dễ làm xước lớp sơn tường hoặc gây khó khăn khi cần sửa chữa.

Ngoài ra, các bụi hoa giấy rậm rạp cũng dễ trở thành nơi trú ngụ của kiến, sâu hoặc côn trùng nhỏ nếu không được cắt tỉa thường xuyên.

Cách trồng cây leo an toàn cho tường nhà

Trên thực tế, cây leo vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích như tạo bóng mát, giảm nhiệt cho tường và cải thiện cảnh quan. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến kết cấu công trình, các chuyên gia khuyến nghị nên áp dụng một số nguyên tắc khi trồng cây gần tường.

Trước hết, không nên để cây bám trực tiếp vào tường mà nên lắp đặt giàn leo bằng kim loại hoặc gỗ, cách tường khoảng 10–20 cm. Khoảng cách này giúp tường thông thoáng, tránh tình trạng giữ ẩm kéo dài.

Bên cạnh đó, cần cắt tỉa cây định kỳ để tránh tán lá quá rậm rạp, đồng thời kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm tổ kiến hoặc côn trùng.

Ngoài ra, nên ưu tiên những loại cây leo có thân mềm, rễ bám yếu và ít gây áp lực lên bề mặt tường. Khi được trồng đúng cách, cây xanh vẫn có thể giúp ngôi nhà mát mẻ hơn mà không gây hư hại cho công trình.

Việc lựa chọn cây trồng phù hợp không chỉ giúp tạo không gian sống xanh mà còn góp phần bảo vệ độ bền của ngôi nhà. Vì vậy, trước khi trồng cây leo lên tường, gia chủ nên tìm hiểu kỹ đặc tính của từng loại cây để tránh những rủi ro không đáng có.