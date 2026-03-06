Cụ bà 73 tuổi không phiền con cháu, già đi lặng lẽ trong căn nhà cũ ở quê: Cuộc sống dịu dàng, chữa lành đến lạ

Có những ngôi nhà không cần sang trọng vẫn khiến người ta xúc động. Chỉ cần bước vào là cảm nhận được sự bình yên, ấm áp và một nhịp sống chậm rãi hiếm gặp giữa thời đại vội vã. Căn nhà nhỏ của một cụ bà 73 tuổi ở Hồ Nam (Trung Quốc) chính là nơi như thế.

Ngôi nhà không mới, thậm chí đã nhuốm màu thời gian. Tường cũ, đồ đạc giản dị, sân vườn mộc mạc. Nhưng khi hình ảnh về căn nhà này được chia sẻ trên mạng, rất nhiều người đã dừng lại thật lâu để ngắm nhìn. Không phải vì sự cầu kỳ, mà bởi cảm giác dịu dàng và an yên toát ra từ từng góc nhỏ.

Một mình sống trong căn nhà cũ, nhưng không hề cô đơn

Cụ bà hiện sống một mình trong căn nhà có sân vườn nhỏ. Con cháu đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhưng bà không muốn rời quê hay trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Với bà, sống trong ngôi nhà quen thuộc, tự chăm sóc cuộc sống của mình mỗi ngày đã là niềm vui lớn. Căn nhà tuy cũ nhưng đủ đầy cho sinh hoạt. Một gian phòng khách nhỏ, vài món đồ gỗ, chiếc ghế mây đặt cạnh cửa sổ và một chiếc tủ sách cũ. Mọi thứ đều giản dị nhưng gọn gàng, ấm áp. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù không hề trang trí cầu kỳ, không gian vẫn mang vẻ đẹp rất riêng: nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một khu vườn nhỏ, nơi thời gian trôi chậm lại

Trước sân nhà là khoảng vườn nhỏ được bà chăm chút mỗi ngày. Dọc theo hàng rào, bà trồng những loại cây quen thuộc như hoa hồng, hoa leo và vài khóm cây xanh. Bà không ép chúng phải nở thật nhiều, cũng không quá cầu kỳ chăm bón. Phần lớn thời gian, khu vườn chỉ là một màu xanh mát mắt. Thỉnh thoảng mới xuất hiện vài bông hoa nở rộ. Nhưng với bà, như vậy đã đủ khiến một ngày trở nên vui vẻ. Những lúc rảnh rỗi, bà ra vườn tỉa lá, buộc lại cành cây hoặc đơn giản chỉ ngồi nhìn chúng lớn lên từng ngày. Đó cũng là cách bà tận hưởng cuộc sống bình yên của mình.

Phòng khách cũ nhưng ấm áp đến lạ

Bước vào phòng khách, điều đầu tiên gây chú ý là chiếc sofa mây đơn giản được phủ thêm đệm và một tấm chăn kẻ ô. Bên cạnh là chiếc tủ gỗ có cửa kính màu vàng nhạt, bên trong xếp gọn những cuốn sách bà đọc trong nhiều năm qua. Không có quá nhiều đồ đạc, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận. Ở giữa phòng là một chiếc bàn trà bằng kính nhỏ. Chính chiếc bàn này lại trở thành chi tiết khiến nhiều người chú ý nhất. Không phải vì nó đắt tiền, mà bởi câu chuyện phía sau.

Chiếc bàn trà thực ra là món đồ cũ đã bị bỏ đi. Phần chân bàn từng bị rỉ sét và lỏng lẻo, tưởng như không thể dùng lại. Thay vì bỏ đi, cụ bà đã mang về sửa lại. Bà gia cố phần khung, sau đó quấn dây thừng quanh chân bàn để vừa che khuyết điểm vừa tạo cảm giác mộc mạc.

Chưa dừng lại ở đó, bà còn dùng dây cotton đan thêm một tấm lưới bên dưới mặt bàn. Công đoạn này mất gần ba ngày và hàng giờ kiên nhẫn. Kết quả là chiếc bàn trà cũ giờ đây trở thành một chiếc “võng nhỏ” cho mèo nằm. Nhìn đơn giản nhưng lại khiến ai xem cũng bật cười vì quá dễ thương.

Hai chú mèo và những buổi chiều đầy nắng

Trong nhà bà còn có hai chú mèo trắng. Một con thường cuộn tròn ngủ trong chiếc võng dưới bàn trà, con còn lại thích nằm ở nơi có ánh nắng chiếu vào. Những buổi chiều, bà ngồi đọc sách hoặc uống trà, còn hai chú mèo nằm ngủ gần đó. Khung cảnh bình dị ấy khiến nhiều người nói rằng chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lòng mình dịu lại.

Screenshot 2026-03-05 154213

Ngôi nhà đầy đồ cũ nhưng không hề cũ kỹ

Nhiều món đồ trong nhà thực ra đều là đồ cũ hoặc được mua từ chợ đồ second-hand. Có món bà nhặt lại từ nơi khác, có món mua với giá rất rẻ. Nhưng nhờ sự khéo léo, bà sửa lại, lau chùi và sắp xếp để chúng phù hợp với không gian của căn nhà. Vì vậy, căn nhà tuy cũ nhưng không hề lộn xộn. Trái lại, mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng, vừa mộc mạc vừa ấm áp.

Cuộc sống của cụ bà rất đơn giản. Buổi sáng bà thức dậy sớm, chăm cây ngoài vườn. Trưa nấu vài món ăn nhẹ. Buổi chiều đọc sách hoặc pha trà. Tối đến nghỉ ngơi sớm. Nhịp sống ấy có thể không náo nhiệt, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy đáng mơ ước.

Trong căn nhà nhỏ đó, bà không cố gắng chạy theo điều gì. Chỉ đơn giản sống chậm rãi, chăm chút từng góc nhà và tận hưởng những điều rất bình thường.

Theo: Toutiao