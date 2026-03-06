NSND trẻ nhất Việt Nam sở hữu biệt phủ nghỉ dưỡng rộng 8.000m2 ở Hà Nội, đi mỏi chân không hết

Hành trình nghệ thuật với nhiều dấu ấn đậm nét

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, quê Nghệ An và trưởng thành từ Đoàn Ca múa kịch Hương Sen. Năm 1999, cô tham dự cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và giành giải Ba. Sau đó, nữ ca sĩ theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đến năm 2003, cô chính thức trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Tên tuổi của Phạm Phương Thảo được đông đảo khán giả biết đến sau khi cô giành giải Ba dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2003, đồng thời nhận thêm danh hiệu Ca sĩ được yêu thích nhất. Từ dấu mốc này, nữ ca sĩ dần khẳng định vị trí trong dòng nhạc dân gian với nhiều ca khúc quen thuộc như Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Bài ca thống nhất hay Lời ru đất nước.

Năm 2004, cô phát hành album đầu tay Một khúc tâm tình, tiếp đó là album Cho mẹ, cho em và cho tôi ra mắt năm 2005. Trong những năm sau, Phạm Phương Thảo tiếp tục giới thiệu nhiều sản phẩm âm nhạc mới và thử sức với vai trò sáng tác. Các ca khúc mang âm hưởng dân gian do cô viết như Chàng vinh quy, Mơ duyên, Chút tình em gửi, Mười đóa sen thơm, Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ hay Cõng mẹ về trời được nhiều ca sĩ lựa chọn thể hiện trên sân khấu và trong các cuộc thi âm nhạc.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ nhiều lần giành Huy chương Vàng tại các hội diễn âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2016, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú khi còn khá trẻ. Đến năm 2023, Phạm Phương Thảo tiếp tục được trao tặng danh hiệu NSND, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất nhận vinh dự này.

Bên cạnh ca hát, nữ nghệ sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và chương trình thiện nguyện. Cô thường góp mặt trong các đêm diễn gây quỹ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Phạm Phương Thảo từng chia sẻ quan điểm làm việc rằng cô không chạy theo số lượng mà chú trọng hiệu quả và giá trị mà mỗi chương trình mang lại, cả về nghệ thuật lẫn ý nghĩa xã hội.

Với uy tín trong nghề, nữ ca sĩ thường được mời tham gia hội đồng nghệ thuật hoặc ban giám khảo các cuộc thi âm nhạc. Năm 2024, cô tiếp tục được mời làm thành viên Hội đồng nghệ thuật tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, đồng thời nhiều năm liền đảm nhiệm vai trò giám khảo cuộc thi Sao Mai.

Chia sẻ về lối sống, Phạm Phương Thảo cho biết cô luôn ghi nhớ lời dặn của cha từ khi còn trẻ: dù đi đâu hay làm gì, vẫn phải giữ mình là người con của gia đình. Vì thế, ngoài sân khấu, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống giản dị và gần gũi với thiên nhiên.

Cơ ngơi bề thế đáng ngưỡng mộ

Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, Phạm Phương Thảo còn khiến nhiều người chú ý khi sở hữu khu đất rộng khoảng 8.000m² tại ngoại thành Hà Nội. Trên mảnh đất rộng lớn này, nữ nghệ sĩ đã xây dựng một quần thể kiến trúc mang phong cách gần gũi với thiên nhiên, được đặt tên là Thuận Thiên Điện.

Toàn bộ công trình được thiết kế theo địa hình đồi núi sẵn có, hạn chế tối đa việc san lấp để giữ lại vẻ nguyên sơ của cảnh quan. Trong khuôn viên, nữ ca sĩ cho xây dựng nhiều hạng mục như điện thờ, nhà nghỉ, chòi ngắm cảnh, hòn non bộ và các lối đi nhỏ uốn lượn theo triền đồi.

Song song với việc hoàn thiện các công trình kiến trúc, cô còn trồng hàng nghìn cây ăn quả và cây cảnh, tạo nên không gian xanh mát quanh năm. Nhiều khu vực đá tự nhiên được giữ nguyên, chỉ bổ sung thêm lớp đất trồng cây để cảnh quan hài hòa với địa hình.

Điểm nhấn của khuôn viên là khu điện thờ được xây dựng trong khoảng 100 ngày. Công trình có quy mô bề thế nhưng vẫn mang vẻ trang nhã, với hệ cột đá được chạm khắc công phu. Một số bức tường còn được trang trí bằng các mảng phù điêu theo nhiều chủ đề khác nhau, tạo cảm giác cổ kính và trang nghiêm.

Bên cạnh đó, khu chòi lục giác nằm ở vị trí cao, có tầm nhìn rộng ra toàn bộ khu vườn. Đây là nơi nữ nghệ sĩ thường ngồi thư giãn, thưởng trà và tận hưởng không khí yên bình. Gần khu chòi là ngôi nhà hai tầng với tám phòng ngủ, được xây dựng làm nơi nghỉ ngơi cho gia đình, bạn bè ghé thăm cũng như người giúp việc.

Trong khuôn viên rộng lớn, Phạm Phương Thảo còn dành một khoảng không gian để dựng hòn non bộ làm tiểu cảnh. Việc thi công hạng mục này từng gặp không ít khó khăn, bởi những tảng đá nặng tới hàng chục tấn phải vận chuyển qua con đường dẫn vào khu đất vốn dốc và quanh co. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn kiên trì tìm giải pháp để hoàn thiện công trình theo đúng ý tưởng ban đầu.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những hình ảnh đời thường như trồng cây, trang trí nhà cửa hay tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Nữ nghệ sĩ tâm sự rằng niềm vui lớn nhất của cô lúc này chính là được sống chậm, tận hưởng những điều giản dị và giữ cho mình sự nhẹ nhàng sau ánh đèn sân khấu.

