Giày trắng "thất sủng" rồi! Mùa xuân năm nay chị em cứ sắm "giày nâu" đảm bảo mặc gì cũng sang, hack dáng cực đỉnh

Tiết trời mùa xuân đang dần ấm áp lên, nhường chỗ cho những bộ cánh bay bổng và nhẹ nhàng hơn. Thường thì cứ mỗi độ xuân về, người ta lại nhớ ngay đến những đôi giày trắng thanh lịch, năng động. Nhưng khoan đã, năm nay gió đã đổi chiều! Giày trắng dường như đang dần "thất sủng", nhường lại ngôi vương cho một cái tên mang đậm nét hoài cổ mà lại vô cùng cuốn hút: Giày nâu. Vừa dễ phối đồ, không kén dáng lại toát lên vẻ sang trọng ngút ngàn, đây chắc chắn là món phụ kiện mà bất kỳ chị em nào cũng nên sở hữu ngay lúc này để dạo phố mùa xuân.

Nếu phải bình chọn xem đôi giày nào đang "làm mưa làm gió" nhất mùa xuân năm nay, thì câu trả lời chắc chắn là những đôi giày mang sắc nâu trầm ấm. Không chói lọi, không phô trương, giày nâu mang đến một vẻ đẹp rất mộc mạc, tĩnh tại nhưng lại cực kỳ đắt giá. Khoác lên mình bất cứ bộ trang phục nào, chỉ cần xỏ thêm đôi giày nâu là nàng đã tự động cộng thêm cho mình vài phần khí chất. Dù là phong cách năng động hằng ngày hay thanh lịch chốn công sở, giày nâu đều có thể "cân" đẹp, giúp nàng tránh xa những lỗi phối đồ không đáng có.

Chọn giày nâu sao cho sang? Bí quyết nằm ở sự vừa vặn và chất liệu

Để một đôi giày phát huy hết khả năng "hack dáng" và nâng tầm phong cách, nàng đừng nhắm mắt chọn bừa theo trend. Hãy lưu ý 3 điểm nhỏ sau:

- Đầu tư vào chất liệu: Ấn tượng đầu tiên luôn đến từ sự chỉn chu. Nàng hãy ưu tiên những đôi giày làm từ chất liệu da thật như da bò hay da cừu. Chúng không chỉ mềm mại, nâng niu bàn chân mà còn giữ form rất tốt, đi càng lâu da càng bóng đẹp, nhìn là thấy ngay sự sang trọng.

- Hiểu rõ dáng bàn chân: Đừng bao giờ ép đôi chân của mình vào một đôi giày khiến bạn đau nhức, vì lúc đó dáng đi sẽ kém duyên đi rất nhiều. Nếu nàng có mu bàn chân đầy đặn hoặc dáng chân bè, hãy kết thân với mũi giày tròn hoặc vuông. Còn nếu may mắn sở hữu đôi bàn chân thon dài chuẩn chỉnh, những đôi giày mũi nhọn sẽ giúp nàng trông kiêu kỳ hơn hẳn.

- Độ cao lý tưởng: Với những cô nàng không quen đi giày cao gót, đừng tự làm khó mình. Một đôi giày nâu gót vuông, độ cao rơi vào khoảng 3.5cm đến 5cm là một lựa chọn hoàn hảo. Độ cao này vừa đủ để kéo dài đôi chân, tôn dáng thanh thoát mà vẫn đảm bảo sự vững chãi, êm ái khi nàng rảo bước cả ngày dài.

4 công thức "lên đồ" với giày nâu cứ mặc là đẹp

Nhiều chị em e ngại màu nâu sẽ làm mình trông dừ đi, nhưng thực tế, nếu biết cách mix & match, đây lại là màu sắc cực kỳ tôn da và tôn dáng.

Đầu tiên, hãy thử kết hợp giày nâu với quần ống lửng (quần 9 tấc) . Chút khoảng hở ở mắt cá chân khi diện bộ đôi này sẽ tạo hiệu ứng thị giác tuyệt vời, giúp đôi chân trông thon thả và dài hơn đáng kể. Đây là cách phối đồ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thanh lịch tuyệt đối.

Thứ hai, quần ống đứng cũng là một "bạn diễn" ăn ý của giày nâu. Thiết kế ống thẳng suông dài từ trên xuống dưới giúp che đi mọi khuyết điểm của đôi chân. Nàng chỉ cần mặc thêm một chiếc áo thun mỏng, khoác nhẹ chiếc cardigan hoặc áo len mỏng bên ngoài là đã có ngay một giao diện chuẩn tiểu thư mùa xuân. Nhớ chọn quần có độ rộng vừa phải, cách da chân khoảng 1cm để tạo sự thoải mái và che mỡ thừa hiệu quả nhé.

Nếu nàng là tín đồ của sự phóng khoáng, đừng bỏ qua quần ống rộng lưng cao . Nhấn mạnh là phải lưng cao nhé, vì chúng sẽ giúp phân chia tỷ lệ cơ thể chuẩn xác. Một chiếc quần ống rộng dài chấm gót hoặc lửng đến mắt cá, phối cùng giày nâu sẽ mang đến một diện mạo đầy quyền lực nhưng không kém phần nữ tính.

Cuối cùng, không thể thiếu vắng những chiếc chân váy điệu đà . Dù nàng sở hữu vóc dáng quả táo, quả lê hay dáng chữ I, một chiếc chân váy xòe nhẹ có chiều dài qua đầu gối nhưng nằm trên mắt cá chân phối cùng giày nâu sẽ che chắn hoàn hảo mọi khuyết điểm phần thân dưới, trả lại cho nàng vẻ đẹp dịu dàng, e ấp nhất.

Bỏ túi thêm vài mẹo nhỏ để diện mạo "không điểm trừ"

Mùa xuân là mùa của muôn hoa khoe sắc, nhưng đừng vì thế mà nàng biến mình thành một bảng màu di động. Sự sang trọng thường đến từ sự tối giản. Nàng hãy áp dụng quy tắc phối đồ đồng điệu (tone-sur-tone) , giữ cho tổng thể trang phục không vượt quá 3 gam màu. Giày nâu rất hợp với các tông màu trung tính như be, kem, trắng hay xanh denim.

Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa đôi khi vẫn còn chút se lạnh, đây là lúc nghệ thuật mặc nhiều lớp (layering) lên ngôi. Một chiếc áo cổ lọ mỏng mặc bên trong áo sơ mi, khoác ngoài là denim jacket, đi cùng chân váy và giày nâu sẽ tạo nên một tổng thể có chiều sâu, lớp lang rõ ràng và cực kỳ bắt mắt. Cuối cùng, đừng quên để hở một chút da thịt ở cổ tay, xương quai xanh hay mắt cá chân. Dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó lại là chìa khóa giúp bộ trang phục của nàng trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát và đậm chất thơ hơn rất nhiều.

Nơi mua: Giày Chất

Nơi mua: Calee Store

Nơi mua: Juno

Nơi mua: Oriu Store