Mua trứng: Nên chọn quả to hay quả nhỏ? Người chăn nuôi tiết lộ đáp án

Khi đi chợ hay siêu thị mua trứng gà, nhiều người thường có thói quen chọn những quả trứng to vì nghĩ rằng trứng càng lớn thì càng nhiều dinh dưỡng và “đáng tiền” hơn. Trong khi đó, một số người lại thích trứng nhỏ vì cho rằng chúng tươi và ngon hơn. Vậy thực tế nên chọn trứng gà to hay trứng gà nhỏ? Những người chăn nuôi gà lâu năm đã tiết lộ câu trả lời khá bất ngờ.

Kích thước trứng phụ thuộc vào tuổi của gà

Theo kinh nghiệm của nhiều người nuôi gà, kích thước trứng gà thường liên quan trực tiếp đến độ tuổi của con gà mái. Gà mái tơ, tức là gà mới bắt đầu đẻ trứng, thường đẻ những quả trứng nhỏ. Khi gà lớn tuổi hơn và đã đẻ ổn định, trứng sẽ dần to hơn. Điều này có nghĩa là trứng nhỏ thường đến từ những con gà còn trẻ, còn trứng lớn thường do gà mái đã đẻ nhiều lứa. Vì vậy, nếu chỉ xét về độ “trẻ” của gà thì trứng nhỏ đôi khi lại được đánh giá cao hơn.

Trứng nhỏ thường có lòng đỏ đậm và thơm

Một số người chăn nuôi cho biết trứng từ gà mái trẻ thường có lòng đỏ đậm màu, vị béo và thơm hơn. Nguyên nhân là do gà còn khỏe, hệ tiêu hóa tốt nên hấp thu dinh dưỡng hiệu quả. Nhờ vậy, chất lượng trứng có thể tốt hơn, dù kích thước không lớn. Ngoài ra, trứng nhỏ thường có tỷ lệ lòng đỏ cao hơn so với lòng trắng. Điều này khiến nhiều người cảm thấy trứng nhỏ "đậm vị" hơn khi chế biến các món như trứng chiên, trứng luộc hoặc làm bánh.

Trứng to chưa chắc đã nhiều dinh dưỡng hơn

Nhiều người nghĩ rằng trứng càng to thì càng giàu dinh dưỡng, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Hàm lượng dinh dưỡng trong trứng gà như protein, vitamin A, vitamin D, hay các khoáng chất vẫn phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn của gà hơn là kích thước trứng. Trứng lớn thường có nhiều lòng trắng hơn, trong khi lòng đỏ - phần chứa nhiều chất béo và vitamin - không tăng lên quá nhiều. Vì vậy, xét về mật độ dinh dưỡng, trứng nhỏ đôi khi không hề thua kém trứng to.

Khi nào nên chọn trứng to?

Dù vậy, trứng to vẫn có những ưu điểm riêng. Nếu bạn cần chế biến các món cần nhiều lòng trắng như làm bánh, làm mousse hay một số món ăn phương Tây, trứng to có thể tiện lợi hơn vì lượng nguyên liệu nhiều hơn. Ngoài ra, trứng to thường được phân loại và đóng gói trong siêu thị nên kích thước khá đồng đều. Điều này giúp việc đo lường nguyên liệu trong nấu ăn trở nên chính xác hơn.

Khi nào nên chọn trứng nhỏ?

Nếu bạn mua trứng để ăn hằng ngày, nhiều người chăn nuôi khuyên rằng trứng cỡ vừa hoặc hơi nhỏ có thể là lựa chọn hợp lý. Chúng thường đến từ gà mái trẻ, vị trứng thơm, lòng đỏ đậm và đôi khi được đánh giá là ngon hơn. Đặc biệt với các món ăn truyền thống như trứng luộc , trứng kho hoặc trứng rán , trứng nhỏ vẫn đáp ứng tốt cả về hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng.

Bí quyết chọn trứng tươi khi mua

Dù chọn trứng to hay nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là độ tươi của trứng. Một số mẹo đơn giản giúp bạn chọn trứng ngon gồm:

- Quan sát vỏ trứng: Vỏ nên còn lớp phấn mỏng, không quá bóng. Trứng quá bóng có thể đã được bảo quản lâu.

- Cầm thử: Trứng tươi thường cảm giác nặng tay so với kích thước.

- Lắc nhẹ: Nếu nghe tiếng động bên trong thì trứng có thể đã để lâu.

- Kiểm tra khi đập trứng: Lòng đỏ tròn, đứng, lòng trắng đặc và bám quanh lòng đỏ là dấu hiệu trứng còn tươi.

Tóm lại, không có câu trả lời tuyệt đối rằng trứng gà to hay nhỏ tốt hơn. Trứng to tiện lợi trong một số món ăn và có nhiều lòng trắng, trong khi trứng nhỏ thường đến từ gà mái trẻ, có thể đậm vị và thơm hơn. Điều quan trọng nhất khi mua trứng vẫn là chọn trứng tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách. Vì vậy, lần tới khi đi chợ, bạn không nhất thiết phải chỉ chọn những quả trứng to nhất. Đôi khi những quả trứng nhỏ hoặc cỡ vừa lại chính là lựa chọn ngon và chất lượng hơn.