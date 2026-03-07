Làm thế nào để phát hiện có rắn trong vườn nhà? Chuyên gia chỉ ngay 6 dấu hiệu này

Không ít người thích dành thời gian chăm sóc cây cối, thư giãn trong khu vườn của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu vườn nhà có nhiều góc rậm rạp, ẩm mát, đó có thể là nơi trú ẩn lý tưởng của rắn. Việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường trong vườn có thể giúp gia đình chủ động xử lý tình huống và tránh những mối nguy hiểm không đáng có.

6 dấu hiệu cảnh báo có rắn trong vườn nhà

Trả lời phỏng vấn trên Netmums, các chuyên gia về côn trùng học đã chỉ ra 6 dấu hiệu cho thấy vườn nhà có thể có rắn trú ngụ, đó là:

1. Có những lỗ nhỏ bất thường trên mặt đất

Hang rắn.

Một trong những dấu hiệu đầu tiên có thể nhận ra là sự xuất hiện của các lỗ tròn nhỏ trên mặt đất. Các lỗ này có kích thước bằng đồng xu hoặc rộng khoảng vài centimet.

Các nhà côn trùng học cho biết rắn không phải lúc nào cũng tự đào hang. Thay vào đó, chúng thường tận dụng lại các hang do loài gặm nhấm hoặc côn trùng để lại.

Những lỗ nhỏ này thường xuất hiện gần đống gỗ, đống phân ủ hoặc các bờ đá trong vườn. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên dọn dẹp những khu vực có thể trở thành nơi trú ẩn của rắn.

Trae Crocker, một chuyên gia thực vật học và làm vườn, cho biết: “Rắn rất thích những khu vực rậm rạp và nhiều bóng râm, đặc biệt là nơi chuột hoặc ếch thường sinh sống. Nếu giữ khu vườn gọn gàng, bạn sẽ khiến môi trường này kém hấp dẫn hơn đối với chúng”.

2. Vật nuôi hoặc động vật trong vườn có hành vi lạ

Hành vi bất thường của thú cưng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy rắn đang ở gần. Nhiều gia đình nuôi chó hoặc mèo cho biết thú cưng của họ bất ngờ đánh hơi hoặc sủa về phía một góc vườn nhất định, đặc biệt quanh đống lá, tường hoặc những khu vực ít người chú ý.

Không chỉ thú cưng, các loài động vật khác trong vườn cũng có thể phản ứng trước sự xuất hiện của rắn. Nếu bạn nhận thấy chim, ếch hoặc các động vật nhỏ trong vườn đột nhiên giảm hẳn, điều này có thể liên quan đến sự xuất hiện của một loài săn mồi như rắn.

Nhà sinh vật học Jacob Cohn cho biết: “Rắn là loài săn mồi. Nếu khu vườn bỗng trở nên yên tĩnh bất thường, có thể rắn đang hoạt động mạnh ở khu vực đó”.

3. Da rắn lột trong vườn

Da rắn.

Rắn thường lột da nhiều lần trong năm, để lại lớp da mỏng, gần như trong suốt, có hình dạng giống cơ thể của chúng.

Những lớp da này thường xuất hiện ở khu vực khuất trong vườn, chẳng hạn dọc theo hàng rào hoặc dưới những khu vực có bóng râm.

Theo chuyên gia làm vườn Tammy Sons, việc phát hiện da rắn lột thường cho thấy rắn đã trú ngụ trong vườn trong một khoảng thời gian nhất định. Lột da là dấu hiệu cho thấy chúng đã thích nghi với môi trường sống.

4. Có phân rắn trong vườn

Phân của rắn thường có màu sẫm, kèm theo những vệt trắng, trông khá giống phân của một số loài bò sát khác.

Điểm dễ nhận ra nhất là bên trong phân của chúng có thể chứa lông của con mồi, chẳng hạn chuột, chim hoặc các động vật nhỏ. Điều này cho thấy khu vườn đang là nguồn cung cấp thức ăn phù hợp cho rắn sinh sống.

Theo các chuyên gia, việc giảm nguồn thức ăn của rắn, bao gồm kiểm soát chuột, bảo quản hạt thức ăn cho chim hoặc giữ thùng rác kín, có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của loài bò sát này.

5. Dấu vết ngoằn ngoèo trên đất hoặc cỏ

Vết trườn của rắn có hình dạng giống chữ S.

Trong quá trình di chuyển, rắn có thể để lại những vệt ngoằn ngoèo đặc trưng trên đất tơi hoặc cỏ ẩm. Dấu vết này thường có hình dạng giống chữ S.

Vết trườn của rắn thường xuất hiện gần ao nước, đống phân ủ hoặc những khu vực râm mát trong vườn. Nếu các vệt này lặp lại nhiều lần ở cùng một vị trí, đó có thể là dấu hiệu cho thấy rắn đang thường xuyên di chuyển hoặc trú ẩn gần đó.

6. Có trứng rắn trong vườn

Dấu hiệu cuối cùng và cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy có rắn trong vườn nhà đó là phát hiện trứng rắn.

Trứng rắn thường có lớp vỏ mềm giống da và được đẻ ở những nơi kín đáo như dưới đống phân ủ, lớp phủ thực vật hoặc khe đá, nơi có độ ấm và độ ẩm thích hợp để trứng nở.

Theo các chuyên gia, nếu phát hiện trứng rắn, điều đó cho thấy khu vườn đang trở thành môi trường thuận lợi cho rắn sinh sống và sinh sản. Trong trường hợp này, người dân nên cân nhắc liên hệ với đơn vị kiểm soát động vật hoang dã thay vì tự xử lý.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng phần lớn các loài rắn thường khá nhút nhát và tránh tiếp xúc với con người. Việc giữ khu vườn gọn gàng, cắt tỉa cỏ cao, loại bỏ các đống đồ bừa bộn và hạn chế loài gặm nhấm sẽ giúp giảm khả năng rắn xuất hiện.