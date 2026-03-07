Đừng vội đổ đi: Nước vo gạo có nhiều công dụng bất ngờ ít người biết

Làm mịn da, giảm thâm mụn

Nước vo gạo có thể dùng như một loại “mỹ phẩm tự nhiên” giúp cải thiện làn da. Sau khi vo gạo, để nước trong tủ lạnh qua đêm cho tinh bột lắng xuống, gạn bỏ lớp nước trong và dùng phần nước đục thoa lên mặt. Kiên trì thực hiện và rửa lại bằng nước ấm sẽ giúp da mềm mịn hơn, đồng thời làm mờ dần vết thâm do mụn.

Hỗ trợ chống lão hóa da

Nước vo gạo chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin B5, giúp dưỡng ẩm, làm da căng mịn và hỗ trợ làm chậm lão hóa. Nên bỏ nước vo đầu, giữ lại nước vo thứ hai, để qua đêm cho tinh bột lắng xuống rồi dùng phần nước đục rửa mặt hoặc tắm để giúp da khỏe và sáng hơn.

Giúp răng trắng và hơi thở thơm mát

Ít người biết rằng, nước vo gạo còn có thể dùng để súc miệng. Sau khi vo gạo, lấy phần nước này dùng súc miệng hàng ngày. Sau một thời gian, răng có thể sáng hơn và hơi thở cũng trở nên dễ chịu hơn.

Nước vo gạo tưởng chừng vô dụng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi, có thể tận dụng để làm đẹp

Hỗ trợ giảm rụng tóc

Nước vo gạo lên men được nhiều người sử dụng để chăm sóc tóc. Sau khi vo gạo, giữ lại nước và để ở nhiệt độ khoảng 20°C trong khoảng 10 ngày. Khi nước có mùi chua nhẹ, có thể sử dụng.

Nước vo gạo lên men chứa các axit nhẹ cùng nhiều vitamin như A, B, C giúp tóc bóng mượt, chắc khỏe và hỗ trợ giảm rụng tóc. Sau khi gội đầu, dùng nước này để xả tóc rồi rửa lại bằng nước sạch.

Làm sạch rau củ hiệu quả

Nước vo gạo còn có thể sử dụng như một chất làm sạch tự nhiên. Rau củ dù đã rửa bằng nước máy vẫn có thể còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Để làm sạch tốt hơn, có thể ngâm rau củ trong nước vo gạo pha thêm một chút muối khoảng 30 phút trước khi chế biến. Tinh bột và các hạt gạo li ti giúp cuốn trôi bụi bẩn và hóa chất bám trên bề mặt.

Giảm độ mặn của cá khô

Đối với cá khô quá mặn, nước vo gạo có thể giúp cải thiện đáng kể. Trước khi chế biến, ngâm cá khô vào nước vo gạo trong một khoảng thời gian. Cách làm này giúp giảm bớt vị mặn và hạn chế mùi tanh, giúp món ăn thơm ngon hơn.

Khử độc và làm trắng sắn

Sắn là thực phẩm giàu tinh bột nhưng nếu chế biến không kỹ có thể gây ngộ độc. Trước khi nấu, nên ngâm sắn đã bóc vỏ vào nước vo gạo khoảng 15-20 phút.

Tinh bột trong nước vo gạo giúp hấp thụ một phần các chất độc và đồng thời làm củ sắn trắng hơn, giúp món ăn an toàn và hấp dẫn hơn.

Giải độc măng tươi

Măng tươi có chứa một lượng nhỏ cyanua - chất có thể gây hại nếu không được xử lý đúng cách. Sau khi luộc măng 2-3 lần, có thể tiếp tục ngâm măng trong nước vo gạo khoảng 2 ngày, mỗi ngày thay nước 2 lần.

Các chất trong nước vo gạo giúp trung hòa và giảm bớt độc tố, đồng thời làm giảm vị đắng và mùi hăng của măng.

Làm sạch ốc hiệu quả

Để ốc nhả hết bùn đất và chất nhờn, có thể ngâm ốc trong nước vo gạo khoảng 1-2 giờ trước khi chế biến. Tinh bột trong nước giúp ốc nhanh nhả sạch chất bẩn, giúp việc chế biến thuận tiện hơn.

Làm sạch và đánh bóng xoong nồi

Xoong nồi bị bám vết cháy hoặc ố vàng cũng có thể được làm sạch bằng nước vo gạo. Khi kết hợp nước vo gạo với baking soda và đun sôi khoảng 10 phút, các vết bẩn cứng đầu sẽ dễ bong ra, giúp xoong nồi sáng sạch hơn.