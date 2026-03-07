Lịch âm 7/3 - Xem lịch âm ngày 7/3

Thông tin về lịch âm ngày 7/3

Âm lịch: Ngày 19/1/2026, ức ngày Canh Thìn, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Hành Kim - Sao Đê - Trực Trừ - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.

Tiết khí: Kinh Trập (Từ ngày 5/3 đến ngày 19/3).

Trạch Nhật: Ngày Canh Thìn - Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Dương Thổ sinh Dương Kim: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), là ngày địa chi sinh xuất thiên can. Trong ngày này con người dễ đoàn kết, công việc ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao, nên có thể tiến hành mọi việc.

Giờ tốt, giờ xấu ngày 7/3

Giờ hoàng đạo

Mậu Dần (03h-05h): Thành đầu Thổ

Canh Thìn (07h-09h): Bạch lạp Kim

Tân Tỵ (09h-11h): Bạch lạp Kim

Giáp Thân (15h-17h): Tuyền trung Thủy

Ất Dậu (17h-19h): Tuyền trung Thủy

Đinh Hợi (21h-23h): Ốc thượng Thổ

Giờ hắc đạo

Bính Tý (23h-01h): Giản hạ thủy

Đinh Sửu (01h-03h): Giản hạ thủy

Kỷ Mão (05h-07h): Thành đầu Thổ

Nhâm Ngọ (11h-13h): Dương liễu Mộc

Quý Mùi (13h-15h): Dương liễu Mộc

Bính Tuất (19h-21h): Ốc thượng Thổ

Tuổi hợp xung ngày 7/3

Tuổi hợp ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn.

Việc nên làm và việc kiêng kỵ ngày 7/3

Việc nên làm: Đổ trần, lợp mái nhà - Kiện tụng, tranh chấp.

Việc kiêng kị: Động thổ - Xây dựng, sửa chữa nhà - Cưới hỏi - Khai trương, cầu tài lộc, mở cửa hàng, cửa hiệu - Xuất hành đi xa - An táng, mai táng - Tế lễ, chữa bệnh - Nhập trạch, chuyển về nhà mới.

Xuất hành ngày 7/3

Hướng xuất hành

Hỉ Thần: Tây Bắc.

Tài Thần: Tây Nam.

Giờ xuất hành

23h-1h và 11h-13h: Đại An. Mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam – Nhà cửa yên lành. Người xuất hành đều bình yên.

1h-3h và 13h-15h: Tốc Hỷ. Vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam. Đi việc gặp gỡ các Quan nhiều may mắn. Chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về.

3h-5h và 15h-17h: Lưu Niên. Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện các nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về. Mất của, đi hướng Nam tìm nhanh mới thấy. Nên phòng ngừa cãi cọ. Việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn.

5h-7h và 17h-19h: Xích Khẩu. Hay cãi cọ, gây chuyện đói kém, phải nên phòng. Người ra đi nên hoãn lại. Phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. (Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận… tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau).

7h-9h và 19h-21h: Tiểu Các. Rất tốt lành, đi thường gặp may mắn. Buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp. Có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.

9h-11h và 21h-23h: Tuyệt Lộ. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, ra đi hay gặp nạn.

* Thông tin mang tính tham khảo!