Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam trong biệt phủ nghỉ dưỡng rộng 8.000m2

Nữ nghệ sĩ có chất giọng đằm thắm và sâu lắng

Phạm Phương Thảo (SN 1982), quê Nghệ An và trưởng thành từ Đoàn Ca múa kịch Hương Sen. Năm 1999, cô tham dự cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và giành giải Ba. Sau đó, nữ ca sĩ theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đến năm 2003, cô chính thức trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

NSND Phạm Phương Thảo

Tên tuổi của Phạm Phương Thảo được đông đảo khán giả biết đến sau khi cô giành giải Ba dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2003, đồng thời nhận thêm danh hiệu Ca sĩ được yêu thích nhất. Từ dấu mốc này, nữ ca sĩ dần khẳng định vị trí trong dòng nhạc dân gian với nhiều ca khúc quen thuộc như Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Bài ca thống nhất hay Lời ru đất nước.

Năm 2004, cô phát hành album đầu tay Một khúc tâm tình, tiếp đó là album Cho mẹ, cho em và cho tôi ra mắt năm 2005. Trong những năm sau, Phạm Phương Thảo tiếp tục giới thiệu nhiều sản phẩm âm nhạc mới và thử sức với vai trò sáng tác. Các ca khúc mang âm hưởng dân gian do cô viết như: Chàng vinh quy, Mơ duyên, Chút tình em gửi, Mười đóa sen thơm, Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ hay Cõng mẹ về trời được nhiều ca sĩ lựa chọn thể hiện trên sân khấu và trong các cuộc thi âm nhạc.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ nhiều lần giành Huy chương Vàng tại các hội diễn âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2016, Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu NSƯT, là một trong những gương mặt trẻ nhất được vinh danh đợt đó. Đến năm 2023, cô tiếp tục vinh dự nhận danh hiệu NSND trẻ nhất. Cô là giọng ca quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian và trữ tình, ghi dấu ấn bằng chất giọng đằm thắm, sâu lắng và đong đầy cảm xúc.

Bên cạnh ca hát, nữ nghệ sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và chương trình thiện nguyện. Cô thường góp mặt trong các đêm diễn gây quỹ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Với uy tín trong nghề, nữ ca sĩ thường được mời tham gia hội đồng nghệ thuật hoặc ban giám khảo các cuộc thi âm nhạc. Năm 2024, cô tiếp tục được mời làm thành viên Hội đồng nghệ thuật tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, đồng thời nhiều năm liền đảm nhiệm vai trò giám khảo cuộc thi Sao Mai. Ngoài sân khấu, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống giản dị và gần gũi với thiên nhiên.

Không gian sống đáng ngưỡng mộ

Không chỉ gây ấn tượng với sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, Phạm Phương Thảo còn khiến công chúng trầm trồ khi sở hữu mảnh đất rộng 8.000m2 tại ngoại thành Hà Nội. Tại cơ ngơi này, Phạm Phương Thảo xây dựng điện thờ, nhà nghỉ, hòn non bộ và các con đường, tất cả đều được thiết kế nương theo địa hình đồi núi. Dịp Tết vừa qua, nữ NSND đón xuân trong căn nhà được xây dựng giữa khuôn viên rộng lớn ấy, không gian bề thế, xanh mát và được chăm chút tỉ mỉ từng góc nhỏ.

Khuôn viên biệt phủ rộng lớn mà Phạm Phương Thảo sở hữu.

Toàn cảnh căn nhà được xây trong khuôn viên biệt phủ.

Không gian được phối khéo léo với tông màu chủ đạo là đen và trắng.

Khu vực phòng khách được Phạm Phương Thảo trưng bày hoa tươi đón Tết.

Phạm Phương Thảo đón Tết 2026 trong cơ ngơi xịn đẹp, được xây dựng trong khuôn viên biệt phủ rộng 8.000m2.

Nội thất bên trong mở ra một không gian cao rộng, đón trọn ánh sáng tự nhiên từ hệ cửa lớn. Nhìn từ tầng lửng xuống, tổng thể căn nhà hiện lên đầy bề thế với những mảng đen - trắng sang trọng, điểm xuyết bởi các bình hoa Tết rực rỡ. Từng chi tiết từ đèn chùm pha lê, cầu thang uốn cong, tranh nghệ thuật khổ lớn và những chi tiết decor truyền thống... đều góp phần tạo cảm giác vừa quyền quý vừa ấm áp cho căn nhà. Khu vực bàn ăn cũng gây ấn tượng với bức tranh nghệ thuật cùng hệ đèn pha lê hổ phách thả dài, giúp cơ ngơi nhìn ở mọi góc độ đều toát lên sự sang xịn, bắt mắt.

Cây xanh, hoa xuân đua nhau khoe sắc trong biệt phủ rộng lớn của Phạm Phương Thảo.

Bên cạnh cơ ngơi sang xịn, trong khuôn viên biệt phủ rộng 8.000m2 của Phạm Phương Thảo, hàng trăm cây hoa đua nhau khoe sắc, vườn xuân rực rỡ sắc màu, càng tôn lên vẻ bề thế và nên thơ cho tổng thể không gian sống.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những hình ảnh đời thường như trồng cây, trang trí nhà cửa hay tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Nữ nghệ sĩ tâm sự rằng niềm vui lớn nhất của cô lúc này chính là được sống chậm, tận hưởng những điều giản dị và giữ cho mình sự nhẹ nhàng sau ánh đèn sân khấu.



