Cận cảnh chiếc máy ảnh gần 200 triệu của “IT girl” Jennie

Nhắc đến IT girl, người ta thường nhớ ngay đến Jennie (BLACKPINK) - nữ idol sở hữu giọng hát đặc trưng, nhan sắc sắc sảo cùng khí chất thời thượng khó trộn lẫn. Không chỉ tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang, Jennie còn được chú ý bởi gu sống tinh tế cùng những món đồ cá nhân luôn khiến dân tình tò mò. Thậm chí netizen còn cho rằng Jennie có 1 khả năng đặc biệt đó là "chạm tay" vào món nào cũng có thể khiến món đồ trở nên viral và hot trend trên MXH.

Khám phá chiếc máy ảnh gần 200 triệu đồng mà Jennie yêu thích

Jennie là người có tâm hồn lãng mạn và đậm chất thơ, cô nàng đặc biệt yêu thích việc ghi lại những khoảnh khắc đời thường xung quanh mình. Vì vậy, giống như nhiều người mê nhiếp ảnh, mỹ nhân sinh năm 1996 cũng ưu ái sở hữu cho mình những chiếc máy ảnh riêng để lưu giữ kỷ niệm. BST máy ảnh của Jennie khá đa dạng, nhưng gây ấn tượng hơn cả có lẽ là chiếc máy ảnh Leica Q3 trị giá gần 200 triệu đồng - một trong những dòng máy được cô đặc biệt yêu thích và thường xuyên sử dụng.

Trong một video phỏng vấn, Jennie đã chia sẻ về chiếc máy ảnh Leica Q3 yêu thích, có giá trị gần 200 triêu đồng

Jennie thích chụp ảnh với các dòng máy Leica, phiên bản Leica Q3 từng là vật bất ly thân khi Jennie ở Paris và London

Tìm hiểu về dòng máy Leica Q3

Leica Q3 là một trong những dòng máy ảnh cao cấp nổi bật của Leica, gây ấn tượng với thiết kế tối giản nhưng cực kỳ tinh xảo, đúng chất "xa xỉ thầm lặng" của thương hiệu Đức. Máy được trang bị cảm biến full-frame 60MP, đi kèm ống kính cố định Summilux 28mm f/1.7 trứ danh, cho khả năng tái tạo hình ảnh cực kỳ sắc nét, dải tương phản rộng và màu sắc tự nhiên. Nước ảnh từ Leica Q3 thường được nhận xét là trong trẻo, giàu chiều sâu, độ chuyển màu mềm mại và mang nét điện ảnh đặc trưng, vì vậy rất được giới nhiếp ảnh cũng như những người yêu thích phong cách ảnh nghệ thuật ưa chuộng, trong đó có cả Jennie.

Dù là máy cao cấp, Leica Q3 lại khá thân thiện với người dùng nhờ giao diện tối giản và thao tác trực quan, phù hợp cả khi chụp nhanh trong đời sống thường nhật. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ quay video 8K, màn hình lật cảm ứng và hệ thống lấy nét hiện đại. Mức giá gần 200 triệu đồng đến từ nhiều yếu tố: cảm biến độ phân giải rất cao, ống kính Leica chất lượng hàng đầu, cùng quy trình chế tác tinh xảo mang tính thủ công - điều đã làm nên giá trị đặc trưng của các sản phẩm Leica.

Máy ảnh "đắt xắt ra miếng", nhiều người vẫn đổ xô "cheap moment" cùng Jennie

Với mức giá gần 200 triệu đồng, Leica Q3 rõ ràng không phải chiếc máy ảnh dành cho số đông. Tuy vậy, dòng máy này vẫn được nhiều tín đồ nhiếp ảnh và những người yêu công nghệ cao cấp săn đón. Không ít người sau khi sở hữu Leica Q3 liền hào hứng chia sẻ rằng bản thân vừa có một "cheap moment" với Jennie. Điều này phần nào cho thấy sức hút mãnh liệt của chiếc máy ảnh đắt đỏ, đồng thời một lần nữa chứng minh rằng chỉ cần Jennie sử dụng món đồ nào, món đó liền dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

