Dự báo tử vi tuần mới (9/3 - 15/3): 12 con giáp diện màu gì đi làm để "kéo" tài lộc, công việc thuận đà thăng tiến?

Đôi khi, may mắn không nằm ở đâu xa xôi mà bắt đầu ngay từ những thói quen nhỏ nhặt nhất. Việc chọn đúng màu sắc trang phục mỗi sáng trước khi bước ra khỏi nhà không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn có thể "kích hoạt" vận khí, xua tan những điều lấn cấn và gọi mời tài lộc rủ nhau tìm đến. Cùng xem tuần này con giáp của bạn hợp với sắc màu nào để cứ diện đi làm là mọi việc hanh thông, suôn sẻ nhé!

Tuổi Tý: Xanh dương bình tâm, trắng tinh khôi

Công việc tuần này khá bận rộn nhưng bù lại sẽ có vô số cơ hội để bạn thể hiện năng lực thật sự của mình. Để đầu óc luôn giữ được sự tỉnh táo và thu hút thêm quý nhân phù trợ lúc khó khăn, tuổi Tý hãy ưu tiên những bộ trang phục có màu xanh dương hoặc trắng. Sắc xanh dịu mát sẽ giúp bạn giữ được sự bình tĩnh trước những áp lực dồn dập, trong khi màu trắng mang lại sự minh mẫn, giúp các quyết định đưa ra trong tuần đều sắc bén và mang về kết quả trọn vẹn.

Tuổi Sửu: Đỏ rực rỡ, vàng đất vững chãi

Tuần mới mang đến cho người tuổi Sửu một nguồn năng lượng ổn định, cực kỳ thích hợp để chốt lại những dự án hay công việc còn đang dang dở. Dù vậy, đôi lúc nhịp độ đều đặn quá sẽ khiến bạn cảm thấy hơi thiếu đi chút động lực bứt phá. Lời khuyên cho tuổi Sửu là hãy chăm diện màu đỏ hoặc vàng đất. Sắc đỏ rực rỡ không chỉ tôn da mà còn tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, giúp bạn làm việc hăng say hơn, còn màu vàng đất sẽ giữ cho tình hình tài chính của bạn luôn ở mức an toàn, vững chãi.

Tuổi Dần: Xanh lá sinh sôi, đen quyền lực

Những người tuổi Dần sẽ bước vào một tuần đầy tính sáng tạo với những ý tưởng mới mẻ liên tục bùng nổ trong tâm trí. Để kìm hãm lại bản tính đôi khi hơi nóng nảy và phát huy tối đa sự nhạy bén vốn có, bạn nên chọn quần áo mang tông màu xanh lá cây hoặc đen. Màu xanh lá tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, giúp ý tưởng của bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của cấp trên, còn sắc đen mang đến dáng vẻ quyền lực, điềm tĩnh vô cùng cần thiết khi bạn phải đàm phán hay giao tiếp với đối tác.

Tuổi Mão: Hồng phấn nhẹ nhàng, xanh ngọc tinh tế

Chuyện tình cảm và các mối quan hệ đồng nghiệp của tuổi Mão trong tuần này diễn ra cực kỳ êm đẹp và thuận hòa. Để nạp thêm năng lượng tích cực và duy trì sự may mắn trong công việc, màu hồng nhạt và xanh ngọc chắc chắn là "chân ái" của bạn. Không cần phải quá chói lọi, chỉ một chiếc áo sơ mi hồng phấn hay chiếc khăn lụa xanh ngọc vắt ngang túi xách cũng đủ giúp bạn tỏa ra khí chất nhẹ nhàng, thu hút sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người xung quanh.

Tuổi Thìn: Cam tươi mới, ánh kim phú quý

Tuần từ 9/3 đến 15/3 là thời điểm tuyệt vời để tuổi Thìn gặt hái được nhiều thành quả xứng đáng sau chuỗi ngày làm việc vất vả, quên ăn quên ngủ. Để duy trì đà chiến thắng này, bạn đừng ngần ngại khoác lên mình những bộ trang phục màu cam hoặc ánh kim. Sắc cam mang lại sự tươi mới, vui vẻ và rạng rỡ lan tỏa ra xung quanh, trong khi màu ánh kim lại là biểu tượng của sự giàu sang, giúp túi tiền của tuổi Thìn tuần này lúc nào cũng rủng rỉnh, tiêu pha không cần nghĩ ngợi nhiều.

Tuổi Tỵ: Tím pastel trực giác, đỏ gạch vững vàng

Một tuần mới đòi hỏi sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng chi tiết công việc đang chờ đón những người cầm tinh con rắn. Đừng quá lo lắng hay áp lực, hãy nhờ đến sức mạnh của màu tím pastel hoặc đỏ gạch để cân bằng lại vận khí cho mình. Màu tím mang đến một trực giác cực kỳ nhạy bén, giúp bạn dễ dàng nhận ra đâu là cơ hội tốt và đâu là cạm bẫy cần né tránh, còn màu đỏ gạch sẽ giúp bạn xua đi những luồng năng lượng tiêu cực, giữ cho tinh thần làm việc luôn vững vàng.

Tuổi Ngọ: Xanh rêu dung hòa, trắng kem thanh lịch

Những chú Ngựa dường như sẽ phải xê dịch khá nhiều hoặc đối mặt với các chuyến công tác, các cuộc hẹn đột xuất trong tuần này. Để những chuyến đi mang lại thành công vang dội và suôn sẻ, hãy chọn ngay cho mình màu xanh rêu hoặc trắng kem. Màu xanh rêu giúp bạn dễ dàng hòa hợp với mọi môi trường mới, tạo thiện cảm với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn màu trắng kem lại mang đến sự thanh lịch, chuyên nghiệp tuyệt đối trong mắt đối tác làm ăn.

Tuổi Mùi: Nâu đất an yên, hồng cam rạng rỡ

Đây là tuần mà tuổi Mùi cần tập trung nhiều hơn vào việc chăm sóc bản thân và sắp xếp lại khối lượng công việc đang có phần lộn xộn. Hãy ưu tiên chọn những gam màu mang tính thổ và hỏa như nâu đất, hồng cam. Sự ấm áp của màu nâu đất giúp tâm hồn bạn được an ủi, vững tâm xử lý êm đẹp từng đầu việc một, trong khi chút hồng cam rạng rỡ sẽ đóng vai trò là điểm nhấn thu hút tài lộc, giúp những dự án bạn đang nắm giữ thuận buồm xuôi gió nhanh chóng.

Tuổi Thân: Vàng tươi danh vọng, trắng tinh khiết

Sự nghiệp của tuổi Thân trong tuần này có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, đó có thể là một lời khen ngợi từ sếp, một cơ hội thăng chức hay một khoản thưởng nóng đầy bất ngờ. Để kích hoạt tối đa vận may hiếm có này, màu vàng tươi và trắng tinh khôi chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Màu vàng rực rỡ tượng trưng cho ánh mặt trời chiếu rọi con đường danh vọng của bạn, còn màu trắng giúp mọi mối quan hệ nơi công sở trở nên trong sáng, tránh xa những lời đàm tiếu thị phi không đáng có.

Tuổi Dậu: Nâu cà phê điềm tĩnh, vàng nhạt bình yên

Tuổi Dậu cần học cách nhẫn nại và điềm đạm hơn trong tuần này, bởi đôi khi sự vội vàng hấp tấp có thể làm hỏng những chuyện vốn dĩ đang diễn ra rất tốt đẹp. Để làm dịu đi nhịp sống vội vã, hãy làm bạn với trang phục màu nâu cà phê hoặc vàng nhạt. Những tông màu trầm ấm này không chỉ vô cùng dễ phối đồ đi làm mà còn mang đến cảm giác bình yên, chín chắn, giúp bạn đưa ra những quyết định thấu đáo và nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Tuổi Tuất: Đỏ rực quyết tâm, cam đào duyên dáng

Tuần mới mở ra cho người tuổi Tuất vô vàn cơ hội hợp tác làm ăn sinh lời đầy hứa hẹn. Hãy chớp lấy cơ hội này bằng cách diện những món đồ có màu đỏ tươi hoặc cam đào để tăng thêm sự may mắn. Năng lượng mạnh mẽ từ sắc đỏ sẽ thôi thúc bạn tiến về phía trước, dám nghĩ dám làm, trong khi màu cam đào mang đến nét duyên dáng, tinh tế, giúp các cuộc gặp gỡ, đàm phán diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và rất dễ dàng đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

Tuổi Hợi: Đen huyền bí, xanh dương sâu thẳm

Tuổi Hợi sẽ trải qua một tuần làm việc khá bình yên, mọi thứ đều trôi chảy theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Để duy trì nhịp độ ổn định này và khéo léo kéo thêm chút tài lộc về đầy túi, bạn rất hợp với màu đen huyền bí và xanh dương đậm. Sự sâu thẳm của hai gam màu này giúp bạn toát lên một vẻ ngoài cực kỳ đáng tin cậy, nội tâm mạnh mẽ, nhờ đó dễ dàng thu hút được sự chú ý của những nhân vật quan trọng có khả năng nâng đỡ bạn trong chặng đường sự nghiệp sắp tới.

Màu sắc trang phục không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân mà còn là một liệu pháp tinh thần tuyệt vời, một chút mẹo phong thủy nhỏ nhắn để khởi đầu ngày mới thêm phần rực rỡ và tự tin. Tất nhiên, may mắn và thành công sẽ luôn mỉm cười với những ai không ngừng nỗ lực và sống với thái độ tích cực. Chúc 12 con giáp có một tuần mới từ 9/3 đến 15/3 làm việc thật hăng say, vạn sự hanh thông và đón nhận vô vàn niềm vui bất ngờ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)