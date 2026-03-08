Loại thực phẩm không có "hạn sử dụng"

Mật ong

Mật ong có thể thay đổi màu sắc khi lưu giữ lâu, nhưng nó không mất đi lượng dinh dưỡng và vẫn an toàn khi sử dụng nếu được bảo quản đúng cách. Nếu mật ong bị kết tinh, vón cục, bạn chỉ cần đặt bình mở trong nước ấm và khuấy cho đến khi tinh thể hòa tan.

Khi lọ mật ong bị mở hoặc đậy kín không đúng cách, hàm lượng nước có thể bắt đầu tăng trên mức an toàn 18%, tăng nguy cơ lên men, khiến mật ong bị nhiễm vi khuẩn. Vì vậy, bạn nên để mật ong trong bình, lọ thủy tinh và hộp thép không gỉ có nắp đậy kín, nơi khô ráo, thoáng mát. Cần tránh làm ô nhiễm mật ong với các dụng cụ bẩn như dao hoặc thìa, vì điều này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm men và nấm mốc phát triển.

Ảnh minh họa

Muối

Muối không chỉ là một gia vị quan trọng trong ẩm thực mà còn là chất bảo quản tự nhiên hiệu quả nhất. Nhờ đặc tính hút ẩm mạnh, muối ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, giúp bảo quản thực phẩm lâu dài. Vì vậy, muối gần như không có hạn sử dụng, người dùng có thể sử dụng lâu dài.

Muối ăn, muối hột hay muối biển sẽ vẫn luôn luôn như ngày bạn mua nó và kéo dài, nếu bạn bảo quản chúng nơi khô ráo, thoáng mát. Tuy nhiên, riêng muối iốt chỉ có hạn sử dụng khoảng một năm. Vì iốt sẽ nhanh bay hơi và muối không còn chất lượng iốt nữa mà chỉ có thể sử dụng như muối ăn thông thường.

Đường trắng

Đường trắng là loại gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình và nếu được bảo quản tốt cũng không bị hỏng hay hết hạn. Thành phần chủ yếu của đường là sucrose rất ổn định. Dù để lâu, đường vẫn giữ được vị ngọt và khả năng điều vị như ban đầu. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu bị ẩm, đường dễ vón cục hoặc đổi màu. Khi đó nên thận trọng khi sử dụng.

Giấm đen

Nếu bạn thường đi siêu thị mua giấm đen, sẽ thấy rằng loại giấm để càng lâu năm thì giá càng cao. Giấm đen rất chua, bản thân có tính sát khuẩn, khử trùng. Khi để lâu, vị chua dịu hơn, hương vị càng đậm. Nó cũng là mặt hàng không có hạn sử dụng.

Rượu trắng

Rượu từ 10 độ trở lên không hề có khái niệm hết hạn. Rượu trắng được chưng cất từ ngũ cốc nguyên chất, vốn có khả năng kháng khuẩn mạnh, vi khuẩn gần như không thể sinh sôi trong đó, nên không có chuyện hư hỏng. Hơn nữa, theo thời gian, rượu càng ủ lâu càng đậm đà, hương thơm càng nồng, uống càng êm. Với nhiều thương hiệu lớn, rượu càng lâu năm thì giá càng cao.