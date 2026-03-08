Cận cảnh khu vườn "2 trong 1" trên tầng 5, nuôi cá trồng rau khép kín, thu hoạch cả nửa tạ dưa lưới

Bắt đầu cải tạo sân thượng từ năm 2021 với mục tiêu chủ động nguồn thực phẩm sạch, ban đầu anh Tâm lựa chọn phương pháp thổ canh truyền thống. Tuy nhiên, nhận thấy việc vận chuyển đất và vật tư lên cao gặp nhiều bất tiện, anh đã quyết định chuyển sang mô hình Aquaponics – một hệ thống tích hợp giữa nuôi thủy sản và trồng thủy canh theo nguyên tắc tuần hoàn tự nhiên.
Cơ chế vận hành của khu vườn dựa trên sự tương hỗ lẫn nhau, trong đó phân cá thải ra được vi sinh vật chuyển hóa thành chất dinh dưỡng để nuôi rau, đồng thời nước qua khay rau được lọc sạch trước khi quay trở lại bể cá. Phương pháp này không chỉ giúp cây phát triển tốt mà còn tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức chăm sóc.
Tại đây, anh Tâm ưu tiên trồng các loại rau quen thuộc như xà lách, rau muống, cải kale, mùng tơi cùng các loại cây gia vị và cây ăn trái như ổi, nho. Dưới mặt nước, anh nuôi đa dạng các loại cá từ cá rô phi, tai tượng đến cá tra để làm phong phú bữa ăn gia đình.
Tận dụng lợi thế nhiều nắng của sân thượng, anh Tâm còn trồng thêm 16 gốc dưa lưới theo hệ thống tưới nhỏ giọt và dưa lê Hàn Quốc. Với kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ, mỗi gốc dưa lưới chỉ giữ lại một quả để tập trung dinh dưỡng, giúp anh thu hoạch gần 50kg trái với trọng lượng trung bình mỗi quả đạt từ 2kg đến 2,5kg.
Dù làm vườn trên cao có ưu điểm hạn chế được sâu bệnh, nhưng anh Tâm lưu ý rằng người trồng cần phải cực kỳ kiên nhẫn trong khâu ươm cây con và kiểm tra nguồn nước thường xuyên để tránh tình trạng cây bị úng hoặc khô rễ dưới cái nắng gay gắt.
Thành quả sau những ngày miệt mài vun vén là một khu vườn xanh mướt, giúp gia đình anh tiết kiệm được vài triệu đồng chi phí sinh hoạt mỗi tháng nhờ hiếm khi phải đi chợ mua rau quả. Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, khu vườn còn làm thay đổi lối sống của gia chủ 40 tuổi, khi anh chọn dành thời gian chăm sóc cây cối cùng vợ con thay vì la cà quán xá.
Giữa không gian đô thị chật chội và khói bụi, mảnh vườn nhỏ này đã trở thành góc thư giãn lý tưởng, mang đến nguồn năng lượng tích cực và giúp các con anh có cơ hội trải nghiệm thiên nhiên gần gũi như ở làng quê.
Ảnh: VietNamnet, Dân Việt