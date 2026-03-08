Cận cảnh khu vườn "2 trong 1" trên tầng 5, nuôi cá trồng rau khép kín, thu hoạch cả nửa tạ dưa lưới

Thành quả sau những ngày miệt mài vun vén là một khu vườn xanh mướt, giúp gia đình anh tiết kiệm được vài triệu đồng chi phí sinh hoạt mỗi tháng nhờ hiếm khi phải đi chợ mua rau quả. Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, khu vườn còn làm thay đổi lối sống của gia chủ 40 tuổi, khi anh chọn dành thời gian chăm sóc cây cối cùng vợ con thay vì la cà quán xá.