“Sức sống hàng Việt” số 2 - hàng Việt dành cho phái đẹp

Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội như hóa mỹ phẩm chiết xuất từ sâm, thảo dược bản địa và các sản phẩm chế biến từ dừa - một trong những nông sản thế mạnh của nước ta, theo hình thức trực tiếp kết hợp nền tảng số.

Hưởng ứng cùng hoạt động của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thương hiệu Dừa Vietcoco và Cofusion chuyên các sản phẩm từ thực phẩm - giải khát - mỹ phẩm cao cấp cùng đồng hành mang đến 1 phiên livestream cực kỳ ấn tượng với nhiều ưu đãi lớn dành cho người tiêu dùng.

Đằng sau danh mục sản phẩm đa dạng là câu chuyện chuyển mình của ngành dừa Việt. Từ vùng nguyên liệu gắn với người nông dân, doanh nghiệp đầu tư công nghệ, kiểm soát chất lượng và xây dựng chuỗi giá trị khép kín. Trái dừa vì thế không còn chỉ là nông sản mà trở thành sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Trong hành trình đó, sự kiện Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức từ ngày 07 – 09/3/2026 tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một điểm kết nối quan trọng. Chương trình có sự đồng hành của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, TikTok Việt Nam và TikTok Shop, tạo nên sự liên kết giữa quản lý nhà nước, hạ tầng thanh toán và thương mại điện tử.

Tại sự kiện, Vietcoco và Cofusions không chỉ tham gia trưng bày mà còn góp mặt trong hoạt động livestream và bán hàng kết hợp thanh toán không tiền mặt. Phiên livestream phát sóng từ 09h00 – 12h00 ngày 08/3/2026 tại kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, triển khai nhiều chương trình giá ưu đãi và quà tặng độc quyền, giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng theo cách trực tiếp, nhanh chóng và linh hoạt. Song song đó, không gian trưng bày mở cửa xuyên suốt ba ngày tại 62 Tràng Tiền – khu vực được xem là "phố hàng hiệu" của Thủ đô – góp phần khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của hàng Việt trong không gian tiêu dùng hiện đại.

Thông qua "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2, Vietcoco tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, hòa nhập sâu vào hệ sinh thái thương mại số và từng bước nâng tầm trái dừa Việt.