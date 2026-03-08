Thị trường quà tặng 8/3/2026 sôi động: Hoa, mỹ phẩm và quà cá nhân hóa “lên ngôi"

Những ngày qua, thị trường quà tặng tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Các cửa hàng hoa tươi, quà lưu niệm và mỹ phẩm đồng loạt tung ra nhiều mẫu sản phẩm đa dạng nhằm phục vụ khách hàng trong dịp lễ này.

Nhiều mẫu hoa tươi được các cửa hàng bày bán đa dạng phục vụ nhu cầu quà tặng dịp 8/3.

Chiều 7/3, theo ghi nhận của phóng viên Đời sống và Pháp luật, không khí mua sắm tại các cửa hàng hoa trên tuyến phố Nguyễn Trãi khá sôi động. Nhiều cửa hàng bày bán đa dạng các loại hoa tươi từ bó hoa nhỏ, giỏ hoa cho đến lẵng hoa được thiết kế theo yêu cầu.

Theo khảo sát, giá hoa năm nay dao động từ khoảng 250.000 đồng đến gần 1.000.000 đồng, tùy vào loại hoa, kích thước cũng như cách trang trí theo yêu cầu của khách hàng.

Giá các bó hoa tươi dịp 8/3 dao động từ 250.000 đồng đến gần 1.000.000 đồng tùy loại và cách trang trí.

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Thu, chủ một cửa hàng hoa lâu năm trên phố Nguyễn Trãi (Hà Đông), cho biết những ngày cận 8/3 lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường. Nhiều khách hàng chủ động đặt hoa trước để kịp tặng người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong dịp lễ.

Anh Bùi Việt Hùng (Hà Nội) cho biết chiều 7/3 anh tranh thủ ghé cửa hàng hoa để chọn mua một bó hoa tặng người thân nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Theo anh Hùng, dù giá hoa trong dịp lễ có tăng nhẹ so với ngày thường nhưng đây là món quà mang nhiều ý nghĩa.

Anh Bùi Việt Hùng chia sẻ.

“Ngày 8/3 là dịp để bày tỏ sự quan tâm và tình cảm tới mẹ, vợ hay người thân trong gia đình. Một bó hoa không cần quá cầu kỳ nhưng thể hiện được sự trân trọng,” anh Hùng chia sẻ.

Không khí mua sắm hoa tươi nhộn nhịp tại các cửa hàng trên phố Nguyễn Trãi chiều 7/3.

Chia sẻ với PV, chị Đồng Ly (Hà Đông, Hà Nội) nói, là phụ nữ ai cũng muốn nhận được sự quan tâm trong dịp này, sự quan tâm có thể là một lời chúc hay một cuộc điện thoại... thể hiện sự trân trọng đối với chị em phụ nữ. Đặc biệt dịp này cũng để những người đàn ông quan tâm không chỉ đến vợ hoặc người yêu mà còn đến mẹ, chị, em gái... những người thân thương trong cuộc đời họ.

Chị Đồng Ly nhận bó hoa sáp nhân dịp 8/3 từ người thân cho biết, món quà tuy giản dị nhưng chứa đầy tình cảm.

Bên cạnh các cửa hàng hoa, theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực phố Nhà Thờ, không khí mua sắm quà tặng cũng diễn ra khá nhộn nhịp. Nhiều cửa hàng trưng bày đa dạng các mặt hàng như gấu bông, hộp quà, đồ lưu niệm và các sản phẩm quà tặng được thiết kế sẵn.

Gấu bông và quà lưu niệm là lựa chọn phổ biến của nhiều bạn trẻ trong dịp 8/3.

Trong đó, các sản phẩm gấu bông, hộp quà kèm hoa sáp, quà tặng trang trí dễ thương được nhiều bạn trẻ lựa chọn để dành tặng bạn gái, người thân hoặc bạn bè nhân dịp 8/3. Giá các mặt hàng quà tặng tại đây dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng, tùy kích thước và mẫu mã sản phẩm.

Không chỉ hoa tươi và quà lưu niệm, các cửa hàng mỹ phẩm trên tuyến phố Nguyễn Trãi cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể trong những ngày cận lễ. Nhiều cửa hàng chuẩn bị sẵn các set mỹ phẩm được đóng gói đẹp mắt để phục vụ nhu cầu làm quà tặng.

Các cửa hàng mỹ phẩm trên đường Nguyễn Trãi trưng bày nhiều combo quà tặng dịp 8/3.

Theo ghi nhận, các túi quà combo mỹ phẩm thường bao gồm nhiều sản phẩm chăm sóc da hoặc trang điểm như son môi, kem dưỡng, nước tẩy trang… được đóng gói chỉn chu trong hộp hoặc túi quà trang trí. Giá các combo mỹ phẩm tại đây từ khoảng 800.000 đồng trở lên, tùy theo thương hiệu và số lượng sản phẩm trong bộ quà tặng.

Các tiểu thương cho biết sức mua thường tăng mạnh vào buổi chiều và tối khi nhiều khách hàng tranh thủ sau giờ làm việc đi chọn quà. Những món quà mang tính thiết thực, được đóng gói sẵn và có hình thức bắt mắt đang trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng trong dịp 8/3 năm nay.