Đặt trái cây bàn thờ: 4 NÊN - 3 KHÔNG để cầu bình an, tránh xui xẻo

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, hoa quả là lễ vật quen thuộc trên bàn thờ gia tiên vào ngày rằm, mùng một hay các dịp lễ Tết. Không chỉ mang ý nghĩa dâng lên những gì tươi ngon nhất, mỗi loại quả còn gắn với những quan niệm tượng trưng khác nhau về may mắn, tài lộc và sự bình an của gia đình. Vì vậy, việc chọn trái cây bày trên bàn thờ không đơn thuần là lựa quả đẹp mà còn cần phù hợp với quan niệm phong tục.

Dưới đây là những loại quả thường được nhiều gia đình ưu tiên dâng cúng, cùng một số loại nên tránh để không ảnh hưởng đến ý nghĩa tốt lành của không gian thờ tự.

4 loại quả nên chọn để trưng bàn thờ

1. Lựu

Quả lựu với lớp vỏ đỏ căng mọng và bên trong chứa rất nhiều hạt từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, may mắn. Trong quan niệm dân gian, hình ảnh những hạt lựu chen chúc nhau còn gợi đến mong ước gia đình đông vui, con cháu đủ đầy. Vì vậy, nhiều gia đình chọn lựu để đặt trên bàn thờ như một cách gửi gắm mong muốn về hạnh phúc gia đình, sức khỏe và phúc lộc cho các thế hệ trong nhà.

2. Cam, quýt, bưởi

Các loại quả họ cam quýt có hình tròn đầy đặn, màu sắc tươi sáng nên thường được liên tưởng đến sự đủ đầy và sung túc. Theo quan niệm phong thủy, hình dáng tròn của chúng giống như những đồng tiền xu, mang ý nghĩa chiêu tài, hút lộc. Đặc biệt, bưởi, nhất là bưởi ruột đỏ còn được nhiều gia đình chọn đặt trên bàn thờ vì màu đỏ tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Cũng vì thế mà trên mâm ngũ quả ngày Tết, bưởi thường đóng vai trò là loại quả trung tâm.

3. Táo

Táo là loại trái cây khá phổ biến trong các mâm lễ cúng. Trong nhiều nền văn hóa, quả táo gắn với những ý nghĩa tốt lành về sự dư dả và gắn kết. Còn trong văn hóa Á Đông, chữ "táo" trong tiếng Trung phát âm gần với chữ "bình" trong từ "bình an", nên loại quả này thường được dùng để gửi lời chúc về sự yên ổn, thuận hòa trong gia đình. Khi đặt táo lên bàn thờ, nhiều người xem đó như một cách cầu mong sự bình an và đoàn viên.

4. Thanh long

Thanh long cũng là loại quả thường được nhiều gia đình chọn đặt trên bàn thờ. Quả có hình dáng tròn đầy, vỏ hồng nổi bật cùng những tai xanh hướng lên trông giống hình ảnh rồng bay. Theo quan niệm dân gian, điều này gợi liên tưởng đến hình ảnh "rồng gặp mây", biểu trưng cho sự hanh thông, gặp thời gặp vận. Chính vì vậy, nhiều người bày thanh long trên bàn thờ với mong muốn gia đình gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi và mọi việc trong cuộc sống đều suôn sẻ.

3 loại quả nên tránh bày trên bàn thờ

1. Hoa quả giả

Theo quan niệm truyền thống, lễ vật dâng lên tổ tiên và thần linh cần thể hiện sự thành tâm của gia chủ. Vì vậy, hoa quả giả dù đẹp hay bền vẫn không được khuyến khích sử dụng trong các nghi lễ thờ cúng. Trái lại, trái cây tươi sẽ phù hợp hơn vì thể hiện lòng thành, đồng thời cũng mang ý nghĩa dâng lên những gì tốt nhất trong cuộc sống thường ngày.

2. Những loại quả có vị đắng, cay hoặc quá chua

Một số loại quả như khổ qua, ớt hay khế thường mang vị đắng, cay hoặc chua gắt. Trong quan niệm dân gian, những hương vị này gợi liên tưởng đến những khó khăn, cay đắng trong cuộc sống. Vì vậy, nhiều gia đình kiêng bày những loại quả này trên bàn thờ để tránh mang ý nghĩa không may mắn vào không gian thờ cúng.

3. Trái cây quá chín

Những loại quả đã quá chín thường nhanh hỏng và dễ thu hút côn trùng như ruồi giấm, ảnh hưởng đến sự sạch sẽ và trang nghiêm của khu vực thờ tự. Do đó, khi chuẩn bị trái cây dâng cúng, nên chọn những quả còn tươi, chín vừa phải và có hình thức đẹp để giữ cho bàn thờ luôn gọn gàng, thanh tịnh.

Nguồn: Tổng hợp