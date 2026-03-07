Kỳ Duyên đập hộp bộ nồi niêu giá chấn động, Thiên Ân bình luận ngay 1 câu

Tết 2026 đánh dấu lần đầu Hoa hậu Kỳ Duyên đón năm mới trong căn nhà mới sang xịn mà cô vừa tậu. Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của nàng Hậu gây ấn tượng với phong cách hiện đại, tinh tế và đầy đủ tiện nghi. Trong đó, căn bếp nhanh chóng trở thành "background" quen thuộc khi Kỳ Duyên thường xuyên đăng tải các clip unbox đồ gia dụng cho tổ ấm.

Mới đây, nàng Hậu tiếp tục khiến dân tình chú ý khi khoe bộ sưu tập nồi niêu toàn hàng xịn, nhìn qua đã thấy "đắt xắt ra miếng". Dưới phần bình luận, Hoa hậu Thiên Ân - người được cư dân mạng gọi vui là "bạn cùng nhà" của Kỳ Duyên, cũng nhanh chóng có màn review BST nồi niêu một cách ngắn gọn và hài hước: "Nặng lắm, trộm vía nấu ăn xong lên cơ luôn. Nhưng được cái giữ nóng lâu và nấu đồ ăn ngon".





Cận cảnh 7 chiếc nồi nhà bếp "đắt xắt ra miếng" của Kỳ Duyên

Toàn bộ 7 chiếc nồi xuất hiện trong màn unbox lần này của Kỳ Duyên đều đến từ Staub, thương hiệu nồi gang tráng men cao cấp của Pháp vốn rất được giới yêu bếp ưa chuộng. Nàng Hậu lựa chọn nhiều kích thước khác nhau để phục vụ đa dạng nhu cầu nấu nướng như hầm xương, nấu cá, nấu lẩu hay chế biến các món kho. Mỗi chiếc nồi đều có thiết kế xinh xắn, màu sắc nổi bật như vàng, đỏ, cam, xanh bơ hay xanh đậm, nhìn vào đã thấy rất hợp với một căn bếp được chăm chút kỹ lưỡng.

Bề mặt mỗi chiếc nồi đều bóng đẹp, đúng gu thẩm mỹ của Kỳ Duyên khi vừa dùng để nấu nướng vừa có thể bày biện giúp căn bếp thêm phần bắt mắt. Và không ngạc nhiên khi đi cùng vẻ ngoài xịn xò là mức giá không hề rẻ. Mỗi chiếc nồi Staub mà Kỳ Duyên chọn mua có mức giá dao động 1-8 triệu đồng tùy kích thước và dòng sản phẩm. Tính sơ bộ, bộ 7 chiếc nồi này tiêu tốn vài chục triệu đồng, đủ để thấy nàng Hậu đầu tư mạnh tay thế nào cho gian bếp trong nhà mới.

Là dòng nồi gang tráng men nên mỗi chiếc đều khá nặng tay, vì vậy "bạn cùng nhà" Thiên Ân mới hài hước nhận xét rằng nồi thì nặng thật nhưng bù lại nấu ăn rất ngon vì giữ nhiệt lâu. Đây cũng là ưu điểm quen thuộc của các dòng nồi gang cao cấp, giúp món ăn chín đều và giữ nóng tốt sau khi nấu.

Có thể thấy chất lượng cùng ngoại hình xinh xắn, sang xịn của bộ nồi này đã khiến Kỳ Duyên cực kỳ thích thú. Trong suốt video unbox, nàng Hậu liên tục xuýt xoa khen nồi đẹp, màu sắc bắt mắt và không giấu được sự hào hứng khi lần lượt mở từng chiếc. Nhìn cách Kỳ Duyên nâng niu từng món đồ cũng đủ hiểu cô "đam mê" bộ nồi này đến mức nào.