Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang cắm hoa cúc trên bàn thờ ngày Rằm, mùng 1

Hoa cúc từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt khi chuẩn bị lễ cúng vào ngày mùng 1 và ngày Rằm âm lịch. Tuy nhiên, một thói quen tưởng chừng rất nhỏ trong việc cắm hoa cúc lại đang diễn ra khá phổ biến: để hoa héo trên bàn thờ trong nhiều ngày mà không thay mới.

Các chuyên gia văn hóa và phong tục thờ cúng cảnh báo, điều này không chỉ làm giảm tính trang nghiêm của không gian thờ tự mà còn cho thấy sự thiếu chăm chút đối với nơi linh thiêng trong gia đình.

Sai lầm phổ biến: Để hoa cúc héo lâu ngày trên bàn thờ

Trong nhiều gia đình, hoa cúc thường được mua và cắm lên bàn thờ vào ngày Rằm hoặc mùng 1, sau đó giữ nguyên trong nhiều ngày. Ban đầu hoa còn tươi, cánh vàng rực rỡ, nhưng chỉ sau vài hôm, nước trong bình bắt đầu đục, thân hoa mềm dần, cánh rụng xuống bàn thờ. Dù vậy, không ít người vẫn để nguyên bình hoa cho đến khi hoa héo hoàn toàn mới dọn đi.

Theo các chuyên gia về văn hóa truyền thống, hoa tươi trên bàn thờ tượng trưng cho sự thanh khiết và lòng thành kính của con cháu khi dâng lễ lên tổ tiên. Vì vậy, việc để hoa héo lâu ngày không chỉ làm mất đi vẻ đẹp trang nghiêm của không gian thờ cúng mà còn tạo cảm giác thiếu gọn gàng, sạch sẽ. Trong môi trường kín như phòng thờ hoặc khu vực thờ cúng trong nhà, bình nước hoa để lâu ngày còn có thể bốc mùi, ảnh hưởng tới vệ sinh chung.

Thực tế, hoa cúc vốn là loại hoa có độ bền khá tốt, có thể tươi trong nhiều ngày nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị gia đình nên thay nước thường xuyên và theo dõi tình trạng của hoa. Khi hoa bắt đầu héo, rụng cánh hoặc nước trong bình chuyển màu, tốt nhất nên hạ bình hoa xuống và thay hoa mới nếu cần. Điều này giúp bàn thờ luôn giữ được sự tươi mới và trang nghiêm, đúng với tinh thần của việc thờ cúng.

Một lỗi khác nhiều gia đình mắc phải: Cắm hoa quá dày hoặc quá cao

Bên cạnh việc để hoa héo quá lâu, một sai lầm khác cũng khá phổ biến là cắm quá nhiều hoa trong một bình hoặc chọn bình hoa quá cao so với kích thước bàn thờ. Nhiều người cho rằng bình hoa càng đầy, càng nhiều cành thì càng đẹp và thể hiện sự chu đáo khi chuẩn bị lễ cúng.

Tuy nhiên, trong cách bài trí bàn thờ truyền thống của người Việt, bát hương luôn được đặt ở vị trí trung tâm và là điểm quan trọng nhất của không gian thờ cúng. Các vật phẩm khác như hoa tươi, đĩa quả, chén nước chỉ đóng vai trò bổ trợ và thường được đặt hai bên để tạo sự cân đối.

Khi bình hoa quá lớn hoặc cắm quá dày, phần tán hoa có thể che khuất bát hương, bài vị hoặc ảnh thờ. Điều này làm mất đi sự hài hòa của bàn thờ và khiến bố cục trở nên rối mắt. Ngoài ra, bình hoa quá cao còn dễ làm đổ nước khi di chuyển hoặc khi thắp hương, gây bất tiện trong quá trình thờ cúng.

Các chuyên gia phong tục cho rằng bình hoa trên bàn thờ nên có kích thước vừa phải, cắm số lượng cành vừa đủ để tạo sự gọn gàng, thanh thoát. Một bình hoa được cắm ngay ngắn, không quá dày và có chiều cao hợp lý sẽ giúp không gian thờ cúng trở nên trang nghiêm hơn.

Vì sao cúc thường được chọn cắm bàn thờ?

Dù có những lưu ý trong cách cắm và chăm sóc, hoa cúc vẫn là loài hoa được nhiều gia đình lựa chọn khi dâng lên bàn thờ vào ngày Rằm và mùng 1. Trong văn hóa Á Đông, hoa cúc nằm trong bộ "tứ quý" gồm tùng, cúc, trúc, mai, tượng trưng cho sự thanh cao, bền bỉ và trường thọ.

Đặc biệt, hoa cúc vàng thường được xem là biểu tượng của sự ấm áp, phúc lộc và may mắn. Sắc vàng tươi sáng của hoa mang lại cảm giác trang trọng, phù hợp với không gian thờ tự trong gia đình. Ngoài ra, hoa cúc cũng khá bền, dễ mua và có thể giữ được độ tươi lâu nếu được thay nước thường xuyên.

Để bàn thờ luôn giữ được vẻ trang nghiêm, các gia đình nên chọn những cành hoa cúc còn tươi, cánh nguyên vẹn, không dập nát. Bình hoa cần được thay nước định kỳ và đặt ở vị trí cân đối trên bàn thờ. Khi hoa bắt đầu héo hoặc rụng cánh, gia chủ nên chủ động hạ xuống để giữ cho không gian thờ cúng luôn sạch sẽ và gọn gàng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm