Thông báo đặc biệt tới các gia đình dùng Internet cáp quang: 3 nhà mạng đồng loạt tăng giá gói cước

Thông tin về việc điều chỉnh giá Internet cáp quang đang thu hút sự chú ý của nhiều người dùng, đặc biệt là các hộ gia đình đang sử dụng dịch vụ này hằng ngày. Một số nhà mạng lớn tại Việt Nam đã thay đổi mức giá của các gói Internet cáp quang dành cho khách hàng cá nhân.

Cụ thể, thông tin từ báo điện tử VnExpress, ba nhà mạng lớn gồm Viettel, VNPT và FPT Telecom đã đồng loạt điều chỉnh mức giá của gói Internet cáp quang thấp nhất. Mức cước mới hiện dao động khoảng 190.000–195.000 đồng/tháng, trong khi trước đây nhiều gói phổ biến có giá khoảng 180.000 đồng/tháng.

Ảnh minh hoạ

Gói Internet cơ bản của một số nhà mạng hiện được công bố ở mức khoảng 195.000 đồng/tháng với Viettel và FPT, trong khi VNPT ở mức khoảng 190.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này chủ yếu áp dụng với các khách hàng đăng ký mới, còn những người đang sử dụng dịch vụ trước đó vẫn có thể tiếp tục duy trì mức giá cũ trong thời gian nhất định.

Ngoài ra, tại một số khu vực đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, mức cước của các gói Internet gia đình có thể cao hơn, dao động khoảng 235.000–255.000 đồng/tháng tùy gói dịch vụ và chính sách của từng nhà mạng.

Các chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông cho rằng việc điều chỉnh giá gói cước có thể liên quan tới nhiều yếu tố như chi phí đầu tư hạ tầng mạng, nhu cầu dữ liệu ngày càng lớn của người dùng và việc mở rộng các tuyến cáp quang quốc tế.

Ảnh minh hoạ

Theo báo Lao Động, tốc độ Internet cố định của Việt Nam những năm gần đây đã cải thiện đáng kể. Một số thống kê cho thấy tốc độ Internet cố định trung bình tại Việt Nam đạt hơn 270 Mbps, thuộc nhóm khá cao trong khu vực. Điều này cho thấy hạ tầng mạng đang được đầu tư và nâng cấp liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập ngày càng lớn của người dùng.

Internet đã trở thành khoản chi quen thuộc của nhiều gia đình

Trong bối cảnh đời sống số ngày càng phát triển, Internet gần như đã trở thành một dịch vụ thiết yếu trong mỗi gia đình. Không chỉ phục vụ nhu cầu truy cập thông tin, Internet còn gắn liền với nhiều hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều gia đình hiện sử dụng Internet cho làm việc từ xa, học trực tuyến, xem truyền hình qua Internet, giải trí trên các nền tảng video hay vận hành các thiết bị nhà thông minh. Không ít hộ gia đình có thể có từ 3 đến 6 thiết bị kết nối Internet cùng lúc, bao gồm điện thoại, máy tính, tivi thông minh hoặc camera an ninh.

Vì vậy, dù mức điều chỉnh giá cước không quá lớn, thông tin các nhà mạng thay đổi gói Internet vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều hộ gia đình, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đang ngày càng được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ảnh minh hoạ

Chọn gói Internet phù hợp để tránh lãng phí

Trong bối cảnh giá Internet cáp quang có xu hướng điều chỉnh, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng người dùng cũng nên cân nhắc lại nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình để lựa chọn gói cước phù hợp, tránh lãng phí. Trên thực tế, không phải gia đình nào cũng cần tới những gói tốc độ rất cao.

Với các hộ gia đình có 2–3 người, chủ yếu dùng Internet cho các nhu cầu cơ bản như lướt web, xem video, học trực tuyến hay làm việc từ xa, các gói cáp quang phổ biến khoảng 300 Mbps thường đã đủ đáp ứng ổn định.

Trong khi đó, những gia đình có nhiều thiết bị kết nối cùng lúc như smart TV, camera an ninh, máy chơi game hoặc thường xuyên tải dữ liệu dung lượng lớn có thể cân nhắc các gói tốc độ cao hơn để đảm bảo trải nghiệm mượt mà. Ngoài tốc độ đường truyền, người dùng cũng nên chú ý tới các yếu tố khác như thiết bị modem đi kèm, vùng phủ sóng Wi-Fi trong nhà hoặc các chương trình khuyến mại khi đăng ký dịch vụ.

Một số nhà mạng hiện cũng cung cấp các gói kết hợp Internet và truyền hình hoặc ưu đãi khi đóng cước dài hạn, giúp người dùng tiết kiệm chi phí so với thanh toán từng tháng. Theo các chuyên gia công nghệ, thay vì lựa chọn gói cước chỉ dựa vào tốc độ quảng cáo, việc cân đối giữa nhu cầu sử dụng, số lượng thiết bị trong gia đình và chi phí hàng tháng sẽ giúp tối ưu hiệu quả sử dụng Internet trong thời gian dài.