4 món đẹp bất bại trong tủ đồ, chị em nào cũng nên sắm

Xu hướng ăn mặc luôn có nhiều thay đổi, mỗi mùa lại xuất hiện thêm những trào lưu mới khiến không ít người dễ rơi vào vòng xoáy mua sắm theo trend. Dù đổi mới liên tục, vẫn có những món đồ được xem là "bất bại", dẫu thời gian trôi qua vẫn giữ được sức hút và luôn có chỗ đứng trong tủ đồ của phái đẹp. Những thiết kế này không chỉ dễ mặc, dễ phối mà còn phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đi làm, đi chơi cho đến dạo phố thường ngày. Nếu muốn xây dựng một tủ đồ vừa đẹp vừa bền vững theo thời gian, chị em rất nên cân nhắc đầu tư vào 4 kiểu trang phục dưới đây.

Quần ống rộng: Thoải mái, tôn dáng và cực dễ phối

Quần ống rộng là một trong những món đồ thời trang được yêu thích suốt nhiều năm qua và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thiết kế đặc trưng với phần ống suông hoặc rộng giúp tạo cảm giác thoải mái khi mặc, đồng thời mang lại vẻ ngoài phóng khoáng và hiện đại.

Điểm thú vị của kiểu quần này là sự đa dạng về độ rộng cũng như chất liệu. Chị em có thể lựa chọn những chiếc quần vải ống rộng thanh lịch để mặc đi làm, quần jeans ống rộng trẻ trung khi dạo phố hoặc những thiết kế ống rộng mềm mại để tạo cảm giác nữ tính hơn. Ngoài ra, quần ống rộng cũng rất dễ phối đồ. Chỉ cần kết hợp cùng áo thun, áo sơ mi hoặc áo hai dây là đã có ngay một outfit vừa gọn gàng vừa thời trang. Đây chính là lý do vì sao chiếc quần này gần như luôn xuất hiện trong tủ đồ của nhiều chị em.