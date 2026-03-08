4 mẫu váy hè "chuốc say" mọi cô gái, giúp nàng mặc đẹp không trượt phát nào

Mùa hè đến cũng là lúc tủ đồ của hội con gái bắt đầu được “refresh” bằng những chiếc váy nhẹ nhàng, mát mẻ và đầy nữ tính. Không cần phối đồ quá cầu kỳ, chỉ cần chọn đúng kiểu váy là đã có ngay một outfit xinh xắn để đi chơi, đi du lịch hay dạo phố cuối tuần. Dưới đây là 4 kiểu váy mùa hè vừa dễ mặc vừa tôn dáng, gần như cô gái nào diện lên cũng đẹp.

Váy hoa nhí

Váy hoa nhí luôn là lựa chọn quen thuộc mỗi khi hè về. Họa tiết hoa nhỏ mang lại cảm giác dịu dàng và tươi tắn, giúp tổng thể outfit trông nữ tính hơn mà không hề sến. Những gam màu sáng như trắng, kem, vàng nhạt hay xanh pastel đặc biệt hợp với không khí mùa hè, tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu.

Kiểu váy này cũng rất linh hoạt khi diện. Bạn có thể mặc đi cafe, đi dạo phố hay mang theo trong những chuyến du lịch ngắn ngày. Chỉ cần kết hợp với sandal quai mảnh, giày búp bê hoặc sneaker trắng là đã có ngay một set đồ đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật.

Váy maxi

Nếu đang chuẩn bị cho những chuyến đi biển hoặc du lịch mùa hè, váy maxi gần như là item không thể thiếu. Dáng váy dài kết hợp cùng chất vải mềm và nhẹ tạo nên cảm giác bay bổng rất đặc trưng. Đây cũng là kiểu váy lên hình cực kỳ đẹp, đặc biệt khi chụp ở những không gian ngoài trời.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, váy maxi còn được yêu thích vì khả năng che khuyết điểm khá tốt. Phom váy dài giúp tổng thể trông thanh thoát hơn, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển. Chỉ cần thêm một chiếc mũ cói hoặc túi tote là đã hoàn thiện một outfit mùa hè đúng chuẩn.

Váy babydoll

Váy babydoll là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nóng nực khi bạn muốn mặc gì đó thật thoải mái nhưng vẫn xinh xắn. Thiết kế đặc trưng với phần thân trên gọn gàng và chân váy xòe nhẹ giúp tạo cảm giác trẻ trung, dễ thương và rất dễ mặc.

Một điểm cộng lớn của kiểu váy này là phù hợp với nhiều dáng người khác nhau. Form váy rộng giúp che phần bụng khá tốt, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng và năng động. Babydoll làm từ chất liệu cotton hoặc linen thường được yêu thích trong mùa hè vì thoáng mát và dễ chịu.

Váy sơ mi

Với những cô nàng thích phong cách gọn gàng và thanh lịch, váy sơ mi là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Thiết kế cổ áo và hàng cúc phía trước giúp tổng thể trông chỉn chu hơn so với nhiều kiểu váy casual khác, nhưng vẫn giữ được sự thoải mái đặc trưng của trang phục mùa hè.

Váy sơ mi có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đi làm, đi học cho đến gặp gỡ bạn bè. Một chiếc thắt lưng nhỏ đi kèm sẽ giúp tạo điểm nhấn cho vòng eo và khiến outfit trông gọn gàng hơn.



