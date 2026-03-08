Ái nữ của Ngô Thanh Vân chính thức ăn dặm, Huy Trần khoe loạt “đồ nghề” xịn sò, một chiếc máy đã hơn 6 triệu khiến các mẹ bỉm trầm trồ

Bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, đã chính thức bước vào giai đoạn ăn dặm, cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển đầu đời. Hai bố mẹ đang vô cùng hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng để đồng hành cùng con.

Trong đoạn clip mới đây, ông bố bỉm sữa Huy Trần đã chia sẻ hàng loạt dụng cụ phục vụ cho việc ăn dặm của bé như ghế ăn, yếm, bát đĩa và các vật dụng hỗ trợ khác, cho thấy sự chu đáo và tỉ mỉ của hai vợ chồng khi bước vào giai đoạn mới cùng con.

Bé Gạo ăn dặm: Bố bỉm Huy Trần review dụng cụ thiết bị hỗ trợ và đồng hành cùng bé trong giai đoạn này.

Không chỉ chuẩn bị về vật chất, Ngô Thanh Vân còn dành thời gian nghiên cứu sách và tài liệu để lựa chọn phương pháp ăn dặm phù hợp nhất cho bé Gạo. Sau quá trình tìm hiểu, cô quyết định áp dụng phương pháp ăn dặm tự chủ (BLW – Baby Led Weaning).

Đây là cách cho bé tự cầm, tự khám phá và ăn các loại thực phẩm mềm được cắt phù hợp, thay vì đút thìa như phương pháp truyền thống. Phương pháp này giúp trẻ rèn luyện khả năng cầm nắm, nhai nuốt và nhận biết cảm giác no - đói một cách tự nhiên, đồng thời khuyến khích sự độc lập ngay từ những bữa ăn đầu đời. Với sự chuẩn bị kỹ càng và tâm huyết của bố mẹ, hành trình ăn dặm của bé Gạo hứa hẹn sẽ đầy thú vị và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

1. Chuẩn bị kiến thức

Bố Bỉm Huy Trần chia sẻ hai vợ chồng anh đã dày công nghiên cứu rất nhiều loại sách về ăn dặm cho bé để có được những kiến thức chuyên sâu trong quá trình này.

"Vợ mình đã sáng đêm đọc sách, tham khảo lời khuyên từ bạn bè... để hướng dẫn chồng cách nấu đồ ăn dặm cho em bé. Cảm ơn bà xã" - Huy Trần chia sẻ.

2. Các loại dụng cụ sơ chế và chế biến

Tiếp đến là vô vàn dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình chế biến đồ ăn dặm cho bé Gạo. Đương nihên không thể thiếu thớt và dao, riêng Huy Trần khuyên các mẹ bỉm nên dùng thớt gỗ, xoong nối chảo bằng inox để nấu đồ ăn cho bé.

* Máy hấp xay hỗn hợp dành cho em bé:

Bố bỉm sữa chia sẻ, anh chọn máy này vì cối xay bằng thủy tinh, bên trong còn có khay inox 3.4, giúp đảm bảo an toàn và giữ được đầy đủ các chất dinh dưỡng trong suốt quá trình xay hấp.

Máy xay hấp hỗn hợp hãng BÉABA Giá: 6.5 triệu

* Nhiệt kế cho đồ ăn, cân thực phẩm và cối riêng cho em bé:

3. Dụng cụ bảo quản

Ông bố bỉm sữa lựa chọn các loại hộp đựng bằng thủy tinh có lắp nhựa hoặc nắp silicon để bảo quản thực phẩm cho bé. Ngoài ra còn có khay silicon để đựng các loại nước cốt của nước hầm gà, cá, thịt... đổi món mỗi ngày cho bé Gạo.

* Bộ hộp, khay đựng thủy tinh, sicicon:

* Dụng cụ bảo quản bột/cháo cho bé:

Đây là một dụng cụ khá mới đối với các mẹ bỉm, theo Huy Trần chia sẻ thì với dụng cụ này anh có thể ép bột, đồ ăn dặm của bé vào khuôn túi để cấp đông trong tủ lạnh, Khi nào cần dùng thì lấy ra làm nóng lên và cho vào một hộp có tay cầm hai bên để bé tự cầm ăn.

Sản phẩm: Máy đóng gói thức ăn dặm Momcozy Giá: Khoảng 2 triệu

4. Dụng cụ ăn uống

Cuối cùng là dụng cụ ăn uống, đương nhiên không thể thiếu ghế ăn dặm cho bé. Đây là sản phẩm mà tất cả các mẹ bỉm rèn con ăn dặm đều cần đến.

* Ghế ngồi ăn cho bé:

Chiếc ghế ăn dặm này có dây đai để giúp bé ngồi vững vàng trên ghế. Một món đồ thật sự cần thiết khi muốn rèn cho bé kỷ luật ăn uống tập trung, tránh việc phải bế rong, hay sau này bé chạy nhảy khi ăn uống.

Bé Gạo đã biết ngồi ngay ngắn, vững vàng trên ghế ăn mỗi khi ăn sữa.

* Bộ dụng cụ bát đĩa, thìa, yếm... bằng silicon:

Sau khi đoạn clip chia sẻ về loạt dụng cụ phục vụ việc ăn dặm của bé Gạo được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi nổi với nhiều ý kiến từ các mẹ bỉm sữa. Không ít người cho rằng việc chuẩn bị quá nhiều đồ là không thật sự cần thiết.

Một số bình luận hài hước chia sẻ rằng họ nuôi con khá "đại khái", không sắm sửa quá nhiều dụng cụ mà con vẫn ăn uống ngon lành, phát triển bình thường. Cũng có ý kiến nhận xét rằng gia đình có điều kiện nên mua sắm rất nhiều thứ, nhưng thực tế có khi lại không dùng hết, dễ dẫn đến lãng phí.

Tuy vậy, nhiều mẹ bỉm khác cũng lên tiếng bênh vực và cho rằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng khi chăm con là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo họ, dù điều kiện kinh tế ra sao thì nhiều phụ huynh vẫn muốn tìm hiểu, đầu tư và chuẩn bị tốt nhất cho con trong từng giai đoạn phát triển.

Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn cách chăm sóc phù hợp với từng em bé và hoàn cảnh của mỗi gia đình. Bởi vậy, chuyện chuẩn bị nhiều hay ít dụng cụ ăn dặm thực chất chỉ là khác nhau về quan điểm nuôi con, miễn sao bố mẹ cảm thấy yên tâm và em bé phát triển khỏe mạnh.

Bố bỉm Huy Trần cũng chia sẻ thêm: "Như mọi người thấy rất là nhiều đồ nhưng các bạn đừng quá lo lắng. 2-3 tuần đầu bé ăn dặm tự chủ chỉ là học cách thao tác đồ ăn bằng tay, thử các vị và làm quen với khung giờ ăn uống với bố mẹ mà thôi. Dinh dưỡng thì 80 - 90% vẫn đến từ sữa mẹ, sữa công thức tùy các bố mẹ. Bắt đầu cho bé ăn dặm, nên học hỏi thêm để có chút kiến thức, và cho bé ăn để trải nghiệm. Quá trình này rất dễ thương, thú vị".