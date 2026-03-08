3 mẫu giày hè êm chân tôn dáng, diện với quần jeans hay chân váy đều "over hợp"

Mùa hè là lúc những outfit trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, vì vậy việc chọn một đôi giày vừa êm chân vừa dễ phối đồ cũng trở nên quan trọng không kém. Một đôi giày phù hợp không chỉ giúp việc di chuyển dễ chịu hơn mà còn khiến tổng thể trang phục trông hài hòa và tôn dáng hơn.

Với những ngày đi học, đi làm hay dạo phố, nhiều cô gái thường ưu tiên những kiểu giày có thiết kế đơn giản, dễ kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Từ quần jeans năng động đến chân váy nữ tính, chỉ cần chọn đúng kiểu giày là outfit đã trông gọn gàng và cuốn hút hơn hẳn. Dưới đây là 3 kiểu giày mùa hè vừa thoải mái vừa dễ mặc, gần như có thể kết hợp với mọi set đồ.

Giày thể thao trắng

Giày thể thao trắng gần như là lựa chọn quen thuộc của rất nhiều cô gái. Thiết kế đơn giản cùng gam màu trung tính giúp kiểu giày này dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ năng động đến nữ tính. Khi mặc cùng quần jeans, giày thể thao trắng tạo nên tổng thể trẻ trung và gọn gàng. Đây là combo đơn giản nhưng gần như không bao giờ lỗi mốt. Nếu phối với chân váy ngắn hoặc váy midi, đôi giày lại mang đến cảm giác năng động và hiện đại hơn cho outfit.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, giày thể thao còn ghi điểm nhờ sự thoải mái. Phần đế êm và thiết kế ôm chân giúp việc di chuyển trong thời gian dài trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt trong những ngày phải đi lại nhiều.

Sandal quai mảnh

Sandal quai mảnh là kiểu giày rất đặc trưng của mùa hè. Thiết kế nhẹ nhàng, thoáng chân giúp đôi giày này trở thành lựa chọn lý tưởng trong những ngày thời tiết nóng. Một đôi sandal quai mảnh có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Khi đi cùng váy hoa nhí hoặc váy maxi, tổng thể outfit trông mềm mại và nữ tính hơn. Nếu mặc cùng quần jeans hoặc quần short, đôi giày lại mang đến cảm giác gọn gàng và thanh thoát. Sandal quai mảnh cũng có nhiều biến tấu như đế bệt hoặc đế thấp. Những thiết kế đơn giản với gam màu trung tính thường được yêu thích vì dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Giày búp bê

Giày búp bê là lựa chọn quen thuộc với những cô nàng thích phong cách nhẹ nhàng và nữ tính. Kiểu giày này thường có thiết kế gọn gàng, ôm chân và khá dễ mang trong nhiều hoạt động hằng ngày.

Một đôi giày búp bê có thể kết hợp rất hợp với chân váy hoặc váy liền, giúp tổng thể trang phục trông mềm mại và thanh lịch. Khi phối cùng quần jeans, đôi giày lại tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn so với những kiểu giày thể thao năng động. Hiện nay, giày búp bê cũng được thiết kế đa dạng hơn với nhiều chất liệu và kiểu dáng khác nhau. Những đôi có phần mũi hơi nhọn hoặc form gọn thường giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn.



