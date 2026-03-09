Loại quả quen thuộc dễ dính thuốc trừ sâu, thấy bán nhiều ở chợ nhưng đừng mua vội

Nho là loại quả vừa ngon lại có rất nhiều công hiệu tuyệt vời trong việc bảo vệ sức khỏe con người. Đây là loại trái cây quen thuộc và có hương vị dễ ăn, đặc biệt được trẻ nhỏ yêu thích. Loại quả này giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều khoáng chất như canxi, kali, phốt pho, sắt, cùng protein và các vitamin nhóm B (B1, B2, B6), vitamin C và nhiều axit amin thiết yếu. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, nho thường được chế biến linh hoạt thành nước ép, nho khô, rượu vang, salad hoặc dùng trực tiếp.

Ngoài ra, nho còn là nguồn bổ sung vitamin K quan trọng, loại vitamin tan trong chất béo hỗ trợ quá trình đông máu và duy trì hệ xương chắc khỏe.

Một số nghiên cứu cho thấy resveratrol – hợp chất có trong nho – có khả năng giảm viêm, chống oxy hóa và góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Việc bổ sung khoảng 450 g nho mỗi ngày trong hai tuần được cho là có thể giúp giảm một số dấu hiệu nguy cơ liên quan đến ung thư đại tràng. Đối với người mắc huyết áp cao hoặc tiểu đường, nho cũng có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe.

Tuy giàu dinh dưỡng, nhưng vì lý do lợi nhuận trong sản xuất, nho lại là một trong những loại trái cây dễ bị ảnh hưởng bởi hóa chất bảo vệ thực vật. Nguyên nhân là do lớp vỏ của nho rất mỏng, dễ bị tổn thương nên thường phải sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ trong quá trình canh tác.

Để phòng ngừa nấm mốc và sâu bệnh gây hại, việc sử dụng thuốc trừ sâu và các hóa chất xử lý khác khá phổ biến. Vì vậy, người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý đến việc rửa và làm sạch nho kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

Đáng chú ý, từ năm 2004, Nhóm Công tác Môi trường (EWG) – một tổ chức phi lợi nhuận hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống – bắt đầu công bố bảng xếp hạng “Dirty Dozen”, liệt kê những loại nông sản không hữu cơ dễ nhiễm thuốc trừ sâu nhất. Danh sách này được tổng hợp dựa trên dữ liệu do Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thu thập.

Theo EWG, mức độ cảnh báo đối với nho đang gia tăng: từ vị trí thứ 8 trong danh sách năm 2023 đã tăng lên thứ 4 vào năm 2024.

Cụ thể, danh sách 12 loại rau quả có lượng thuốc trừ sâu cao nhất trên thị trường Mỹ như sau:

1. Dâu tây

2. Cải bó xôi

3. Cải xoăn, cải rổ và cải xanh

4. Nho

5. Đào

6. Lê

7. Quả xuân đào

8. Táo

9. Ớt chuông

10. Cherry

11. Quả việt quất

12. Đậu xanh

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khi phân tích 46 loại trái cây và rau củ, nho nằm trong nhóm thực phẩm phát hiện dư lượng từ hai loại thuốc trừ sâu trở lên.

Tiến sĩ Leonardo Trasande, chuyên gia thuộc NYU Langone (Mỹ), cho biết việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu, dù ở liều thấp, vẫn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những hóa chất này có thể tác động lên hệ thần kinh, gây kích ứng da, mắt, làm rối loạn nội tiết và thậm chí tăng nguy cơ ung thư. Trẻ nhỏ là nhóm nhạy cảm nhất, do não bộ đang phát triển rất dễ bị tổn thương.

Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy tiếp xúc với thuốc trừ sâu phosphat hữu cơ có liên quan đến nguy cơ giảm chỉ số IQ và rối loạn phát triển trí tuệ. Việc phơi nhiễm số lượng lớn thuốc trừ sâu còn có thể làm gián đoạn hệ thống nội tiết từ khi còn trong bụng mẹ, ảnh hưởng tới tăng trưởng, khả năng sinh sản và quá trình trao đổi chất.

Cách chọn nho sạch không lo "ngậm" thuốc trừ sâu

Để hạn chế nguy cơ tồn dư hóa chất, nên ưu tiên những chùm nho còn tươi: quả căng, vỏ không nhăn, màu đều và trên bề mặt còn lớp phấn trắng tự nhiên – lớp phấn này có thể lau đi và là dấu hiệu nho mới hái. Ngược lại, vỏ bóng loáng, mất lớp phấn hoặc cuống đã ngả nâu thường cho thấy nho đã để lâu.

Nếu thấy nho được bán rẻ bất thường, cần cảnh giác và kiểm tra kỹ về nguồn hàng cũng như chất lượng sản phẩm.

Cách rửa trái cây loại bỏ thuốc trừ sâu

- Nên rửa dưới vòi nước lạnh đang chảy: Cách đơn giản và hiệu quả nhất để loại bỏ cặn thuốc trừ sâu trên bề mặt là rửa trái cây và rau quả dưới vòi nước lạnh đang chảy. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chỉ riêng nước có thể làm giảm đáng kể cặn thuốc trừ sâu. Đáng chú ý một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm cho thấy, rửa sản phẩm dưới vòi nước chảy có thể loại bỏ tới 80% một số cặn thuốc trừ sâu.

- Có thể ngâm trong dung dịch giấm: Dung dịch giấm là một phương pháp hiệu quả để loại bỏ cặn thuốc trừ sâu. Axit axetic trong giấm có thể giúp hòa tan một số cặn thuốc, giúp rửa sạch dễ dàng hơn. Một nghiên cứu từ Tạp chí Khoa học Thực phẩm cho thấy dung dịch giấm có thể loại bỏ tới 98% một số cặn thuốc trừ sâu nhất định. Pha dung dịch gồm 1 cốc giấm trắng với 3 cốc nước. Ngâm sản phẩm trong dung dịch trong 10-15 phút. Rửa sạch dưới vòi nước lạnh đang chảy.

- Sử dụng baking soda: Theo Sức khỏe & Đời sống Baking soda được biết đến với khả năng loại bỏ cặn thuốc trừ sâu hiệu quả. Nghiên cứu được công bố trên Food Control đã chứng minh rằng, dung dịch baking soda có thể loại bỏ tới 96% cặn thuốc trừ sâu trên sản phẩm.



