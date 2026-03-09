Tại sao sau Tết đặt ship hỏa tốc lại khó hơn?

Những ngày gần đây, nhiều người mua sắm online bất ngờ rơi vào tình huống khá khó hiểu: đặt ship hỏa tốc nhưng mãi không có tài xế nhận đơn. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng trong các hội nhóm mua bán, kinh doanh online đều cùng chung một câu hỏi: vì sao dạo này ship hỏa tốc lại khó đặt đến vậy? Điều đáng nói là tình trạng này thường xảy ra vào dịp cận Tết Nguyên đán 2026 - thời điểm đơn hàng tăng mạnh. Nhưng năm nay, dù đã qua Tết vài tuần, việc tìm shipper giao nhanh vẫn không hề dễ dàng.

Ship hỏa tốc là hình thức giao hàng nhanh thường được thực hiện trong vòng vài giờ sau khi đặt đơn. Khác với giao hàng tiêu chuẩn có thể mất từ 1-3 ngày, ship hỏa tốc thường được sử dụng cho các đơn cần giao gấp như đồ ăn, quà tặng, hoa tươi, giấy tờ hoặc hàng hóa cần nhận ngay trong ngày. Vì vậy, dịch vụ này vốn được nhiều người ưa chuộng khi cần giao nhận nhanh trong nội thành.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít người phản ánh rằng việc đặt ship hỏa tốc trở nên khó khăn hơn trước. Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, người dùng chia sẻ tình trạng đặt nhiều lần nhưng không có tài xế nhận đơn, thậm chí phải chờ khá lâu mới có người nhận giao. Một số chủ shop kinh doanh online cũng cho biết họ gặp nhiều khó khăn khi cần gửi hàng gấp cho khách.

Chị Tiên (chủ một gian hàng mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử) cho biết nhiều khách chọn hình thức giao hỏa tốc vì cần nhận hàng trong ngày, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thuận lợi. "Có hôm khách đặt hàng từ buổi sáng và chọn giao hỏa tốc, nhưng chờ gần nửa ngày vẫn chưa có shipper nhận đơn. Khách thì liên tục nhắn hỏi khi nào hàng tới, còn mình cũng bất lực vì rất khó hỗ trợ" , chị nói.

Theo chị Tiên, quy định của sàn thương mại điện tử không cho phép người bán và người mua trao đổi riêng thông tin liên hệ để tự gọi ship bên ngoài. Vì vậy, khi hệ thống chưa có tài xế nhận đơn, người bán gần như không thể chủ động tìm cách giao hàng nhanh hơn cho khách. “Có những lúc mình rất sốt ruột nhưng cũng đành chịu. Khách cần hàng gấp mà chờ lâu quá thì họ hủy đơn, cả hai bên đều mất thời gian” , chị chia sẻ.

Trên MXH, nhiều người cùng chung thắc mắc khi đều gặp tình trạng khó đặt ship hỏa tốc

Có nhiều nguyên nhân được cho là dẫn đến tình trạng khó đặt ship hỏa tốc. Thứ nhất là thời tiết đầu xuân mưa nhiều, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, nhiều tài xế hạn chế nhận đơn xa hoặc khu vực kẹt xe. Bên cạnh đó, giá xăng gần đây tăng cũng phần nào ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế công nghệ, khiến một số người cân nhắc kỹ hơn trước khi nhận các chuyến giao hàng có quãng đường xa hoặc cước phí thấp.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng lượng đơn hàng tăng mạnh trong những ngày cao điểm mua sắm hoặc dịp đặc biệt cũng khiến nhu cầu ship hỏa tốc tăng đột biến. Khi số lượng đơn vượt quá lượng tài xế đang hoạt động, việc chờ đợi lâu hơn là điều khó tránh.

Theo ghi nhận, nhiều shop khuyến khích khách hàng nếu muốn giao hỏa tốc thì nên đặt đơn từ sớm để dễ tìm được shipper nhận đơn. Đặc biệt với những cửa hàng nằm ở khu vực ngoại thành, việc đặt ship vào thời điểm chiều tối thường khó hơn vì lượng tài xế hoạt động ít, trong khi quãng đường giao hàng lại xa. Một chủ shop cũng chia sẻ lý do cửa hàng mình tắt tùy chọn ship hỏa tốc: "Mình bán hàng không có ship hoả tốc (do đợt mưa và có nhiều sự kiện), khách doạ phốt vì cố tình không ship. Sợ quá từ hồi đó mình tắt hoả tốc. Đỡ mất công giải thích rồi đợi ship lâu dã man" . Bên cạnh đó, nhiều người có kinh nghiệm mua bán hàng online cho rằng đặc điểm hàng hóa cũng ảnh hưởng đến việc tìm ship: "Nếu là hàng quá nặng, cồng kềnh thì 90% shipper không nhận trừ khi khách chịu tăng thêm phí vận chuyển hoả tốc. Đơn 25-30kg như cát mèo, bồn cây, bồn cầu, bàn ghế máy tính, xốp gói hàng, vỏ thùng carton, cây rèm cửa... Hàng nặng cồng kềnh mà không cho đi xe tải là điều vô lý"

Nhiều shop ở Hà Nội khuyến khích khách hàng muốn đặt ship hỏa tốc nên chủ động đặt từ sớm

Dù việc đặt ship hỏa tốc thời gian gần đây gặp không ít khó khăn, nhiều người vẫn cho rằng đây có thể chỉ là tình trạng mang tính thời điểm. Khi thời tiết thuận lợi hơn hoặc lượng đơn hàng giảm bớt, việc tìm tài xế nhận đơn hỏa tốc có thể sẽ dễ dàng trở lại như trước.